Sony lanza su 'altavoz wearable', que es como una barra de sonido para el cuello que no tiene Bluetooth y depende de un receptor

La idea de los llamados 'wearables speakers' no es nueva. En 2016 LG se lanzó al mercado con una atractiva propuesta conocida como LG Tone Studio, y posteriormente llegó Bose con su SoundWear. El concepto era el mismo, ofrecer una mejor calidad de sonido en un altavoz que se coloca en el cuello para ofrecer una experiencia de audio inmersivo.

También en 2016, Sony lanzó su propuesta de 'wearable speaker', pero se quedó como proyecto hasta que finalmente salió a la venta en Japón años más tarde. Ahora Sony cree que el mercado está listo y se prepara para lanzar su 'Immersive Wearable Speaker' (SRS-WS1), que es su primer altavoz que se usa en el cuello.

Ideal para aquellos que odian los auriculares o el sonido del televisor

La propuesta resulta sumamente curiosa, ya que no se trata de unos auriculares, sino de un altavoz completo que, según Sony, ofrece sonido envolvente en formato personal. Esto resultaría ideal para aquellos que al ver la tele no quieren molestar a quienes estén en la habitación o en casa, pero no quieren usar auriculares.

Una diferencia significativa con respecto a unos auriculares, es que el Sony SRS-WS1 no cuenta con Bluetooth ni WiFi, es decir, no podremos conectarlo de forma inalámbrica a ningún dispositivo. Aquí la opción que ofrece Sony es un receptor "inalámbrico" que se conecta al televisor por cable, para transmitir el audio al altavoz de forma inalámbrica.

El altavoz SRS-WS1 también se podrá conectar a un smartphone, tablet o PC, pero no de forma inalámbrica, sino usando el cable que se incluye con el dispositivo. Una decisión curiosa por parte de Sony, aunque la buena noticia es que es compatible con cable óptico digital.

Dicho receptor también ofrece la posibilidad de conectar dos de estos altavoces al mismo tiempo a un televisor o a cualquier fuente de audio donde hayamos conectado el receptor.

El 'Immersive Wearable Speaker' cuenta con cuatro paneles táctiles, dos para el volumen, uno para el encendido y apagado y el otro para ajustar la vibración, porque el altavoz también ofrece una ligera vibración para hacer más inmersiva la experiencia, según Sony.

La batería del altavoz ofrece unas 7 horas de reproducción continua y se puede cargar en tres horas usando su base de carga inalámbrica, según sus especificaciones. El SRS-WS1 tiene en su interior un par de altavoces full-range de 30 mm, que, afirman, proporcionan "verdadero sonido envolvente".

El Sony 'Immersive Wearable Speaker' saldrá a la venta en un inicio en Estados Unidos el 1 de diciembre por 299 dólares, 249 dólares para quienes reserven. Y se espera que durante 2020 llegue a nuevos países.