Huawei FreeBuds Lipstick: no es una barra de labios, son los nuevos auriculares con ANC de Huawei

Huawei acaba de lanzar unos auriculares de lo más peculiares, los Huawei FreeBuds Lipstick. Como su propio nombre indica, son unos auriculares cuyo estuche de carga está inspirado en las clásicas barras de labios. Son de color rojo y prometen cancelación de ruido activa, incluso siendo de diseño abierto.

Los auriculares han aparecido en la web de Huawei Global y, por el momento, no hay palabras sobre su precio o su disponibilidad en España. Estaremos pendientes para actualizar en caso de que lleguen. Hechas las presentaciones, vamos a conocerlos mejor.

Ficha técnica de los Huawei FreeBuds Lipstick





dimensiones y peso Auriculares: 41,4 x 16,8 x 18,5 mm - 4,1 gramos Estuche: 70 x 27,4 x 27,4 mm - 84,5 gramos unidad de diafragma 14,3 mm conexión Bluetooth 5.2 Conexión dual compatibilidad iOS, Android batería Auriculares: 30 mAh Estuche: 410 mAh autonomía Auriculares: 2,5 horas con ANC Estuche: 14 horas con ANC carga del estuche USB tipo C extras Cancelación de ruido activa Control gestual Resistencia IPX4 Latencia reducida Micrófonos Sensor de posición Cancelación de ruido en llamada precio N/D

Esta barra de labios no pinta los labios

Lo que más llama la atención de estos Huawei FreeBuds Lipstick es su estuche. Es un estuche más bien grande y bastante pesado, con más de 84 gramos sin los auriculares. El estuche está hecho de acero inoxidable pulido para dar una sensación más suave. El acabado es negro y dorado, inspirado en el lujo, pero los auriculares son rojos.

En lo que a los auriculares como tal se refiere, comparten especificaciones con los Huawei FreeBuds 4. Ambos tienen un driver de 14,3 milímetros, 30 mAh de batería, un peso de 4,1 gramos y las mismas dimensiones. Al menos sobre el papel, parecen ser exactamente los mismos auriculares.

Son de diseño abierto, por lo que no tienen unas gomillas de silicona para encajar en los canales auditivos, pero eso no significa que no tengan cancelación de ruido activa. La tienen y, de hecho, tienen la misma tecnología de ajuste adaptativo que los FreeBuds 4 (básicamente, analizan la forma de nuestra oreja para adaptar el sonido y la cancelación de ruido).

A pesar de tener un diseño abierto, los FreeBuds Lipstick tienen cancelación de ruido activa

De acuerdo a la compañía, los auriculares tienen una latencia de 90 milisegundos, algo pensado para jugar y ver películas, y son capaces de grabar voz en 48 KHz en algunos dispositivos de Huawei. En pocas palabras, son clavados a los FreeBuds 4, pero con un estuche diferente.

En lo que respecta a la autonomía, lo mismo que los FreeBuds 4. Cada auricular tiene 30 mAh de batería capaces de llegar a las 2,5 horas de reproducción continua con la ANC activada (sube a cuatro horas si está desactivada). El estuche, por su parte, incorpora 410 mAh de batería y promete hasta 14 horas con la ANC.

Versiones y precio de los Huawei FreeBuds Lipstick

Los Huawei FreeBuds Lipsticks han aparecido en la web global de Huawei pero, por ahora, no se sabe si llegarán o no a España. Lo que sí sabemos es que están disponibles en un único acabado: estuche dorado y negro y auriculares rojos. Su precio no ha sido desvelado.

Más información | Huawei