Cómo comprobar si puedes acceder al Ingreso Mínimo Vital con el simulador de la Seguridad Social

Vamos a explicarte cómo comprobar si puedes acceder al Ingreso Mínimo Vital, una prestación aprobada por el Gobierno de España para asegurar unos ingresos mínimos mensuales para los hogares en situación de especial vulnerabilidad. La idea de esta renta de entre 462 y 1.015 euros en función del número de personas que convivan como beneficiarias y de sus características, es la de reducir el nivel de pobreza en el país.

La Seguridad Social ha puesto en marcha un simulador con el que puedes introducir tus datos y comprobar si vas a poder acceder a esta prestación. Y este simulador es el que te enseñaremos a utilizar para que puedas saber si cumples los requisitos para recibir esta prestación y saber el importe aproximado que te correspondería.

Antes de empezar, debes saber que este simulador es de carácter puramente informativo, y que su resultado no tiene ningún tipo de valor vinculante, ya que no hay manera de saber si has dicho la verdad en las preguntas que te propone. Es sólo una herramienta para que sepas si en tu situación real actual puedes o no puedes optar a la prestación, y si puedes, tendrás que iniciar el proceso de solicitud a partir del 15 de junio.

Comprueba si puedes acceder al Ingreso Mínimo Vital

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web de la Seguridad Social creada para el simulador, que es ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es. Una vez estés dentro, en primer lugar debes pulsar en el botón de Empezar para iniciar el simulador y empezar a responder a las preguntas que te hará.

Tras pulsar en el botón de Empezar, te aparecerá una primera pregunta que tienes que responder con un Sí o un No, y después te irán apareciendo más preguntas. Todas las preguntas están dirigidas a saber tu situación personal y las características de con quién vives y cuáles son tus ingresos.

El simulador te va a ir haciendo diferentes preguntas que pueden variar dependiendo de tus respuestas. Lo único que tienes que hacer es ir leyendo bien cada pregunta y responder con un Sí o un No a todas ellas. Recuerda que esto no es un concurso, sino que tienes que ser sincero para que el simulador pueda entender tu situación.

Habrá uno o dos casos en los que quizá recibas preguntas con más de una opción de respuesta, sobre todo las dirigidas a que expliques cuántos adultos o niños viven en el hogar sobre el que se está haciendo la consulta. Esto es sólo un simulador sin ninguna vinculación, por lo que no se te va a pedir ninguna documentación oficial.

Si al responder las preguntas te aparece un mensaje diciéndote que no reúnes las condiciones para tener derecho al Ingreso Mínimo Vital, es para que sepas que con los datos de tu situación no vas a poder obtener este ingreso aunque inicies el trámite oficial en la Seguridad Social presentando todos tus papeles.

Y si al responder el simulador considera que sí reúnes las condiciones, te dirá la cantidad de prestación que te correspondería según los datos personales que hayas ido introduciendo en las respuestas. Pero recuerda que este resultado no es vinculante, y que a partir del 15 de junio tendrás que hacer la solicitud oficial a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social.