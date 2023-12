Vamos a explicarte cómo cambiar tu ubicación de tu VPN, un proceso que depende del servicio que estés usando en tu móvil u ordenador. Una de las funciones de las VPN es poder camuflar el país desde el que estás navegando y saltarte las restricciones geográficas, y puedes cambiar de un país a otros.

Vamos a empezar explicándote cómo funcionan estos cambios de ubicación de las VPN. Y luego, pasaremos a decirte cómo puedes hacerlo. Nosotros vamos a explicártelo usando la app móvil de NordVPN, pero el funcionamiento debería ser muy parecido en otras aplicaciones de la lista de mejores VPN o cualquier otra, además de cualquiera de las extensiones VPN.

Cómo funciona el cambio de ubicación de una VPN

Para que te hagas una idea, yo puedo estar con mi móvil u ordenador en España conectas a uno, a la hora de navegar será como si tu ordenador estuviera en el mismo sitio que ese servidor. Esto es así porque estaremos usando la IP de este servidor a la hora de conectarnos, y no la nuestra.

Cuando yo me conecto a Internet y navego con mi navegador, las páginas webs recibirán mi IP, que está ubicada en el sitio desde el que navego. Pero si me conecto a una VPN, entonces la IP que reciben las webs es la del servidor al que me he conectado, y no la mía.

Esto es algo que puede ayudarte a navegar de una manera más privada, ya que las páginas web no sabrán exactamente la IP desde la que navegas, sino la que les está ofreciendo el servicio de VPN. Esto es útil incluso si navegas desde un servidor de tu país. Pero es que también podrás cambiar el país de los servidores, y con ello la ubicación desde la que navegas.

Hay algunos servicios de VPN que incluso ofrecen la posibilidad de alterar la ubicación de tu GPS en móviles para usar los datos de tu servidor VPN. Pero esta es una opción que depende de cada servicio, y no todos la van a ofrecer.

Cómo cambiar la ubicación de tu VPN

Para cambiar la ubicación de la VPN solo tienes que cambiar el servidor que uses por uno de otro país. En el caso de que estés usando una aplicación VPN, este proceso se simplifica al máximo, ya que lo podrás hacer desde la propia app. En ella, lo normal es que la app te diga la ubicación del servidor al que te has conectado, e incluso algunas tendrán un mapa para verlo mejor.

Lo único que tendrás que hacer, es mirar la lista de servidores disponibles en la app, y elegir uno que esté en otro país. Cuando selecciones el servidor, deberías tener un botón que sirva para conectarte a él.

Cuando hagas esto, incluso si estás conectado en el servidor de otro país, la aplicación te reconectará al que hayas elegido, y cambiará tu ubicación de navegación por el del servidor al que te hayas conectado. Eso sí, cuando hagas esto, debes recordar que lo mejor sería cerrar y volver a abrir el navegador para que la web donde está no veas que eres la misma persona con distinta ubicación. A veces podría pasar.

Y si no estás utilizando una aplicación, entonces tendrás que ir a la configuración de VPN de tu ordenador o móvil y cambiar manualmente los datos del servidor para elegir otro que esté en otro país. Ten cuidado si usas alguna VPN gratis, ya que no suelen funcionar igual de bien, y a veces puede suceder que te siga detectando en tu país.

