Cómo convertir notas de voz de WhatsApp a texto sin instalar nada

Vamos a explicarte cómo convertir notas de voz a texto sin instalar nada en WhatsApp, de forma que si no puedes en un momento escuchar un mensaje de voz que te han mandado, puedas leer su contenido. Para esto, no vamos a utilizar ninguna aplicación, sino un bot creado por terceros.

Este bot lo vas a poder utilizar tanto en móvil como en web y escritorio, en cualquiera de las versiones de WhatsApp para cualquier sistema. Lo único que tendrás que hacer es añadir el bot a tus contactos y reenviarle los mensajes de voz. El bot analizará su contenido, y te lo transcribirá en pocos segundos. El único límite es que los mensajes deben tener un máximo de 60 segundos de duración, ya que no analizará los que sean más largos.

Pero antes de empezar, es importante darte un pequeño aviso de privacidad. Y es que cuando compartas un mensaje de voz con el bot, estarás poniendo en riesgo la privacidad de lo que se dice en el mensaje. Con esto, no te digo que es peligroso que lo envíes porque seguro que lo van a leer, pero convendría que no uses esta función en mensajes que tengan contenidos delicados o privados.

Transcribe mensajes de WhatsApp

Lo primero que tienes que hacer es añadir el bot a tus contactos, algo que vas a hacer a través de su número de teléfono. Puedes añadir este bot a los contactos utilizando este enlace directo o creando un nuevo chat eligiendo el número de teléfono +14156809230 y añadiéndolo a tus contactos.

A continuación, tienes que reenviar el mensaje de voz que quieras transcribir. Para eso, tienes que entrar en el chat en el que estés y mantener pulsado el dedo en él para ver las opciones. En ellas, elige la de reenviarlo, no lo de compartirlo, para reenviárselo a otro de tus contactos de WhatsApp.

Ahora, tienes que elegir el nombre que le has puesto al contacto del bot para reenviarle el mensaje. Simplemente, cuando estés en el menú para elegir a qué contacto quieres reenviarle la nota de voz elegida, tienes que elegir el bot.

Y ya está. Cuando al bot le llegue el mensaje, se tomará unos segundos y te enviará un mensaje con la transcripción. Realmente, puede enviarte varios mensajes, pero la transcripción aparecerá como respuesta a la nota de voz para que puedas distinguirla.