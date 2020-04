Búsquedas avanzadas en Twitter: comandos y operadores para exprimirlas al máximo

Hoy te traemos una lista de comandos y operadores para exprimir las búsquedas avanzadas de Twitter, de manera que puedas especificar el contenido que quieres encontrar cuando buscas algo. Y es que no es lo mismo buscar tweets que contengan una palabra, que los tweets que contengan una palabra pero no incluyan otras, no sean de determinadas personas, o incluso que no tengan menos de determinadas respuestas, retweets o Me Gusta.

*Te lo vamos a mostrar todo en formato de tabla**, de manera que te sea muy fácil aprender a utilizar cada uno de los operadores o comandos. En la tabla verás el operador o comando, pero también un ejemplo de cómo utilizarlo, así como una explicación en la que te decimos qué es lo que hace exactamente.

A la hora de realizar búsquedas debes recordar que los acentos no se tienen en cuenta, por lo que si buscas telefono o teléfono obtendrás los mismos resultados. Además, la búsqueda de palabras clave no sólo sirve para los tweets, sino también para el contenido de las biografías de los usuarios. Para ello, en los resultados tendrás una pestaña de Personas.

Términos de búsqueda avanzada de Twitter

Operador Ejemplo Qué hace Poner varias palabras Fútbol #ESP Te muestra resultados que contengan todas esas palabras, aunque no en ese orden ni juntas. Funciona también con emojis, hashtags y URLs. " " "Xataka Basics" o "Liga de fútbol femenino" Te muestra resultados donde aparece el término o los términos exactos que hayas añadido entre los ". " " "Xataka Basics" o "Liga de fútbol femenino" Te muestra resultados donde aparece el término o los términos exactos y en el mismo orden que hayas añadido entre los ". OR Pelota OR palo OR paso Te muestra resultados que contengan cualquiera de las palabras que hayas incluido. AND Xataka AND Basics Escribir sólo varias palabras con AND es como escribirlas sin AND, se muestran resoltados con los términos escritos pero no en ese orden. Combina OR y AND "valenciana" OR "marisco" AND "mejor paella" En este ejemplo te mostrará los resultados que incluyan el término exacto "mejor paella", pero con combinaciones de resultados que sean incluyendo valenciana o marisco. - -Basics Xataka Si pones un guión antes de una palabra, se excluirá del total. Si pones -Basics Xataka, se mostrarán resultados con Xataka siempre y cuando no lleven la palabra Basics. * * Basics Si pones un anterisco antes de una frase o palabra, verás como resultados los tweets que contengan lo que buscas junto al asterisco, con al menos una palabra antes de lo que hayas buscado. URL de un tweet Buscar: https://twitter.com/xataka/status/1247860512475557889 Te aparecerán todos los tweets que hayan compartido ese otro cuyo enlace hayas buscado. Retweets con comentarios. from:cuenta tema from:xataka whatsapp Buscas todos los tweets de una cuenta que hablen de un tema determinado. En el ejemplo, serán los tweets de la cuenta de Xataka que hablen sobre WhatsApp. to: from: to:yubal_fm from:javipas Buscarás los tweets dirigidos a la cuenta que pongas en to: que haya escrito la cuenta de from: @ @Xataka Buscarás todas las menciones a la cuenta que escribas -from: # -from:xataka #Xatala Buscarás todos los tweets que incluyan el hashtag que escribas... excepto los que haya escrito la cuenta que indiques al principio con el guión. list:cuenta/lista palabra list:twittermktg/womeninsports influential Buscarás los tweeets de una lista pública de una cuenta. En el ejemplo, buscarás los tweets que contengan la palabra influential de las cuentas que haya en la lista womeninsports de la cuenta de TwitterMKTG. Si el nombre de la lista tiene más de una palabra, usa - en lugar de espacio filter:verified filter:verified #Xataka Buscarás los tweets que contengan el hashtag o la palabra indicada, pero sólo los que pertenezcan a cuentas verificadas. exclude:verified exclude:verified #Xataka Buscarás los tweets que contengan el hashtag o la palabra indicada, excluyendo los que pertenezcan a cuentas verificadas. lang: lang:es Buscarás los tweets que estén en español, o el idioma que indiques. Los códigos de los idiomas son los *ISO 639-1*. since: until: since:2018-01-01 until:2018-12-31 Xataka Buscarás tweets que de fechas específicas entre las fechas que indiques, y que contengan la palabra que pones después. También puedes añadir una hora a la fecha, con since:2019-12-31**_23:00:00_GMT** near: within: near:madrid within:30km Buscarás tweets escritos en un lugar específico. En el ejemplo, serán los publicados en un radio de 30 kilómetros de Madrid. exclude:replies exclude:replies from:yubal_fm gracias Sirve para excluir respuestas de las búsquedas. Con el ejemplo, verás todas las veces que el usuario de from: ha escrito gracias, pero excluyendo las respuestas directas. filter:replies filter:replies from:yubal_fm gracias Al revés que lo anterior, sólo muestra las respuestas directas. exclude:hashtag exclude:#HolaMundo Hola Sirve para excluir hashtags cuando haces una búsqueda. filter:hashtag exclude:#HolaMundo Hola Sirve para buscar sólo contenido que incluya ese hashtag. filter: exclude: filter: exclude: Las fórmulas para incluir o excluir contenido, también pueden utilizarse con *links*, *images*, *videos*, *native_videos*, *periscope* para incluir o excluir tweets con enlaces, imágenes, vídeos, vídeos nativos o vídeos de Periscope. `min_retweets`: min_retweets:100 Hola Sólo mostrará los tweets con la palabra o hashtag que escribas que tengan un mínimo de retweets que tú puedes establecer. `min_faves`: min_faves:100 Hola Sólo mostrará los tweets con la palabra o hashtag que escribas que tengan un mínimo de Me Gusta que tú puedes establecer. `min_replies`: min_replies:100 Hola Sólo mostrará los tweets con la palabra o hashtag que escribas que tengan un mínimo de respuestas que tú puedes establecer.

Aunque no te lo hemos dicho explícitamente, ya habrás visto en la lista que algunos comandos u operadores se pueden combinar para que los resultados de la búsqueda sean todavía más específicos. Ahora, lo único que te queda es experimentar con ellos para sacarles el máximo partido posible.