Cómo descargar una copia de tus chats de YouTube antes de que cierre el servicio

Google ha decidido cerrar los chats de YouTube el próximo 18 de septiembre, una función interna de la página de vídeos con la que podrías abrir conversaciones con otros usuarios. Se trata de un servicio de mensajería independiente de Google Handouts o Google Duo presentado en mayo del 2016, y que no parece haber conseguido su lugar.

Ante esta situación, te vamos a explicar cómo descargar una copia de tus chats de YouTube para que las conversaciones importantes que hayas tenido en ellos no se pierdan tras el cierre. Se trata de un proceso sencillo e idéntico al que te enseñamos para hacer una copia de seguridad de tus datos de Google, sólo que centrándose en descargar sólo los chats.

Cómo descargar una copia de tus chats de YouTube

Cuando se eliminen los chats de YouTube el 18 de septiembre, perderás para siempre los datos de las conversaciones que has tenido en ellos. Por eso, si quieres conservarlas es recomendable hacer una copia de seguridad mientras estés a tiempo. Para ello tienes que entrar en la web de Google Takeout PULSANDO AQUÍ, y si no lo has hecho ya, iniciar sesión con la cuenta de Google que has utilizado en YouTube para los chats.

Una vez estés dentro de Google Takeout, pulsa la opción Desmarcar todo que verás arriba del todo para evitar bajarte una copia de todos tus datos de Google. Ahora, baja y activa la casilla de YouTube (1) para bajarte los datos relacionados con este servicio. Por defecto Google te propondrá bajarte todos los datos de YouTube, pero como sólo queremos los de los chats pulsa en el botón Se han incluido todos los datos de YouTube (2) para configurar cuáles quieres.

Se abrirá una ventana en la que se te listarán todos los tipos de datos de YouTube de los que puedes hacer una copia de seguridad. Evidentemente, te vas a bajar los que quieras, pero lo más importante es que selecciones la casilla de Chats para bajarte las conversaciones. El resto déjalas desmarcadas o no dependiendo de lo que quieras. Pulsa Aceptar, y cuando vuelvas a la página anterior pulsa en Siguiente paso.

Ahora irás al segundo paso de Tipo de exportación, donde debes configurar el tipo de archivo en el que quieres descargar los datos o el tamaño de cada archivo que componga el total. También puedes decirle si quieres bajarte sólo una vez la copia o quieres ir bajando copias cada dos meses, aunque en este caso no es necesario. Una vez terminado esto pulsa en el botón Crear archivo, y en unas horas Google te lo hará llegar.

El tiempo que tarde en estar listo el archivo con la copia de tus chats dependerá de cuánto y cómo los hayas utilizado. En cualquier caso, cuando esté listo recibirás un correo, y en la misma página de Takeout verás el archivo listo ya para la descarga. Aquí, sólo te queda pulsar en el botón Descargar para guardarte la copia, y guardarla en un sitio seguro para cuando Google los borre al eliminar el servicio.