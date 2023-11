Cómo conseguir seis meses gratis de Apple Music con tu PlayStation 5

Vamos a explicarte cómo puedes conseguir seis meses gratis de Apple Music, una nueva oferta disponible para usuarios de PlayStation 5. Por lo tanto, vamos a decirte cuáles son los requisitos que debes cumplir y cómo proceder a beneficiarte de la oferta de Apple Music.

Vamos a intentar hacer este artículo corto y directo al grano, porque realmente todo es muy sencillo. Empezaremos con los requisitos, y luego te diremos de forma resumida cómo proceder. Aquí, debes saber que no es una oferta solo para nuevos usuarios como suelen hacer otros servicios, y si tienes o has tenido este servicio también te puedes beneficiar.

Requisitos para la oferta

El principal requisito para beneficiarte de esta oferta es tener una consola PlayStation 5 en tu propiedad. No necesitas estar suscrito a PlayStation Plus ni nada por el estilo, es una oferta para absolutamente todos los jugadores de la consola.

Además de esto, también necesitarás tener o crearte una ID de Apple. Apple Music es un servicio que queda centralizado en la ID de Apple, no necesitas una cuenta distinta, por lo que si eres usuario de algún producto de la empresa como el iPhone podrás utilizar la misma cuenta que tienes. Y si no, tendrás que crearte una.

Aquí, también debes saber que la oferta es para cualquier usuario, y no necesitas ser un nuevo usuario como suele pasar con otras promociones de otros servicios. Simplemente, no tendrás que tener una suscripción activa, o sea que si la tienes tendrás que cancelarla para luego sumar estos 6 meses gratis.

Por último, debes saber que tienes hasta el 15 de noviembre del 2024 para canjear esta oferta. Esto quiere decir que durante todo el próximo año podrás optar a ella. Esto te permite que si tienes una suscripción activa tengas tiempo a cancelarla, y que si tienes pensado comprar una PS5 tengas tiempo para hacerlo y beneficiarte de la oferta

Cómo conseguir la oferta

Para conseguir esta oferta, lo que tienes que hacer es instalar la aplicación de Apple Music en tu PlayStation 5. Para eso, tendrás que ir a la barra de búsqueda de la consola o dentro de la sección Todas las aplicaciones en Contenido Multimedia, y descargarla.

Una vez descargues la aplicación, tendrás que abrirla e iniciar sesión con tu cuenta de Apple. Si no tienes ninguna cuenta, tendrás que crearla desde la propia app. Cuando abras la aplicación e inicies sesión, si no tienes ninguna suscripción activa tendrás la posibilidad de suscribirte con una prueba gratis de 6 meses. Para hacerlo, simplemente tendrás que introducir un método de pago, aunque no se te cobrará nada, es solo por si mantienes la suscripción después.

Esta oferta también sirve para suscripciones reactivadas. Por lo tanto, si tienes una suscripción activa a Apple Music tendrás que cancelarla. Entonces, cuando caduque y ya no puedas usarlo podrás beneficiarte de los próximos 6 meses gratis. Aunque te desuscribas, todos los datos se van a mantener.

En Xataka Basics | Apple Music en Windows: cómo poder utilizarlo sin necesitar iTunes ni la versión web con Cider