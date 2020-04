YouTube prepara su propio TikTok: se llamará Shorts y apunta a finales de año

TikTok es el rival a batir. Y desde YouTube ya preparan su propia alternativa. Según describe The Information, la red social de vídeos se encuentra trabajando en un servicio de vídeos cortos generados por los usuarios. Una plataforma con un estilo similar al de TikTok cuyo nombre sería 'Shorts', en clara referencia a la longitud del contenido que veríamos allí.

No es la primera vez que vemos a Google o YouTube lanzar un servicio para intentar enfrentarse a un rival directo. Y no se puede decir que hayan tenido muchos aciertos por el camino. Desde Google+ hasta YouTube Music, pasando por funciones como el chat o incluso la copia de las Stories de Instagram.

Con 'Shorts' los usuarios podrán subir sus propios vídeos, pero además aprovechar las licencias musicales que se encuentran en el catálogo YouTube Music. Se trata de una diferencia importante respecto a TikTok, donde los usuarios se basan habitualmente o en sonidos propios o en temas de audio similares.

El desarrollo de esta aplicación por parte de YouTube ha sido también confirmado por Dylan Byers, de MSNBC. Por lo que parece, el desarrollo se encuentra bajo la supervisión de Susan Wojcicki, actual CEO de YouTube.

This is potentailly big…. And, bonus: YouTube chief Susan Wojcicki and I talked about TikTok in a podcast episode that will air later this month. We’ve got an item coming soon confirming this news, along with a few of her comments on YouTube & short-form video >>> https://t.co/0Pqm6JqVUz