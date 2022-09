WhatsApp trabaja en una función que ya estaba tardando en llegar: las encuestas

Vamos a hacer un ejercicio mental. Imagina que tu grupo de amigos y tú estáis organizando una comida para el finde. Mandas un mensaje al grupo de WhatsApp para preguntar quién va, pero entre el offtopic, los stickers y los memes es complicado hacerse una idea de quiénes van y quiénes no. Así, lo más probable es que acabes recurriendo al recurso de siempre: un mensaje así.

¿Por qué? Porque WhatsApp no permite hacer encuestas de forma nativa, así que hay que buscarse la vida. Sin embargo, eso parece estar cerca de cambiar, y es que según se ha descubierto en la versión 2.22.20.11 de la beta de WhatsApp en Android, la firma ya está trabajando en implementar las encuestas.

Encuestas nativas, por fin

Así lo revela WaBetaInfo, que agrega a la filtración la captura bajo estas líneas. En ella podemos ver la función "Poll" ("encuesta" en inglés") en la sección multimedia de los chats, aquella que aparece al pulsar el clip para enviar una foto, un documento o la localización en tiempo real.

Desgraciadamente, todavía no hemos podido ver qué hay más allá, es decir, cómo se crea la encuesta, qué y cuántas opciones tenemos disponibles, cómo se ve en el chat y si podremos o no saber quién ha votado qué opción. Son muchas incógnitas las que quedan por despejar, pero sabiendo los ritmos de WhatsApp, cabe esperar que no tardemos mucho en ver más novedades.

Es cierto que es posible hacer encuestas a través de sistemas externos, como Doodle o Google Forms, herramientas que puedes ser útiles para cosas como decidir fechas, menús o destinos, pero para cosas más rápidas o improvisadas, una función nativa puede ser más interesante. Cuestión de esperar.

Vía | WaBetaInfo