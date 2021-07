Cambio de enlaces compartidos en Google Drive: a qué archivos afecta, por qué, y qué puedes hacer

Vamos a explicarte qué pasa con el cambio de los enlaces compartidos en Google Drive, que ha empezado a notificar a muchos de sus usuarios para advertirles del cambio por motivos de privacidad. A nivel local, esto no te va a afectar, ya que tus archivos no se tocan. Lo que cambia es el enlace que generaste en su día para que quien lo tuviera pudiera acceder a ellos.

Estos cambios en los enlaces ya se han empezado a aplicar, en un proceso que se irá realizando a todos los enlaces afectados hasta el 13 de septiembre de 2021. Y si la privacidad no te preocupa tanto como que aquellos archivos sean accesibles, tendrás todavía hasta esa fecha para revertir los cambios con un sencillo proceso que te diremos.

Por qué va a hacer esto Google Drive

Google Drive te deja compartir tus archivos de dos maneras diferentes. Por una parte, puedes añadir directamente a las personas con las que quieras compartirlo, y por otra, puedes generar un enlace que puedes compartir para quien lo tenga pueda acceder a él.

Lo que quiere corregir Google son estos enlaces. No son públicos exactamente, no se indexan, pero tampoco son tan privados como deberían, y no son lo suficientemente difíciles de adivinar. Vamos, que si un atacante sabe cómo genera Google estos enlaces, entonces no le cuesta adivinar algunos aleatorios y acceder a estos archivos.

Por eso, Google va a reforzar los enlaces para compartir archivos creados antes del 2017, para cambiar la clave que usa como vínculo. Google solucionó este problema en sus enlaces el 1 de enero de 2017, pero todos los anteriores siguen siendo vulnerables.

Por lo tanto, Google ha tomado la decisión de forzar el cambio de los enlaces anteriores al 1 de enero del 2017, de forma que quienes los usen ya no podrán acceder a los archivos a los que apuntaban, porque simplemente ya no apuntan a ellos.

Qué va a pasar el 13 de septiembre

Lo único que va a pasar el 13 de septiembre es que se habrán cambiado los enlaces de archivos compartidos antes del 1 de enero del 2017. Esto quiere decir que si hasta ahora con esos enlaces se podía acceder a los archivos que se han compartido con ellos, a partir del 13 de septiembre ya no se podrá acceder a ellos.

Muy posiblemente, los cambios ya se hayan empezado a aplicar a tus archivos, que a día de hoy posiblemente ya han dejado de ser accesibles. Sin embargo, como son millones de enlaces de millones de usuarios, Google se pone una fecha límite. Si quieres, vas a tener hasta ese día para revertir los cambios de actualización de los enlaces y dejarlos igual de inseguros que estaban antes, manteniendo el enlace anterior y haciendo que los archivos sean accesibles.

Todo seguirá igual para los archivos compartidos mediante enlace a partir del 1 de enero del 2017, Google no va a tocar esos enlaces porque ya solucionó los problemas de privacidad que tenía su código, por lo que se podrá seguir accediendo a los archivos.

Estos cambios solo se dan en los archivos que has compartido mediante enlaces. Para esos archivos que compartes añadiendo directamente las cuentas de otras personas al archivo compartido no pasará nada. Además, a ti no te afectará ninguno de estos cambios a la hora de acceder a tus archivos, aunque quizá si a la hora de acceder a alguno antiguo de otra persona mediante su enlace.

Cómo ver los archivos afectados

Para consultar qué archivos compartidos se ven afectados, de manera que las personas que tengan el enlace ya no puedan acceder a ellos, solo tienes que entrar en la web drive.google.com/drive/update-drives. Cuando lo hagas, te aparecerá una lista completo de los archivos afectados.

La lista que te aparece está integrada en Google Drive, lo que quiere decir que puedes interactuar con todos los archivos, dejar de compartirlos, eliminarlos, o ver quiénes han accedido a ellos. Aquí, no le va a pasar nada a nivel local a tus archivos, el cambio afecta sólo a las personas que quieran acceder a ellos mediante el enlace que tenían hasta ahora.

Cómo revertir los cambios

En la lista de archivos vas a poder ver si ya se ha aplicado la actualización de seguridad, lo que quiere decir que el enlace que habías creado cuando lo compartiste ya ha cambiado, y el que tenías hasta ahora ya no le sirve a otras personas para acceder a ellos.

Si se te han aplicado los cambios, a la derecha de cada archivo verás la opción de Quitar actualización de seguridad. Si no lo ves, pasa el ratón por encima del archivo y te aparecerá. Si pulsas en esta opción, se restaurará el enlace que se había creado el día que compartiste el archivo para que vuelva a funcionar, aunque este archivo quedará más desprotegido que el resto que tengas compartidos.