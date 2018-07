Cómo desactivar la descarga automática de imágenes de WhatsApp para ahorrar datos

Hoy vamos a explicar cómo desactivar la descarga automática de imágenes de WhatsApp para que puedas ahorrar datos. Lo haremos mediante un menú en el que puedes determinar cuáles de los tipos de archivo que compartan contigo mediante mensajes que quieres que se descarguen automáticamente cuando estés conectado a redes móviles.

Esto te permitirá que las fotografías o vídeos no se bajen en el mismo momento en el que los recibas, lo que cuando estés utilizando una tarifa móvil te ayudará a ahorrar datos. Estas opciones también te permiten elegir qué tipos de archivos se descargan automáticamente cuando estés conectado a una red WiFi y en itinerancia.

Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp

En primer lugar, lo que tienes que hacer es pulsar sobre el menú de opciones en la pantalla principal de WhatsApp. Lo verás marcado con un icono de tres puntos en la parte de arriba a la derecha de la pantalla.

En el menú que se te abrirá, pulsa sobre la opción Ajustes para entrar en la pantalla en la que puedes configurar varios parámetros de la aplicación.

Una vez estés en el menú de ajustes, baja y pulsa sobre la opción Datos y almacenamiento, que es la que te permitirá informarte sobre los datos que has gastado descargando contenido en las diferentes conversaciones, así como determinar qué elementos se pueden bajar automáticamente en diferentes circunstancias.

En este menú tienes que bajar hasta la sección Descarga automática. En ella, pulsa sobre Conectado a datos móviles para determinar qué tipo de archivos podrá bajar WhatsApp de forma automática cuando estés utilizando tus datos.

Se te van a presentar cuatro tipo de archivos que podrás seleccionar para que se bajen o deseleccionar para que no lo hagan. Se trata de las fotografías que te envíen, los audios, el vídeo y los documentos. Deseleccionándolos en esta categoría de Conectado a datos móviles harás que no se bajen automáticamente, y por lo tanto que no te hagan gastar datos de tu tarifa.

La sección Descarga automática también te permite decidir sobre cuando estés conectado a una WiFi o en itinerancia, en ambos casos permitiéndote determinar las descargas de los mismos cuatro tipos de archivos que con la tarifa de datos. Aquí es especialmente importantes que quites todos los posibles en itinerancia, ya que las tarifas que se te pueden cobrar cuando viajas a algunos países son considerables.

