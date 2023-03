Cómo borrar objetos o personas de tus fotos: 18 apps, formas rápidas y gratis

Te traemos una lista con 18 herramientas y métodos para eliminar objetos o personas de las fotos, de forma que puedas hacerlo totalmente gratis. Así, si hay una pequeña mancha o directamente toda una persona que está arruinando una buena foto, vas a poder quitarlas para que parezca que nunca estuvieron ahí.

Para esta lista, vamos a mezclar varios tipos de recursos. Por una parte, vas a tener aplicaciones móviles y webs especializadas en eliminar objetos, aunque también mencionaremos otros métodos para poder hacerlo con algunas aplicaciones populares.

Adobe Photoshop Express

Empezamos nuestra lista con Photoshop Express, el hermano menor del mítico Photoshop de Adobe. No tiene tantas opciones avanzadas, pero ofrece muchas de las opciones necesarias para hacer buenas ediciones fotográficas siendo una aplicación totalmente gratuita.

Entre las muchas funciones y trucos de esta app, tienes la función de Corregir con la que vas a poder eliminar objetos. Solo tendrás que pintar encima de lo que quieras quitar, y la aplicación hará todo el trabajo.

Adobe Photoshop Fix

Se trata de una aplicación gratuita de Adobe, que no está muy bien valorada y ya no tiene versión para iOS al haber sido sustituida por otras similares. Sin embargo, en Android sigue estando disponible, y una de sus opciones es la de eliminar elementos no deseados de las fotografías.

El lado negativo es que es una aplicación que Adobe tiene totalmente olvidada, y que no se actualiza desde mayo del 2021. Sin embargo y pese a algunos bugs que ya va coleccionando, sigue siendo una alternativa interesante.

Cleanup.pictures

Una de las mejores páginas web que puedes utilizar para eliminar elementos de una foto de forma rápida y sencilla. De hecho, si el fondo de la foto es sencillo los resultados son realmente increíbles. Lo único que debes hacer es seleccionar con la brocha la parte que quieras eliminar y listo.

La página te deja cambiar el tamaño de la brocha, y te permite hacer zoom. Sin embargo, en la versión gratuita solo puedes editar las fotos en baja resolución, concretamente hasta 720p, y las altas resoluciones se quedan para la versión de pago.

Eliminar objeto no deseado

La aplicación de Eliminar objeto no deseado de BG.Studio es una de las más recomendadas y sencillas para Android. Es una aplicación algo modesta, pero con las herramientas de cepillo o lazo, que son dos maneras en las que puedes elegir el contenido que quieres borrar.

El proceso para borrar el contenido elegido tarda algunos segundos, y es relativamente bueno. El que los resultados sean mejor o peores depende sobre todo de cómo sea el fondo de la foto de complejo, y aunque no sea una app con resultados profesionales sí que te puede servir para ediciones rápidas:

Fotor

Se trata de una aplicación de edición fotográfica que también tiene versión web. Ofrece bastantes funciones a la hora de editar fotografías, entre ellas la de eliminar elementos de ella. Aquí, esta es una función gratis pero debes saber que deberás contratar la versión premium si quieres eliminar la marca de agua.

GIMP

GIMP es una herramienta gratuita que también te va a permitir eliminar elementos molestos de una fotografía. Hay muchas maneras de hacerlo, pero la más sencilla para eliminar pequeños objetos es utilizar la opción de clonado. Una vez la hayas seleccionado, haz control y clic en un lugar de la foto donde haya un color o fondo parecido al que hay detrás del elemento que vayas a eliminar.

Y una vez cogido un punto de referencia, simplemente ve pasando el ratón con el clic izquierda pulsado sobre el objeto a eliminar. Aquí, lo mejor es ir poco a poco, y si el fondo cambia detrás del objeto también conviene ir cambiando el punto de referencia que hayas elegido.

Inpaint

Esta es una sencilla página web en la que vas a poder subir fotografías en formatos JPG, PNG y WebP, con un tamaño máximo de 10Mb y una resolución máxima de 4,2MP. Una vez subida la foto, solo tienes que seleccionar el elemento que quieres eliminar y listo, pulsas en Erase y lo hace.

Descargar el resultado en alta resolución requerirá registro, pero puedes bajarlas en baja resolución gratis. Además, debes saber que esta aplicación tiene tanto una versión web como una descargable para Windows o Mac.

MagiCut Borrador de fondo

Si estás buscando una aplicación específica para hacer varios tipos de recortes en tus fotos, entonces esta tiene la ventaja de ser multidispositivo. Es una auténtica navaja suiza, con varias opciones de edición, muchas gratuitas y algunas que son de pago.

Tienes editores de fotos por filtros, funciones para convertir tus selfies en dibujos animados, y varias cosas de este estilo. Pero también tienes herramientas para recortar elementos concretos de una foto eliminando todo lo demás, o para eliminar cosas o personas que haya en tus fotografías.

