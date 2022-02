Android 13 Preview: qué es, móviles compatibles y cómo instalarlo

Vamos a explicarte cómo instalar la versión Preview de Android 13, de forma que puedas empezar a probar las nuevas características de la próxima versión del sistema operativo. Además, aprovecharemos para dejarte claro qué es exactamente esto de las versiones Preview de Android 13 y qué puedes esperar de ellas.

Antes de empezar, simplemente debo avisarte de que esta versión solo la puedes instalar en unos pocos móviles seleccionados, ya que es muy prematura y sólo determinados dispositivos se pueden instalar. Evidentemente, para ser constructivos, también te indicaremos cuáles son exactamente los móviles compatibles.

Qué es el Android 13 Preview

Los sistemas operativos, como cualquier otro programa informático, tiene varias fases de prueba antes de lanzar cada nueva versión con cambios. Primero están las fases alpha o Preview, que son las primeras pruebas antes de empezar a lanzar las versiones beta, que ya son las que le empiezan a llegar a más usuarios.

Las versiones Preview de Android son las primeras que salen del entorno interno de Google, y por lo tanto, suelen tener muchos fallos, bugs, e inestabilidades. Suelen consumir más batería al estar menos optimizadas, y puede haber más fallos aleatorios.

Y de ahí su importancia. A nivel interno Google ya ha probado esta versión de Android y sus novedades, pero con las versiones preview empiezan a obtener feedback y opiniones de usuarios externos que prueban el móvil en su día a día. De esta manera, es más fácil encontrar fallos, bugs y errores, y gracias a estas pruebas de usuarios externos a Google se consigue acelerar la resolución de problemas y la optimización del sistema operativo.

Por lo tanto, una cosa que debes tener en cuenta es que no es recomendable instalar la versión Preview en un móvil que vas a usar a diario o que contenga datos importantes, porque puedes encontrarte con problemas o fallos. Y si vas a hacerlo, asegúrate de tener una copia de seguridad de todo lo importante por si algún error hace que tengas que reinstalar Android.

Dispositivos compatibles con la versión Preview de Android 13

Lo que suele hacer Google en las versiones preview es lanzarlas únicamente en sus teléfonos propios, ya que son versiones muy prematuras de Android. Más adelante, cuando empiecen a llegar las versiones beta más estables, entonces se podrán empezar a probar en más dispositivos. De momento, estos son los compatibles con Android 13 Preview:

Cómo instalar la versión Preview de Android 13

Lo primero que tienes que hacer es activar los ajustes de desarrollador de tu móvil Android. Para eso, ve abajo del todo en los ajustes de tu móvil Pixel compatible, y pulsa en el apartado de Información del teléfono. Allí dentro, baja a la última opción, y pulsa diez veces sobre Número de compilación hasta que se te activen los ajustes de desarrollador.

Ahora vuelve a la pantalla principal de los ajustes, y pulsa en la sección de Sistema. Allí, ahora puedes pulsar en las Opciones para desarrolladores, que es el menú que has desbloqueado en el paso anterior.

Cuando estés dentro de las Opciones para desarrolladores, baja hasta al apartado de Depuración. En él, activa la opción de Depuración por USB que aparecerá en primer lugar. Tu móvil te mostrará una pantalla preguntándote si quieres realmente hacerlo y avisándote de los peligros, y debes pulsar en Aceptar para completar la activación.

Dentro de las opciones para desarrolladores también tienes que activar la opción de Desbloqueo de OEM, que está en el primer bloque de opciones, y posiblemente lo veas casi arriba del todo. Esto es algo que posiblemente te pida hacer el proceso anterior.

Ahora tienes que pararte y descargar el complemento ADB en el ordenador, que hará que cuando conectes el móvil al PC, gracias al modo de depuración por USB puedas controlarlo desde la consola del ordenador. La mitad del camino ya la tienes hecha, la otra mitad la tienes paso a paso en nuestra guía para conectar el móvil al PC con ADB.

Una vez has hecho todo esto, el siguiente paso es descargar la versión Preview de Android 13 al ordenador para instalarla en el móvil. Para esto, ve al enlace flash.android.com/preview/dp1, con el que entrarás en la web de Android Flash Tool. En ella, se te va a guiar por el proceso de instalación, y para empezar tienes que pulsar en el botón Get Started para comenzar.

Una vez que pulses en Get Started, te aparecerá una ventana diciéndote que necesitarás los drivers USB de Android. Si has seguido los pasos para instalar ADB, lo normal es que ya los tengas y puedas pulsar en Already installed, pero si algo fallase aquí tienes el enlace para instalarlos a mano.

Ahora se va a abrir una ventana emergente en el navegador en la que se te pide acceder a los comandos ADB para controlar el móvil desde la web, y proceder a instalar así lo que necesites. Aquí, es importante que si tienes todavía la consola de tu sistema abierta tras comprobar que funciona ADB, debes escribir el comando adb kill-server para desconectarlo de la consola, y poder conectarse a través de esta web.

Esto te va a llevar a una pantalla donde se te recuerdan los pasos que has de seguir, como tener conectado el móvil al ordenador o hacer activar las opciones del móvil que te hemos dicho antes. Aquí, lo que tienes que hacer es pulsar en el botón de Add new device que tienes en la parte de abajo. Esto hará que en tu móvil Android te aparezca un diálogo que debes aceptar para establecer la conexión. En el navegador se abrirá una ventana con los móviles conectados, y debes elegir el tuyo.

Si has hecho este proceso entrando a través del enlace flash.android.com/preview/dp1, tras elegir el móvil deberás ver abajo la opción de instalar la preview o elegirla. Yo tengo un Pixel 3 XL y no puedo, pero teniendo un Pixel compatible lo único que tienes que hacer es pulsar en el botón Install Build de abajo del todo para iniciar el proceso.

Esto te llevará a una pantalla donde se te recordará que no debes tocar ni desconectar el móvil del PC mientras se realiza la instalación. En ella, pulsa en Confirm para confirmar y comenzar la instalación de Android 13 Preview. Durante el proceso seguramente tengas que hacer algún paso en el teléfono, como confirmar el desbloqueo del bootloader, algo que harás cuando se te pida utilizando los botones de volumen para mover el menú y acepta con el botón de encendido.