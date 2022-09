Whatsapp mejora las videollamadas para rivalizar con Google Meet: estas son las novedades que llegan esta semana

WhatsApp quiere darle una vuelta de tuerca a las videollamadas. Hasta ahora la aplicación de mensajería ofrece videollamadas, pero queda claramente un paso por detrás de rivales como Zoom o Google Meet. Con algunas de las novedades que llegan esta semana, esa distancia se acortará.

Estos son los cambios anunciados por Will Cathcart, director de WhatsApp y por Mark Zuckerberg, CEO de Meta. Dos añadidos que facilitarán iniciar una videollamada y ampliar sus posibilidades.

La primera incorporación es la función de 'Call Links'. Esto es, la opción de crear un enlace para entrar en una videollamada concreta, iniciada o programada. Como si fueran los enlaces de grupo, a partir de esta semana podremos generar un enlace para que otros usuarios se añadan a la videollamada y poder copiar y enviar ese mensaje. Una forma sencilla y efectiva de planear videollamadas y que ya funciona en otras aplicaciones.

Planning a call with long-distance friends? Need to chat live last minute?



Now you can create and send a call link to anyone on WhatsApp, even if they’re not in your contacts 🔗



Add the link to an invite or send in a chat, now planning and joining calls is easier than ever.