Photo Retouch-Object Removal

Esta es una aplicación específica para eliminar objetos de fotografías, sencilla y básica, y creada para iOS. Existen una gran cantidad de aplicaciones específicas como esta, aunque esta concreta es la que mejor posicionada está. Como muchas otras parecidas, es gratuita pero con algunas opciones de pago.

Photopea

Photopea es una de las mejores alternativas online a Photoshop. No es una aplicación que instales, sino una web donde realizar tus ediciones online y luego descargar sus resultados. La decisión de hacer este programa online fue para poder usarse también en sistemas operativos minoritarios al no depender de una aplicación que debes descargar.

Se trata de un editor orientado al uso profesional, una alternativa a Photoshop y GIMP. Por lo tanto, la manera de eliminar elementos de las fotos es similar, usando la opción de clonar y eligiendo elementos de referencia alrededor para borrar un contenido, y luego usando el pincel corrector para las sobras eligiendo también una referencia.

PhotoRoom

Es una aplicación de pago que también tiene versión web, y que permite realizar varios tipos de edición en las fotografías. Por ejemplo, puedes borrar automáticamente los fondos de la foto, o crear composiciones con distintos diseños predefinidos.

Además de esto, también tienes una opción con la que eliminar cualquier elemento no deseado de la fotografía. Como pasa siempre, la calidad del resultado dependerá de cómo es el fondo de pantalla, pero suele dar unos resultados bastante buenos.

Photoshop

Aunque no es una aplicación gratuita, si la tienes instalada también puedes quitar elementos molestos de una fotografía con Photoshop, incluso cuando son elementos complicados de tus fotos. Para hacerlo, solo tienes que seguir el tutorial de Xataka Foto paso a paso. En resumen, tienes que crear una nueva capa, y usar el pincel corrector en ella.

PhotoScissors

Esta es otra web muy sencilla y parecida al Inpaint del que te hemos hablado antes. Puedes subir también fotografías de un tamaño máximo de 10 Mb, en formatos PNG, JPG o WebP, y con resolución máxima de 4,2 megapíxeles. No necesitas registrarte para usarla, aunque es bastante básica.

Esta herramienta te va a permitir hacer varias cosas. Podrás eliminar personas y objetos automáticamente, y también puedes recortar el objeto principal de la foto eliminando el fondo para poder pegarlo en cualquier otra imagen.

Picsart Editor

Es uno de los más populares y completos editores de fotos para dispositivos móviles. tiene una versión gratuita con bastantes filtros y opciones, incluyendo edición de fotos y vídeos o preparación de contenido para redes sociales, y luego una de pago con algunas otras opciones avanzadas.

Esta aplicación todo en uno tiene muchísimas herramientas. Y en cuanto a las que nos atañen hoy, tiene por un lado la opción de borrar el fondo de las fotos, y por otro lado la de eliminar elementos que quieras dentro de tus imágenes.

Ribbet.ai

Se trata de una sencilla página web que tiene varias opciones de edición basadas en inteligencia artificial, desde eliminar fondos a las fotografías hasta eliminar los objetos que no quieras que aparezcan. Simplemente tienes que subir la foto que quieras y elegir la parte a eliminar.

Snapedit

Esta es una herramienta online que tiene tres funciones principales. Te permitirá eliminar objetos de las fotos, pero también tiene funciones para eliminar el fondo o mejorar la foto haciéndola más grande. Para descargar los resultados, la descarga hasta 1200x1200 es gratis, y para las otras tendrás que registrarte o pagar la versión Pro.

Una vez subas la fotografía, tendrás dos herramientas. Por una parte tendrás un detector automático de personas por IA, que te crea marcadores para cada una y solo tienes que elegir la que quieras eliminar y borrarla. Y luego, tienes el método manual seleccionando el área a eliminar con un cepillo.

Snapseed

Snapseed es la popular aplicación de retoque fotográfico de Google, que lleva años siendo una de las grandes referencias tanto en Android como en iOS. Destaca por tener una interfaz sencilla pensada para utilizarse con una sola mano, con menús por los que navegas con el pulgar.

Esta app tiene una función de quitamanchas, con la que puedes eliminar algunos objetos haciendo que se fundan con el fondo de la foto. Si quieres quitar a una persona que ocupa mucho, posiblemente no te sirva, y si quieres quitar cosas que se vean en pequeño siempre va a depender del fondo de la foto.

YouCam Perfect

Es una aplicación de edición fotográfica para móviles, y que entre sus opciones está la de eliminar objetos de las fotografías. Para hacerlo, es una aplicación gratuita, con un diseño bastante moderno, y muy bien valorada.

La aplicación tiene el típico formato de app gratis con funciones de pago, por lo que para algunos filtros y retoques puede que necesites pagar. Además, también hay funciones disponibles como la copia de seguridad en la nube.

