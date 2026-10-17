Windows 7 lleva años jubilado, pero diez juegos han demostrado que aún puede dar guerra a Windows 11

Doce años son los que separan a Windows 7 de Windows 11, una eternidad en términos tecnológicos. Aun así, el sistema más anciano sigue funcionando a día de hoy, incluso puede arrancar juegos exigentes. Con la idea de compararlos, en Tom's Hardware enfrentaron a Windows 7 contra Windows 11 en un campo de batalla con diez juegos de diferentes generaciones. Los resultados no son tan abultados como podría parecer.

Mismo hardware y distintos controladores. Las pruebas se hicieron sobre la misma base: procesador Ryzen 7 9800X3D, gráfica Radeon RX 6950 XT y 64 GB de memoria DDR5-6000. Ambos utilizaron los controladores Adrenalin 22.6.1 de 2022, aunque la versión de Windows 11 partía de una base de código más avanzada. Además, Windows 7 no tuvo acceso a algunas funciones modernas que sacan mayor rendimiento a los componentes, como "resizable BAR", una ventaja para reducir el cuello de botella de la VRAM.

AMD RX 6900 XT. Imagen de AMD

Tom's Hardware demostró que Windows 7 sigue funcionando bien a día de hoy a pesar de que Microsoft le retiró el soporte extendido en 2020. Sí que existen lógicas diferencias en software, ya que una versión antigua de sistema no cuenta con los controladores más actualizados. Durante las pruebas se demostró hasta qué punto influye.

DirectX 11 todavía tiene mucho que decir. En juegos como 'Metro 2033 Redux', Windows 7 consigue mejores resultados cuando más le cuesta mantener la fluidez. Sin embargo, Windows 11 gana al medir el rendimiento medio: 255 fps frente a 230 en Full HD y 154 frente a 140 en WQHD.

Algo parecido ocurre con 'Batman: Arkham Origins', donde Windows 7 alcanza los 742 FPS en Full HD frente a los 699 de Windows 11. Pero el sistema más antiguo no siempre sale ganando. Cuando es la tarjeta gráfica quien manda, Windows 11 toma la delantera. Es lo que sucede en 'Batman: Arkham City', 'Control', 'Hitman: Absolution' y 'Hitman 2', donde supera a Windows 7 en todas las resoluciones probadas.

El soporte nativo inclina la balanza. Tom's Hardware realizó las pruebas en diez juegos: ocho bajo DirectX 11 y dos con DirectX 9. En este último Windows 7 gana de calle gracias a su soporte nativo: Windows 11 necesitó una capa de traducción para dicho DirectX 9. La ventaja se aprecia especialmente en las tasas mínimas.

CPU Vs. GPU. Los resultados demostraron que Windows 7 acostumbra a ganar cuando el procesador marca el límite y que Windows 11 sale victorioso si la exigencia recae sobre la gráfica. Tom's Hardware saca algunas conclusiones con esto, como que la ligereza del SO veterano puede deberse a que consume menos recursos de CPU en segundo plano. La telemetría no estaba tan presente en Windows 7, incluía menos apps de relleno, Copilot ni existía...

Los múltiples servicios integrados en Windows 11 salen como sospechosos de frenar a la CPU, aunque la prueba no aporta mediciones concluyentes. Lo que sí deja claro es que un sistema operativo de hace 17 años todavía puede superar a uno moderno en determinados juegos. Aunque eso no significa que merezca la pena recuperarlo: Windows 7 lleva desde 2020 sin actualizaciones de seguridad y sus problemas de compatibilidad siguen aumentando.

Vía | GameStar

Imagen de portada | Iván Linares

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