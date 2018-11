Hoy te vamos a explicar cómo desactivar Google Assistant en tu móvil Android. El Asistente de Google te permite de hacer una gran cantidad de consultas y puedes ejecutar tareas y aplicaciones mediante comandos de voz, pero si quieres que deje de aparecer en tu móvil y que deje de aparecer cuando dices su comando o pulsas el botón de asistencia de Google, hay un método para hacerlo.

Por eso, primero te vamos a explicar cómo desactivar el asistente para que no aparezca si dices Ok, Google. Después, pasaremos a contarte cómo desactivarlo del botón de inicio de Android, de manera que cuando mantengas pulsado este botón o el del icono del círculo tampoco lances el asistente.

Cómo desactivar Google Assistant en Android

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de Google de Android. Para ello, ve al cajón de aplicaciones de tu dispositivo y pulsa en la app que se llame simplemente Google, y que tiene un icono de una G en mayúscula.

Una vez dentro de la aplicación de Google, pulsa sobre la opción Más (1) que tienes en la barra inferior y se te desplegará un menú con opciones. En este menú, pulsa sobre la opción Ajustes (2) para entrar en la configuración de Google.

Este paso es un poco redundante, pero necesario. Una vez dentro de los ajustes de Google, ve a la sección Asistente de Google y pulsa sobre la opción Ajustes para acceder a la configuración específica de Google Assistant.

Una vez hayas entrado en los ajustes del asistente, en las pestañas que verás debajo de tu nombre pulsa sobre la de Asistente (1). Al hacerlo verás varias opciones relacionadas con el funcionamiento de Google Assistant, y tienes que bajar hasta la sección Dispositivos Con Asistente y pulsar sobre Teléfono (2), que es la opción que se refiere al móvil que estás utilizando en estos momentos.

Y ya está. Con este último paso accederás a la configuración del asistente en tu móvil, y lo único que te queda por hacer es deshabilitar la opción Asistente de Google para que quede desactivado. Ya no hace falta que lo busques diciendo Ok, Google, porque ya no te volverá a responder.

Desactivar botón de asistencia

Cuando mantienes pulsado el botón de inicio o el del icono del círculo en Android, al segundo de hacerlo se ejecutará el Asistente de Google. Esto es algo que también puedes desactivar. Para ello, el primer paso es entrar en los Ajustes de tu Android. Lo puedes hacer desde la aplicación con el icono de la rueda dentada o cualquier otro acceso directo del móvil.

Una vez estés dentro de los ajustes del móvil, pulsa sobre la opción Aplicaciones y notificaciones. Si no ves esta opción, puedes buscar una que se llame simplemente Aplicaciones, puesto que vamos a tener que hacer cambios en las predeterminadas.

Una vez dentro, baja y pulsa sobre la opción Ajustes avanzados que verás debajo de Permisos de aplicación. Cuando lo hagas, pulsa sobre la opción Aplicaciones predeterminadas que te habrá aparecido en primer lugar.

Una vez estés dentro del menú de Aplicaciones predeterminadas, ahora debes pulsar en la opción Asistencia y entrada de voz, pues es precisamente la aplicación de asistencia la que queremos cambiar.

Una vez dentro de Asistencia y entrada de voz, tienes que pulsar sobre la opción Aplicación de asistencia. Hazlo en el propio texto y no en la rueda dentada de la derecha, puesto que esa te llevará a otras opciones. La aplicación de asistencia es la que se ejecuta cuando mantienes pulsado el botón de inicio.

Y ya está, lo único que tienes que hacer ahora es deshabilitar Google como aplicación de asistencia. En el caso de que haya otras alternativas puedes pulsar una de ellas, y si no es así elige la opción Ninguna. A partir de ahora Google Assistant quedará desactivado también por este medio.