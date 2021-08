Samsung Galaxy Buds2: dos vías y una cancelación de hasta el 98% del ruido para pelear en la primera división de los intraauriculares

Aunque los sorprendentes smartphones Galaxy Z Fold3 y Flip3 han acaparado la mayor parte de la atención durante el evento que ha celebrado hoy Samsung, no son las únicas novedades jugosas que nos tenía reservadas la marca surcoreana. También ha presentado sus nuevos Galaxy Buds2, unos intraauriculares que mantienen la identidad de los Buds originales, pero introduciendo mejoras interesantes en dos apartados esenciales.

El primero de ellos es su calidad de sonido, que, según la propia Samsung, es sensiblemente más alta gracias a las innovaciones que ha implementado en el diseño acústico de estos auriculares.

Y el segundo es su tecnología de cancelación del ruido, que, si nos ceñimos a lo que dice esta marca, es notablemente más eficiente que en sus anteriores auriculares de esta familia. No suena mal, así que merece la pena que les echemos un vistazo con más detalle.

Samsung Galaxy Buds2: especificaciones técnicas



características diseño acústico Intraauriculares electrodinámicos con cancelación del ruido altavoces 2 vías (tweeter + woofer) cancelación del ruido Activa, con tres niveles de cancelación y posibilidad de activación del sonido ambiental sensores Acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, superficie táctil y VPU (Voice Pickup Unit) micrófonos 3 (2 externos + 1 interno) conectividad Bluetooth 5.2 batería 61 mAh (auriculares) 472 mAh (funda de carga) conector USB-C autonomía Hasta 5 horas de reproducción de música Hasta 3 cargas completas con la funda de carga para alcanzar una autonomía máxima de 20 horas dimensiones 17 x 20,9 x 21,1 mm (auriculares) 50 x 50,2 x 27,8 mm (funda de carga) peso 5 g (auriculares) 41,2 g (funda de carga) precio Desde 149 euros

Dos vías para sonar mejor que los Galaxy Buds originales

Estos auriculares tienen un diseño acústico de dos vías (al igual que la versión Pro de los primeros Buds), por lo que en el interior de cada uno de ellos residen dos altavoces: un woofer, que se responsabiliza de reproducir las frecuencias medias y el extremo grave, y un tweeter, que reproduce los agudos. La calidad de sonido de unos auriculares como estos depende en gran medida de la eficacia con la que sus diseñadores han resuelto la coherencia entre ambos altavoces, pero para ponerla a prueba es necesario probarlos con calma, algo que esperamos tener la oportunidad de hacer en el futuro.

Samsung asegura que estos auriculares nos entregan un sonido más transparente y detallado que sus predecesores. Y también que su respuesta en frecuencia es más amplia (es una lástima que aún no sepamos cuál es su respuesta en frecuencia oficial). De nuevo, lo comprobaremos cuando los analicemos. Una característica más de estos Buds2 que merece la pena que no pasemos por alto es su capacidad de conmutar de forma sencilla entre dispositivos cuando previamente los hemos enlazado con varias soluciones de la familia Galaxy, como, por ejemplo, un smartphone y un tablet.

Estos auriculares incorporan una batería de 61 mAh, suficiente para ofrecernos, siempre según Samsung, hasta 5 horas de reproducción de música (si el nivel de presión sonora es elevado posiblemente su autonomía será inferior a esta cifra). No obstante, la funda de carga incorpora una batería de 472 mAh que, de nuevo según esta marca, nos permite cargar tres veces completamente los auriculares, extendiendo así su autonomía máxima hasta las 20 horas.

Hasta el 98% de cancelación del ruido y tres niveles de sonido ambiental

Como he mencionado en los primeros párrafos de este artículo, durante la presentación de estos auriculares Samsung ha insistido en lo eficaz que es su nueva tecnología de cancelación activa del ruido. De hecho, ha ilustrado esta afirmación con un dato interesante: estos Galaxy Buds2 consiguen cancelar hasta el 98% del ruido ambiental. Por sí sola esta cifra es asombrosa, pero tiene truco.

En la letra pequeña Samsung confiesa que su tecnología de cancelación alcanza esta eficiencia en la órbita de los 110 Hz, lo que nos permite deducir que por encima y debajo de esta frecuencia no es tan eficaz. No obstante, esto no significa que no rindan bien en este terreno. Es probable que sí lo hagan bien. Quizá, incluso, muy bien, por lo que cuando caigan en nuestras manos será muy interesante comprobar si realmente están a la altura de los intraauriculares con la mejor cancelación de ruido del mercado, entre los que se encuentran los WF-1000XM4 de Sony que tan buen sabor de boca nos han dejado en nuestro análisis.

Otra prestación interesante de estos auriculares en la que merece la pena que nos detengamos es la posibilidad de habilitar tres niveles diferentes de sonido ambiental. En algunos escenarios de uso, como, por ejemplo, cuando caminamos por la calle, puede ser necesario que los auriculares recojan una parte del sonido procedente del entorno para que percibamos algunos estímulos y no tengamos un accidente. Este parámetro podemos controlarlo desde la app que Samsung nos propone instalar en nuestro teléfono móvil para sacar el máximo partido posible a estos auriculares.

Los componentes de estos auriculares en los que recae la responsabilidad de implementar la cancelación del ruido y recoger el sonido de ambiente son sus tres micrófonos (dos externos de conformación de haces y uno interno); la VPU (Voice Pickup Unit), que es un sensor que recoge nuestra voz utilizando tecnología de conducción ósea; y, por supuesto, el nuevo algoritmo de aprendizaje automático que, según Samsung, sus ingenieros han puesto a punto para incrementar la eficiencia de su tecnología de cancelación de ruido.

Samsung Galaxy Buds2: precio y disponibilidad

Estos nuevos auriculares de Samsung estarán disponibles en las tiendas el próximo 27 de agosto en cuatro colores diferentes: blanco, grafito, aceituna y lavanda. Costarán 149 euros.