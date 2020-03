Cómo activar el nuevo diseño de Facebook y su modo oscuro

Vamos a explicarte cómo activar el nuevo diseño de la web de Facebook, y cómo activar en él el modo oscuro que ha implementado la red social. Ya os hemos hablado a fondo de este nuevo diseño que había empezado a llegar a algunas personas, y a partir de ahora la red social está empezado a preactivarlo en la mayoría de usuarios.

Por lo general, cuando se te active este nuevo diseño Facebook te mostrará una ventana emergente en la que se te avisa de ello. Sin embargo, también es posible que ya lo tengas disponible y no te hayan avisado, y es este el caso del que nos vamos a ocupar hoy. Y si todavía no ves esta opción en el menú de Facebook no te preocupes, porque en las próximas horas todos deberíamos tenerlo disponible.

Activa manualmente el nuevo diseño de Facebook

Si Facebook todavía no te ha avisado de que está disponible el nuevo diseño de su web, lo que tienes que hacer es pulsar en el botón de abrir el menú que tienes arriba a la derecha, y que tiene un icono con un triángulo apuntando hacia abajo. Aunque en la captura lo estoy haciendo desde mi perfil personal, tú también puedes hacerlo desde el feed principal. Y si todavía no lo tienes, debería aparecerte en las próximas horas, o sea que no hace falta que esperes a que Facebook te muestre la ventana de aviso de la nueva versión.

Una vez se abra el menú de Facebook, en él tienes que pulsar en la opción Cambiar a la nueva versión de Facebook. A partir de hoy, este botón se le va a empezar a activar a la mayoría de usuarios, por lo que es muy posible que lo tengas aunque Facebook no te haya advertido sobre ello.

Y con sólo pulsar en este botón, ya tendrás activado el nuevo diseño de Facebook. Si no te gusta, en el mismo menú de este mismo diseño tendrás la opción de volver al anterior diseño, aunque es de saber que tarde o temprano acabará implantándose el nuevo.

Cómo activar el modo oscuro de Facebook

Para activar el nuevo modo oscuro de este diseño de Facebook, lo primero que tienes que hacer es pulsar en el botón de mostrar el menú de opciones (1) que tienes arriba a la derecha, y que mantiene su icono del triángulo hacia abajo. Cuando se abra este menú, activa la palanca de la opción Modo oscuro (2) que aparecerá perfectamente visible en él.

Y ya está, tras activar la opción ya tendrás el modo oscuro habilitado en Facebook. Con él, todos los elementos de la web se verán en tonos de color gris oscuro, de manera que tus ojos sufran un poco menos al visitar la red social. Esta opción de activar o desactivar el modo oscuro permanecerá en el menú perfectamente visible, por lo que va a ser sencillo ponerlo y quitarlo cuando quieras.