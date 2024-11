Borrador de WhatsApp: qué es y cómo funciona

Vamos a explicarte qué es el indicador de Borrador que ha empezado a aparecer en WhatsApp. Se trata de una función que ya podías usar en otras aplicaciones como Telegram, pero que ahora ha empezado a llegar también a la app de mensajería de Meta.

Se trata de algo bastante sencillo, que te ayudará a no olvidarte de los mensajes que no enviaste. Vamos a explicarte lo que es y su funcionamiento de la manera más entendible posible.

Qué son los borradores de WhatsApp

Un borrador de WhatsApp es un mensaje que has escrito pero no has enviado a una persona. Así, no perderás esos mensajes y siempre sabrás cuando tienes uno pendiente de enviar para que no se te olvide.

Cuando estés en la lista de chats de WhatsApp, en los temas que has escrito pero no enviado te aparecerá el indicador Borrador junto al texto del mensaje. El texto se ve como los últimos mensajes enviados o recibidos, solo que tendrás este indicador para saber cuándo se trata de un borrador.

No necesitas hacer nada para guardar un mensaje como borrador, ya que esto es algo que hará WhatsApp por si mismo. Simplemente cuando escribas un mensaje, el texto se mantendrá en la app de tu móvil hasta que vuelvas a entrar.

Cómo funcionan los borradores de WhatsApp

La forma de funcionar es la siguiente. Primero entras en un chat, y escribes algo. Si en vez de enviar el mensaje sales del chat, entonces ese mensaje se convierte en un borrador. Te aparecerá siempre el indicador, de manera que no se te olvide de que tengas un borrador.

Los mensajes del borrador no se van a eliminar. Esto quiere decir que cuando entres de nuevo al chat en el que tienes el borrador, el mensaje que habías escrito seguirá ahí para poder enviarlo cuando quieras o editarlo.

Esto te puede servir para cuando no te da tiempo a terminar un mensaje, poder seguir escribiéndolo para completarlo más adelante. También sirve cuando tienes una idea sobre escribirle algo a alguien pero no quieres enviarlo en este momento, y puedes dejar el borrador para enviarlo después cuando consideres más apropiado.

Los mensajes en los borradores son como mensajes que acabas de escribir y no has enviado. Esto quiere decir que podrás editarlos, borrar elementos o escribir más como si lo hubieras escrito al momento.

