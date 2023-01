Android Auto 8.8 Beta: qué novedades tiene y cómo actualizar

Muy poco después del lanzamiento de Android Auto 8.7 oficial, Google sigue avanzando con el desarrollo y ha lanzado la primera beta de Android Auto 8.8. Recordar que este es un sistema operativo en forma de app para móvil, que entra en función en la consola de tu coche cuando la conectas a tu smartphone.

Las betas son siempre el primer contacto con cada nueva versión de Android Auto. Un primer contacto en el que los primeros usuarios empiezan a utilizar los cambios que Google haya implementado, de forma que puedan toparse y reportar posibles bugs y problemas que haya que solucionar en la versión estable.

Novedades de Android Auto 8.8

Lo primero que debes saber es que esta versión de Android Auto todavía no activa Coolwalk, por lo que una vez más seguimos sin cambios estéticos para el resto de usuarios. Google sigue con su propuesta de activar la interfaz Coolwalk poco a poco cada vez en más dispositivos, asegurándose de que sólo llegue a un nuevo móvil cuando es estable para él.

En todo lo demás, saber que no hay mejoras estéticas ni tampoco hay nuevas funciones en esta nueva versión. En su código se han encontrado referencias a la mejora de sugerencias de Android Assistant, priorizándolas sobre otras aplicaciones cuando estás utilizando Coolwalk.

El que no haya grandes cambios se sigue debiendo a que las novedades de Android Auto van por dentro en la mayoría de los casos, y se trata de pequeños cambios en el código con los que preparar el camino para próximas novedades. Ten en cuenta que se trata de un sistema para el coche, y que no conviene arriesgar demasiado y que cause problemas mientras conduces.

Es por eso que en las actualizaciones de Android Auto Google suele priorizar el optimizar la estabilidad de la aplicación a las novedades. Por lo tanto, hay pequeñas mejoras de estabilidad y se añaden compatibilidades para nuevos modelos de automóvil.

Cómo actualizar Android Auto Beta

Al ser una versión en fase beta, todavía vas a tener que esperar unos días hasta que llegue a su versión final, ya que las betas son cerradas, aunque en este enlace puedes probar suerte por si hubiera algún hueco en el programa de betas, algo que no suele pasar.

El otro método para probar la beta es descargar e instalar su archivo APK, disponible en la página de Android Auto en APKMirror. En esta web tendrás que elegir entre las arquitecturas ARM y ARM64, aunque si tu móvil es actual casi seguro que es la ARM64. Una vez descargado el archivo, tienes que instalar la APK en tu Android de forma manual y reiniciar.