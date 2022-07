Amazon Prime Day 2022: trucos, consejos y herramientas para saber si las ofertas son realmente ofertas

Los próximos 12 y 13 de julio tendrá lugar el Amazon Prime Day 2022, el periodo de rebajas más importante del año para Amazon. Durante estos días, los clientes de Amazon Prime tendrán ofertas exclusivas de todo tipo. Si estabas pensando en comprar en Amazon para aprovechar este periodo de rebajas, vamos a explicarte cómo sacar el máximo partido del Prime Day, diciéndote las bases de su funcionamiento, y ofreciéndote trucos, consejos y herramientas para no perderte ninguna e identificar las ofertas reales.

Para empezar, lo importante es que no te confunda el nombre. Day significa día, pero las rebajas no durarán uno, sino dos días. El Amazon Prime Day 2022 comenzará el martes 12 de julio a las 0:00 horas y finalizará el miércoles 13 a las 23:59 horas, y durante todo ese tiempo vas a tener diferentes ofertas y rebajas. Estas rebajas son exclusivas para usuarios de Amazon Prime, por lo que deberás estar suscrito para beneficiarte de ellas.

Todas las ofertas en nuestro bot de Telegram

Durante el Prime Day, el equipo de Xataka Selección va a estar esforzándose al máximo para seleccionar las mejores ofertas para ti. Por lo tanto, si no quieres perderte ninguna incluso si no estás mirando el navegador, el bot oficial de Xataka Selección te ofrecerá siempre las mejores ofertas. Telegram es una app de mensajería entre cuyas funciones está el sistema de bots. Nuestros hermanos de Xataka Selección, la sección de ofertas de Xataka, tiene un bot propio que estará en pleno rendimiento durante el Prime Day.

Para acceder al bot oficial de Xataka selección solo tienes que entrar en la web t.me/xatakaseleccion, y cuando lo hagas se te abrirá Telegram en tu PC o móvil llevándote directamente a él. Una vez dentro, pulsa en el botón de Unirme al Canal, y a partir de que lo hagas empezarás a recibir las mejores ofertas.

El bot de Xataka Selección está en funcionamiento todos los días del año, por lo que puedes irte uniendo ya para las ofertas previas o cualquier otra oferta a lo largo del año. Además, durante el Prime Day también haremos recopilaciones con las mejores ofertas temáticas, que te pueden ayudar incluso más que ofertas individuales. La idea es que no necesites nada más para no perderte las mejores ofertas.

Qué necesitas para aprovechar las ofertas del Amazon Prime Day

Si quieres poder acceder a las ofertas que Amazon va a ir lanzando durante el Prime Day 2022, necesitarás ser suscriptor de Amazon Prime. Si ya eres usuario de pago, no tendrás que hacer nada mas salvo tener iniciada la sesión. Y si no eres cliente de Prime, tendrás que registrarte para poder hacerlo. Un posible truco es el de registrarte por primera vez para acceder al periodo de prueba gratis de 30 días de duración, que te dará para estos días sin tener que pagar.

Independientemente de que seas cliente de pago o estés simplemente con la prueba gratis, solo con tener Amazon Prime activado durante el periodo de ofertas del Prime Day podrás acceder a todas. Además del acceso a las ofertas, también te beneficiarás de otras ventajas del programa, como los gastos de envío gratis en 24 horas, o el servicio de streaming de series y películas Amazon Video. Recuerda que en Xataka Basics te hemos explicado todas las ventajas de Amazon Prime.

Diferencias entre ofertas, ofertas flash y ofertas del día

En el Prime Day te vas a encontrar con distintos tipos de ofertas diferentes. Además de las ofertas normales, también habrá las denominadas ofertas flash y ofertas del día, que son exclusivas de este evento. La diferencia entre estos tipos de ofertas está entre lo que dura cada una de ellas.

Las ofertas flashsolo duran unas pocas horas, y suelen ir siendo liberadas hora a hora. Con esto, Amazon se asegura de tenernos siempre pendientes a su web, ya que cada poco tiempo hay ofertas nuevas. Además, suelen ser de unidades limitadas, por lo que si no vasmos rápido puede que nos quedemos sin ellas.

Mientras, las ofertas del día duran todo un día natural, siempre y cuando no se acaba el stock primero. Estas suelen ser las ofertas más importantes del Prime Day, y suelen ser el gancho con el que llamarán nuestra atención. Suelen ser productos de renombre muy rebajados.

Ten cuidado con las subidas y bajadas de precio

Amazon no se libra de algunas prácticas comunes en periodos de ofertas, como el de subir el precio de un producto unas semanas antes y luego bajarlo en el Prime Day haciendo que la oferta parezca mejor de lo que es. E incluso sin esto, es normal que los precios varíen a lo largo del tiempo, suben y bajen en determinadas épocas.

