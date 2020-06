Vamos a explicarte cómo eliminar una serie de la lista 'Seguir Viendo' en la app de Netflix, utilizando una nueva opción que la empresa ha introducido para dispositivos móviles. De momento ha empezado a llegar a la versión para Android de Netflix, pero más adelante debería empezar también a llegar a la versión para iOS.

Eliminar un vídeo de la lista Seguir viendo desde la web es un proceso bastante ortopédico, en el que tienes que entrar en la configuración, ir a tu historial de visionado y eliminar las series que has visto para que no salgan en esta lista. Sin embargo, la nueva opción para móviles es muchísimo más sencilla, y te va a ahorrar mucho tiempo al hacer todo este proceso.

Y en el caso de que no sepas de qué estamos hablando, has de saber que Netflix te ofrece el contenido en diferentes listas. Una de ellas es una en la que te proponen continuar series que no terminaste, y que puede ser molesto porque las series que has abandonado o no has querido seguir viendo siguen apareciendo ahí. Por eso, es muy cómodo que hayan añadido una nueva función para quitar contenido de allí desde la página principal.

Quita series de la lista Seguir viendo en la app

Lo primero que tienes que hacer es actualizar la aplicación de Netflix a la última versión y entrar en ella, iniciando sesión con tu cuenta y entrando en tu perfil. Una vez en tu perfil, baja hasta que encuentres la lista de Seguir viendo. En ella, pulsa sobre el botón de tres puntos del contenido que quieras eliminar.

Este botón abrirá un pequeño menú de opciones. Aquí, pulsa en la opción Eliminar de la Fila que te va a aparecer abajo del todo. Esta es la opción con la que puedes eliminar el contenido para que deje de aparecerte aquí.

Por si le dieras por error, cuando pulses en la opción de Eliminar de Fila se te abrirá una ventana en la que se te pide que confirmes que quieres quitar el título de la fila de Seguir viendo. En esta ventana, simplemente tienes que pulsar en la opción de Aceptar para confirmar tu elección.

Y ya está, después de que pulses en el botón de Aceptar, el título que hubieras elegido desaparecerá de la lista de Seguir viendo. Puedes repetir esta operación con todo el contenido que quieras quitar de esta sección para limpiarla y dejar solo el contenido que realmente vas a querer seguir viendo.