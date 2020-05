Cómo borrar comentarios en Instagram, en Android e iOS

Vamos a explicarte cómo eliminar los comentarios en Instagram, no los tuyos, sino los de cualquier persona que deje un comentario en alguna de tus fotos. Desafortunadamente, no todo el mundo es respetuoso en las redes sociales, y siempre cabe la posibilidad de que alguien haga un comentario que te moleste y prefieres que no esté en tu foto de la red social.

La manera en la que puedes borrar uno o varios comentarios a la vez en Instagram cambia dependiendo de si utilizas Android o iOS, por lo que nosotros te vamos a explicar los dos métodos. Básicamente, en uno tienes que mantener pulsado en el comentario y en el otro abrir un menú de opciones, pero verás que en ambos casos es algo muy fácil de hacer.

Elimina comentarios en Instagram para Android

Lo primero que tienes que hacer en Android, es ir a tu perfil y entrar en la fotografía cuyos comentarios quieras administrar. Una vez dentro, pulsa en el texto de tu publicación o la opción de ver los comentarios para entrar a verlos todos. Cuando haya más de dos comentarios verás el botón de verlos todos, y si no, simplemente tendrás que pulsar en el texto.

Una vez estés viendo en grande todos los comentarios y arriba del todo pone Comentarios en grande, mantén pulsado el dedo sobre el primer comentario que quieras borrar. Tienes que hacerlo unos segundos, hasta que quede seleccionado y lo veas en un color diferente.

Después de seleccionar el primer comentario, puedes borrar este solo o darle pequeños toques a otros comentarios que quieras para que queden seleccionarlos. Lo de mantener pulsado el dedo es sólo con el primer comentario, al resto que quieras seleccionar sólo dale pulsaciones. Una vez estén seleccionados todos los comentarios que quieras borrar, pulsa en el botón de la papelera que te aparecerá arriba del todo en la pantalla.

Elimina comentarios en Instagram para iOS

En iOS el primer paso es el mismo, y tienes que ir a tu perfil y entrar en la fotografía cuyos comentarios quieras administrar. Una vez dentro, pulsa en el texto de tu publicación o la opción de ver los comentarios para entrar a verlos todos. Cuando haya más de dos comentarios verás el botón de verlos todos, y si no, simplemente tendrás que pulsar en el texto.

Una vez estés viendo en grande todos los comentarios y arriba del todo pone Comentarios en grande, tienes que pulsar en el botón de tres puntos que tienes en la esquina superior derecha de la pantalla.

Cuando pulses en el icono de tres puntos arriba a la derecha, en la parte inferior de la pantalla se te abrirá un pequeño menú llamado Comentarios. En este menú, debes pulsar en la opción de Administrar comentarios que te aparecerá en primer lugar.

Verás que a la derecha de cada comentario ha aparecido un círculo. Ve pulsando en estos círculos para seleccionar los comentarios que quieras borrar (1), y una vez tengas elegidos todos, pulsa en la opción Eliminar (2) que te va a aparecer abajo a la izquierda.