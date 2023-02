Las 17 mejores aplicaciones de verificación en dos pasos

Te traemos una lista con las mejores 17 aplicaciones de verificación en dos pasos, para que puedas tener más privacidad en tus cuentas online. La verificación en dos pasos o (2FA) es un sistema con el que cuando inicias sesión en una cuenta desde un nuevo dispositivo, tendrás que introducir una segunda clave para poder verificar que eres tú. Así, además de tu contraseña segura, tendrás una segunda contraseña que cambiará cada vez que la uses.

Existen varios tipos de verificación en dos pasos, y uno de ellos es mediante una aplicación que vinculas a tus cuentas para generarte contraseñas de verificación. Nosotros te vamos a decir las mejores apps dedicadas a ellas, tanto esas que solo son para la verificación como algunos gestores de contraseñas que los incluyen, ya sean gratuitas o de pago.

Y como decimos siempre en Xataka Basics, nosotros vamos a proponer las que consideramos como las mejores aplicaciones de este tipo. Pero si tú conoces otra que consideras que debería estar en la lista, te invitamos a compartirla con todos en la sección de comentarios para que el resto de lectores también pueda beneficiarse de tu conocimiento.

1Password

Vamos a hacer algo peculiar, y empezar con una aplicación que no es estrictamente solo de verificación. Se trata de un gestor de contraseñas de pago, y que tiene entre sus alicientes el incluir implementado un sistema de verificación en dos pasos. Tienes versiones para Android, iOS, Windows, macOS, GNU/Linux y navegadores descargables desde su web de descargas.

Este servicio te será útil cuando también necesites ordenar tus contraseñas, aunque en esta lista tendrás dos alternativas gratis. Esto quiere decir que en tu lista de contraseñas, en las de una web compatible puedes vincular el token de la web para que se te ofrezca también una clave de verificación en dos pasos.

2FAS

Este es un servicio simple y funciona, y completamente gratuito. Tiene aplicación móvil, y destaca por tener una interfaz sencilla de entender, y funcionar en casi todas las webs. Lo único negativo es que no tiene demasiadas opciones avanzadas, pero a cambio es gratis, con cifrado de extremo a extremo, y soporte offline.

Vas a poder vincular los tokens de verificación a mano o mediante QR, y sincronizarlos por Google Drive. Los tokens los puedes guardar en copias de seguridad para no perderlos al restablecer tu móvil. Tiene soporte para añadir un código PIN o desbloqueo por biometría, no tiene anuncios, y también proporciona una extensión para usarlo en tu navegador.

Aegis Authenticator

Se trata de una aplicación exclusiva para el sistema operativo Android, lo que ya es una desventaja, pero que quizá te puede interesar si usas mucho este sistema. Otra de las malas noticias es que las opciones más potentes requieren root, algo que a muchos usuarios casuales no les interesa demasiado.

A cambio, tienes una aplicación potente y con cifrado de seguridad para que tus tokens estén seguros, además de compatibilidad con biometría. Es una app gratuita y de código abierto, y soporta copias de seguridad nativas en Android, además de tener soporte para casi todos los formatos de 2FA.

andOTP

Se trata de una aplicación 2FA gratis, de código abierto pero exclusiva para Android, y que pese a ser bastante sólida ya no recibe actualizaciones ni nuevas funciones. Aun así, su código es abierto e incluye varias opciones de backup incluyendo las cifradas. No tiene muchas opciones avanzadas, pero es sencilla de usar y con una interfaz limpia.

Enlaces: Google Play

Authenticator App

Apple también tiene en Authenticator App una muy buena aplicación de verificación exclusiva para su ecosistema. De hecho, es un verificador que no solo puedes tener en tu iPhone, Mac, iPad o Apple Watch, sino que también tiene extensiones para casi todos los navegadores, desde Safari a Tor Browser, pasando por Brave, Chrome, Vivaldi y más.

La mala noticia es que es una app de pago. Tiene una versión gratis bastante limitada, a la que le faltan opciones como copia de seguridad o sincronización, aunque la versión de pago no es excesivamente cara. A cambio, tienes una buena alternativa con cifrado, opciones de compartir en familia y bloqueo con FaceID.

Authy

Authy de Twilio es uno de los pesos pesados en el mundo de los servicios de verificación en dos pasos. Tiene cuentas individuales gratuitas, una buena lista de opciones, y un gran soporte multiplataforma, funcionando en Android, iOS, Windows, macOS y GNU/Linux.

Tiene copias de seguridad y sincronización entre dispositivos de cualquier sistema operativo, soporte para casi todas las webs y protocolos, y funciona también sin conexión. Es bastante fácil de usar, y todas las copias de seguridad son cifradas, usando los mismos algoritmos que usa la NSA para proteger su información.

Bitwarden

Bitwarden es uno de los mejores, si no el mejor, gestor de contraseñas. Es de código abierto y gratuito para usuarios únicos, y la versión de pago cuesta solo unos 10 euros al año. Pues bien, esta versión de pago incluye un sistema de verificación en dos pasos que está incluido también de forma directa en su gestor de contraseñas.

Esto quiere decir que las claves de verificación en segundo paso están generadas directamente en el gestor, y que se autocompletan en las webs y apps cuando te las piden en un dispositivo donde uses Bitwarden. Tiene versiones para escritorio, para móvil, y para casi todos los navegadores.