Por lo tanto, cuando ves una oferta puede que realmente el precio no varíe tanto del normal, o que se haya rebajado pero no tanto como indica el porcentaje porque justo antes ha subido. Además también es posible que el precio no sea mejor que el que ofrecen otros establecimientos, por lo que conviene tener las cosas claras antes de lanzarte.

Un truco útil es comprobar la rebaja de un producto comparándolo con el precio de otros comercios online. De esta manera, primero podrás saber si en otros sitios también puedes conseguirlo al mismo precio rebajado o inferior, y en el caso de que la de Amazon sea realmente una buena rebaja podrás tener información de cuánto ha bajado el precio en relación a otros sitios.

Cómo encontrar las mejores ofertas de Amazon

Aunque Amazon publicará un índice especial con buscador para encontrar ofertas en ese día, algo útil para explorar las ofertas más destacadas, no siempre se te va a dar todo el contexto de estas ofertas. No vas a saber las variaciones de precios ni hasta qué punto la oferta es real o está exagerada.

Para solucionar esto, puedes utilizar herramientas de terceros que sirven para comparar los precios, y que en periodos como estos pueden ayudarte mucho. Te vamos a indicar cuáles son las clásicas y más destacadas para que no te la cuelen con una oferta que no es tal.

Camelcamelcamel

La página web CamelCamelCamel, trackea el historial de precios de productos de Amazon. Para usarla, solo tienes que escribir la dirección URL del producto rebajado o buscar palabras clave de búsqueda en Amazon, y entrarás en sus fichas.

Dentro de las fichas de los productos, podrás ver cómo ha ido variando el precio a lo largo del tiempo, pudiendo verlo en una gráfica que te servirá como guía visual para poder valorar cuán barato está ahora. También te permite crear alertas cuando el producto baje de precio hasta el límite que pongamos, aunque para eso tendrás que registrarte.

Keepa

Keepa es otra buena herramienta online que puede rastrear el historial de precios de un producto, y que cuenta con la ventaja de tener una extensión para navegadores en la tienda de extensiones de Google Chrome, Firefox, Opera y Microsoft Edge.

Su funcionamiento es muy similar a CamelCamelCamel, y te ofrece gráficas en las que puedes ver cómo ha ido variando el precio de un producto a lo largo del tiempo. Lo mejor es que es más fácil de utilizar, ya que cuando instales la extensión no tienes que salir de Amazon, la gráfica aparecerá añadida en la ficha del producto dentro de Amazon.

A pesar de su pequeño tamaño, Keepa es una herramienta robusta y completa que consta de varias pestañas para seguir el producto estableciendo tanto el rango de precios como otras características, aunque requerirá que nos registremos. Si te registras también puedes añadir avisos para que te notifique cuándo un producto ha bajado de determinado precio.

Google Shopping

Las dos herramientas anteriores te permitían saber si una oferta de Amazon es tan buena oferta como parece partiendo de los precios anteriores, pero puede que también te interese comparar el precio con el de otros comercios. En estos casos, siempre puedes recurrir al clásico y efectivo Google Shopping, el comparador de precios de ventas de algunos comercios listados por el motor de búsqueda de Google.

Esta herramienta no ofrece historiales de precios, pero sí que te muestra qué tiendas venden un mismo producto. Su uso es sencillo, solo tienes que buscar el modelo del producto en Google y pulsar en la pestaña de Shopping. Esto te llevará a una página donde podrás ver todas las tiendas registradas en el buscador que tienen ese producto y sus precios.

Aquí, es recomendable que prestes atención, porque a veces el producto no se corresponde tal cual o hay que añadirle los gastos de envío. Para una mejor búsqueda, en la página de Shopping puedes organizar productos por precios. Antes de hacer una compra, lee las condiciones de la tienda online que hayas encontrado, porque sus condiciones de venta, garantías o servicios de atención al cliente pueden variar. A veces es mejor pagar más a cambio de comprar en un comercio más fiable.

Chollakobot

Otro bot de Telegram alternativo al de Xataka Selección que puedes utilizar es el de Chollakobot, que te ofrece la posibilidad de añadir avisos de bajadas de precio en Telegram. Es un bot en el que añades la web de un producto, y luego puedes pedirle que te avise cuando baje de determinado precio.

Esto es algo que puede parecer simple, pero todos hemos visto algún producto pensando que vale, lo compraremos cuando baje de este precio. Pues bien, este bot te permite ir añadiendo productos a la lista con precios a partir de los cuales quieras ser avisado.