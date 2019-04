Cómo añadir GIF animados a las historias de Instagram

Vamos a explicarte cómo añadir GIFs animados en Instagram. La aplicación tiene una herramienta para quienes comparten contenido en Instagram Stories: es ahora posible incluir GIF animados tanto en fotos como en vídeos. Hoy veremos cómo se hace y cuál es el resultado.

En 2018 los desarrolladores de Instagram pusieron el turbo y no paran de llegar novedades. Si hace unos días empezaban a enviarse avisos cada vez que alguien hace capturas de pantalla y empezaba a mostrar cuándo estás conectado, hoy activa un nuevo tipo de stickers basado en GIF animados.

1. Crea una nueva historia

El uso de GIF animados está permitido tanto en publicaciones en tu Historia de Instagram como en mensajes privados de Direct: ambos usan la misma cámara. Hay varios métodos de acceder a la cámara, pero el más fácil es tocar en el icono de cámara en la barra superior.

2. Haz una foto o vídeo

Ahora haz la foto o vídeo que quieras. Puedes usar filtros o no, grabar vídeo, hacer una foto, hacer un Superzoom, usar la cámara frontal o la trasera: tú decides. Recuerda que para tomar una foto debes hacer una pulsación normal, y para grabar un vídeo, prolongada.

3. Toca en añadir stickers

Los GIF animados se añaden igual que otros stickers normales y especiales como las encuestas: todo pasa por tocar en el icono de stickers, en la parte superior derecha de la pantalla que aparece después de tomar una foto o capturar un vídeo.

4. Elige 'GIF'

Aquí encontrarás la novedad recién añadida a Instagram, el nuevo sticker de GIF animados. Si no lo ves de un primer vistazo, es posible que necesites deslizar la pantalla verticalmente hasta que te aparezca. Toca en él.

5. Busca el GIF que más te guste

Instagram te muestra una serie de GIF animados interesantes de entrada, pero puedes usar la barra de búsqueda superior para hacer una búsqueda en GIPHY. Ten en cuenta que Instagram solo te permite usar GIF animados con fondo transparente, es decir, los clasificados como stickers en la web de GIPHY. Cuando encuentres uno que te interese, toca sobre él para añadirlo.

5. Sitúalo donde quieras

Los GIF animados se añaden exactamente igual que el resto de stickers. Los puedes mover y situar donde quieras, rotarlos, ampliarlos o borrarlos deslizándolos hasta la papelera. También puedes añadir más repitiendo el proceso.

Una vez has añadido GIF animados a una imagen, se mostrarán animados también en la historia de instagram. Esto supone que si los has añadido en una foto, en verdad se publicará como un vídeo. Es una cosa que debes tener en cuenta si tienes un plan de datos limitado y no estás conectado a WiFi.