Duo Mobile

Duo Mobile pertenece a Cisco, y es un sistema muy popular a nivel empresarial para las verificaciones en dos pasos. Soporta prácticamente todos los estándares y puede usarse casi en cualquier web, teniendo opciones de copia de seguridad para almacenar tus tokens en Google Drive o iCloud. No necesitas tener cuenta para usarlo.

Entre sus puntos a favor está la posibilidad de ocultar los códigos, una interfaz sencilla y el soporte para Apple Watch de la versión de iOS. Sin embargo, no se pueden exportar tokens, aunque sí sincronizarlos, y las copias de seguridad y sincronización de iOS y Android son incompatibles entre sí.

FreeOTP

Se trata de una aplicación de código abierto que fue creada como respuesta cuando Google cerró el código del suyo. Tiene una interfaz sencilla aunque no demasiado moderna, y quizá peca de ser demasiado simple, ya que le faltan algunas opciones importantes como la sincronización en la nube o importar archivos.

A favor tiene que no necesitas crear una cuenta, que oculta los códigos, y que en iOS tiene soporte para FaceID y TouchID. Pero claro, en iOS no puedes importar tokens por código numérico y solo lo haces con QR, mientras que en Android están los dos, y no tiene protecciones de acceso.

Google Authenticator

Si no quieres crearte una cuenta en otro servicio solo para la verificación en dos pasos, entonces puede que la opción de Google te sirva, ya que con tener cuenta de Google ya puedes acceder a ella. Es poco completa pero muy sencilla de usar, con buenas opciones de exportar e importar, y totalmente gratuita.

La parte negativa es que no tiene opción de copias de seguridad, lo que puede ser una pesadilla cuando cambias de dispositivo, y los QR no siempre funcionan del todo bien. Por lo tanto, es bastante poco completa, aunque es una solución fácil para quienes no se quieran complicar la vida mejorando su privacidad.

LastPass Authenticator

LastPass era uno de los más famosos gestores de contraseñas del mundo, aunque su reputación cayó bastante después de que fueran hackeados en 2022... dos veces. Pero en el caso de que consideres darles una segunda oportunidad, debes saber que además de su gestor de contraseñas también tienen una app independiente para verificación en dos pasos que quizá te interese. Es muy completa, con respaldo en la nube y compatible con relojes inteligentes.

Microsoft Authenticator

Esta aplicación es otro gestor de contraseñas con opción de 2FA, por lo que podemos considerarlo como un todo en uno. Si solo buscas un gestor de verificación en dos pasos, tienes opciones mejores, pero si también buscas un gestor de contraseñas es muy buena alternativa, donde también puedes guardar información de ID, direcciones o métodos de pago para autocompletar.

Tiene soporte nativo para cuentas de Microsoft, y para el navegador Edge, y apps para usarlo en el móvil. Sus copias de seguridad no siempre funcionan bien, y a veces falla escaneando códigos QR, pero por lo demás es buena opción, completamente gratuita, y que permite bloquear la app con biometría para mayor seguridad.

OTP Auth

OTP auth es otra aplicación exclusiva para el ecosistema de Apple, con una app gratis para iOS y macOS. Es una app que aprovecha al máximo el ecosistema de Apple, con copias de seguridad en iCloud y compatible con Apple Watch.

Puedes añadir los tokens de verificación en dos pasos por clave o QR, puedes exportarlos todos a un archivo, y tiene un sistema de carpetas para ordenar tus pases. El acceso está protegido con TouchID o FaceID, aunque como contrapunto está el que algunas opciones son solo para la versión de pago.

Protectimus Smart OTP

Un poco menos conocido, pero esta es una completa aplicación de verificación en dos pasos. Tiene aplicaciones tanto para Android como para iOS, y en el caso de Android es compatible con los relojes inteligentes de Android. Todo ello en una app que puedes proteger con un PIN y soporta múltiples protocolos de verificación.

Step Two

Se trata de otro sistema de verificación en dos pasos centrado en el ecosistema de Apple. y que te permite añadir los tokens de hasta 10 cuentas de forma gratuita. Para más, tendrás que comprar la app con un pago único. Por lo demás, es una aplicación muy completa a la que no le faltan estándares, y que puede utilizar tu Apple Watch para mostrar tu contraseña de verificación en él.

TOTP Authenticator

TOTP Authenticator de BinaryBoost es otra interesante opción, con aplicaciones móviles y extensiones para Chrome y Firefox. Su interfaz es limpia, y tiene opciones de organización que te permiten guardar muchos tokens 2FA de forma ordenada. También tiene gran soporte para casi todos los protocolos.

Por lo tanto, es sencilla de usar y la puedes utilizar con casi todas las webs. Sin embargo, la mala noticia es que las cuentas gratuitas son un poco limitadas, y que algunas opciones como la copia de seguridad o las propias extensiones para navegador son solo para cuentas de pago.

WinAuth

Y terminamos con WinAuth, una aplicación exclusiva para Windows, y que es la más sencilla y básica de la lista. Pero tiene un superpoder, y es que es compatible con tokens de autenticación poco comunes como los de Steam o Battle.net, además de otros similares. Por lo tanto, es una alternativa a los sistemas de verificación en dos pasos nativos de estas plataformas.

Además de esto, también tiene soporte para los tokens estándar de otros videojuegos y de los principales servicios y redes sociales de Internet, oculta los códigos, puedes proteger cada acceso con una contraseña, y puedes escanear códigos QR de archivos locales o de Internet. Eso sí, es solo para Windows.