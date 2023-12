Cómo bloquear y ocultar chats en WhatsApp con un código secreto

Vamos a explicarte cómo funciona la función de bloquear y ocultar chats con código secreto en WhatsApp, que complementa el desbloqueo biométrico para los chats a los que no quieres que otros accedan. Se trata de un nuevo método para proteger chats de WhatsApp, pero en vez de mediante huella dactilar o tu cara, con un código secreto.

Se trata de una opción que ha empezado a desplegarse, y que puede tardar un poco en llegarnos a todos de forma masiva. Esta espera puede ser de semanas o meses, y diferente para cada usuario. Además de establecer una clave secreta, también puedes ocultar completamente los chats en tu móvil sin que se puedan ver sin el código secreto. Además, cada chat puede tener una contraseña diferente para bloquearlo.

Cómo activar el código secreto de WhatsApp

Para activar la función del código secreto para bloquear chats de WhatsApp, tienes que mantener el dedo pulsado en el chat que quieras, y pulsar en la opción de Bloquear, que en iOS se llamará Bloquear chat. En Android, si no aparece la opción al mantener pulsado el chat quedará seleccionado, y entonces tendrás que pulsar en el botón de tres puntos arriba a la derecha para ver el menú con la opción.

Esto abrirá una ventana en la que podrás elegir la opción de bloquear el chat con un código, además de hacerlo mediante huella dactilar o desbloqueo facial. Eligiendo la opción del código, podrás establecer la contraseña que quieras. Podrás usar incluso emojis para hacer el código secreto más potente.

Como siempre, al deslizar hacia abajo tu lista de chats podrás ver la carpeta de chats bloqueados. Pero en ella, podrás entrar en la opción de Ajustes para el bloqueo de chats, donde tendrás la opción de ocultar los chats bloqueados. Al hacerlo, no aparecerá la carpeta de chats bloqueados, y tendrás que escribir tu código secreto en el buscador de WhatsApp para que aparezcan y puedas acceder a ellos.

Aquí, debes tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, los chats solo están bloqueados en tu móvil, y no se bloquearán en los dispositivos que tengas vinculados a él, como WhatsApp Web. En segundo lugar, no debes olvidar este código secreto o no podrás recuperar los chats.

