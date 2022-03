Becas MEC 2022-2023: quién puede optar a ellas, requisitos mínimos y cómo hacer la solicitud

Vamos a explicarte cómo hacer la solicitud para obtener las becas MEC del curso 2022-2023, que son las ayudas que da el Ministerio de Educación y Formación Profesional para los estudiantes que necesiten ayudas económicas para poder seguir estudiando. Te diremos quién puede optar a ellas, los requisitos mínimos que se deben cumplir para ello y cómo realizar la solicitud.

La solicitud para estas becas la podrás presentar desde el 30 de marzo hasta el 12 de mayo. El cuánto dinero se reciba, eso ya dependerá de cada caso personal, de las notas medias o de la situación económica de la persona. Todo esto se calculará con una serie de cantidades fijas y variables, que van desde un importe mínimo de 60 euros en adelante.

Quién puede optar a las becas

Vamos a empezar con una pequeña lista en la que te diremos qué tipo de estudiantes pueden optar a estas becas otorgadas por el Ministerio de Educación y FP. Si los estudios que estás realizando son los de esta lista, podrás optar a las becas.

1º y 2º de bachillerato

FP de grado básico.

FP de grado medio y superior.

Cursos para preparar y acceder a las pruebas de acceso a FP.

Enseñanza artística profesional y superior

Enseñanza de idiomas en Escuela Oficial

Enseñanza deportiva

Estudios religiosos superiores

Curso de preparación para el acceso a universidad para mayores de 25 años, que se imparta por universidad pública.

Como puedes ver en esta lista, no se incluyen los estudios de tercer ciclo o doctorados, especializaciones ni los títulos propios de las universidades. Quienes los estén realizando, no podrán optar por estas becas. Sólo podrán optar quienes estén cursando uno de los estudios de la lista, aunque también tendrán que cumplir con una serie de requisitos.

Qué requisitos hay que cumplir

Para acceder a la convocatoria de estas becas, además de estar realizando algunos de los estudios de la lista que hemos puesto arriba, también tendrás que cumplir con una serie de requisitos académicos y económicos. Tanto la obtención de becas como su cuantía va a depender de estos requisitos.

El requisito académico mínimo para optar a la beca es tener una nota media de 5 o superior. Si estás estudiando FP, Primaria, Bachillerato o ESO, deberás tener aprobadas todas las asignaturas salvo una. Vamos, que solo se permitirá tener un suspenso para recibir estas ayudas, y los repetidores de curso tampoco podrán optar.

Si estás en un curso que funciona mediante módulos, deberás acreditar haber superado el 85% de las horas del curso en el que estés matriculados. Además, en niveles universitarios necesitarás aprobar un porcentaje mínimo de créditos, que son el 90% para Ciencias Sociales y Jurídicas, el 90% en Artes y Humanidades, el 80% en Ciencias de la Salud, el 65% en Enseñanzas técnicas, y el 65% en Ciencias.

En cuanto a los requisitos económicos, estas becas intentan estar orientadas para quienes realmente no pueden pagar los estudios. Para ello, la renta inmobiliaria de la unidad familiar del solicitante no puede ser superior a los 1.700 euros. Además, los ingresos por actividades económicas o de participación en entidades no pueden haber superado los 155.500 euros.

Además, debes saber que la cantidad de beca que aspiras a recibir depende del umbral de la renta familiar, y que hay tres tipos de umbrales. Estos umbrales y todas las condicionantes están especificadas en esta página del ministerio donde se explican todos los detalles de la convocatoria.

Cómo hacer la solicitud de la beca MEC

El plazo para solicitar la beca es desde el 30 de marzo hasta el 12 de mayo. Por lo tanto, la solicitud la vas a tener que hacer entre esos días. Una vez pasado el 12 de mayo ya no podrás hacer la solicitud, y no podrás optar a la beca.

Además de esto, para solicitarla vas a necesitar registrarte en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que es a través de la que se hará el procedimiento. Su página web es sede.educacion.gob.es. Podrás registrarte tanto con certificado digital como con tu DNI y una contraseña siguiendo los pasos que aparecen al pulsar en la opción Regístrese.

Una vez registrado, en la sede electrónica te aparecerá la información sobre las becas una vez se haya iniciado el plazo para solicitarlas. En ella, también se te explicará cómo firmar los documentos, algo que solo puede hacer quien vaya a disfrutar de la beca o, en el caso de ser menor de edad, su tutor legal. En esta página web también se te indicará toda la información sobre las becas y verás, cuando se abra el plazo, los formularios a rellenar.