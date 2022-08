Arroba con punto verde dentro del chat de WhatsApp: para qué sirve y por qué a veces sale siempre

Vamos a explicarte qué significa el símbolo de la arroba que aparece a veces dentro de los chats o grupos de WhatsApp, y te diremos también para qué sirve y en qué ocasiones sale. Además, en el caso de que esté apareciéndote más de lo normal, también te diremos por qué a veces puede aparecer siempre de forma errónea.

Este símbolo es parecido a la arroba del índice de chats de WhatsApp, con la diferencia de que te va a aparecer directamente dentro de las conversaciones. Igual que el otro símbolo, también está relacionado con las menciones tal y como te vamos a explicar.

Qué significa y cómo funciona este símbolo

El símbolo de la arroba de WhatsApp dentro de los chats es un indicador de las menciones que no has leído. Como sabes, dentro de un chat de WhatsApp puedes mencionar a alguien escribiendo @SuNombre, y a esta persona le llegará el aviso de que alguien la ha mencionado dentro de un chat o un grupo.

Este icono no va a aparecer siempre, ya que su función es solo la de indicarte que te has perdido menciones. Por lo tanto, si tienes la pantalla del chat de WhatsApp al final del todo donde se realiza la conversación, entonces ya te aparecerá la mención en pantalla y no se mostrará.

Por lo tanto, solo se mostrará cuando estás mirando partes anteriores de la conversación en el momento en el que te mencionan, de forma que no aparezca en pantalla el mensaje donde se te haya mencionado. Entonces es cuando aparecerá el símbolo de la arroba en la parte inferior derecha de la pantalla.

En cuanto a lo que hace, al pulsar sobre la arroba irás directamente al mensaje donde se te ha mencionado, WhatsApp bajará la pantalla para hacerte llegar a él y que puedas leer lo que te hayan dicho.

Este icono de la arroba también tendrá un circulito rojo con un número que indica el número de menciones que no has leído. Esto puede ser muy útil para esos grupos frenéticos en los que te has parado a leer una parte de la conversación mientras la gente sigue escribiendo, y para saber si alguien ha escrito algo concreto dirigido a ti.

Por qué a veces aparece siempre

Este icono indicador lleva ya tiempo en WhatsApp, pero tras una de las últimas actualizaciones ha empezado a aparecer siempre en vez de solo cuando no has leído el mensaje de la mención. Esto es algo que puede resultar molesto y confuso.

Este comportamiento se debe a un pequeño bug de WhatsApp en sus versiones beta, que hace que el icono aparezca siempre que te mencionan. Sin embargo, es algo que se va a arreglar enseguida, y en el caso de que alguna otra vez aparezca un error similar, este tipo de cosas se solucionan pronto con otra actualización de WhatsApp.