Cómo borrar sugerencias de autocompletado en Chrome y Firefox

Cuando empiezas a escribir una dirección web en tu navegador, te sugiere direcciones que has visitado antes. Es útil, pero a veces te puede interesar borrar sugerencias de autocompletado que no vas a usar más o que no quieres que otros vean. Veremos cómo hacerlo tanto en Google Chrome como en Mozilla Firefox.

Aunque es cierto que si borras todo el historial de navegación solucionas el problema, hay una forma más quirúrjica de lograrlo: eliminando selectivamente lo que no quieres ver más como sugerencia. Es algo muy sencillo pero muy útil, que se logra de forma ligeramente distinta en Chrome y Firefox.

Navegador, olvida esta dirección web

El autocompletado de formularios y direcciones web de navegadores como Chrome o Firefox es enormemente útil pues te evita tener que teclear lo mismo una y otra vez, pero a veces querrás eliminar alguna de esas sugerencias sin perderlas todas. Es posible, aunque de forma distinta, en Firefox y Chrome.

En Firefox

En Firefox puedes borrar entradas de las sugerencias de autocompletado de forma muy intuitiva: selecciona la entrada que quieres borrar usando las flechas de tu teclado (arriba o abajo para moverte por el menú) y borra la entrada seleccionada pulsando la tecla Suprimir de tu teclado.

Esto te sirve tanto en las sugerencias de direcciones web en la barra de direcciones como en otros autocompletados de formularios como direcciones web o términos de búsqueda. Si quieres que Firefox olvida una sugerencia, selecciónala y pulsa Suprimir.

En Chrome

En Google Chrome el funcionamiento es muy parecido. Desplázate por la lista de sugerencias con las flechas arriba y abajo de tu teclado hasta seleccionar lo que quieres borrar. Entonces, pulsa Shift + Suprimir en tu teclado para eliminar una sugerencia.

Al igual que en el caso de Firefox, puedes usar este mismo método para otras sugerencias de autocompletado, siempre y cuando sean del propio navegador. Por ejemplo, las sugerencias de Google son parte de Google y no responden a este método, sino que incluye un pequeño texto de "Eliminar" al lado de cada entrada.

