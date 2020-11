Under Armour cierra Endomondo y pone a la venta MyFitnessPal por 345 millones de dólares

Movimiento interesante en el mundo de las aplicaciones deportivas. Under Armour, la empresa de ropa de deporte, ha anunciado el cierre de Endomondo, una de las apps de fitness más conocidas. De la misma forma, la compañía ha aprovechado para anunciar que pone a la venta MyFitnessPal, otra app de deporte y vida saludable muy conocida, por 345 millones de dólares.

Según la compañía, el objetivo es reducir la complejidad del ecosistema de aplicaciones y centrarse en el desarrollo de la plataforma MapMyFitness. En lo referente a Endomondo, la aplicación dejará de funcionar a finales de este año y los datos de los usuarios se eliminarán en marzo de 2021. Aquellos que quieran seguir accediendo a sus datos pueden hacerlo importándolos de Endomondo a MapMyFitness.

Hasta siempre, Endomondo

Endomondo es una aplicación deportiva muy conocida. Fue creada por Mette Lykke, Christian Birk y Jakob Nordenhof Jønck en Dinamarca en el año 2007. En 2011 los creadores abrieron una oficina en Silicon Valley y en 2015 fue comprada por Under Armour por 85 millones de dólares junto a MyFitnessPal. Por aquellos entonces Endomondo daba servicio a unos 20 millones de usuarios y MyFitnessPal a unos 80 millones. Ahora toca decirle adiós, al menos a Endomondo. Según Under Armour:

"Under Armour eliminará Endomondo de todas las tiendas de aplicaciones y ya no proporcionará correcciones de errores o asistencia al cliente para cualquier versión de la aplicación Endomondo que permanezca en su dispositivo".

En cuanto a MyFitnessPal, Under Armour explica que tiene más de 200 millones de usuarios y busca una empresa independiente que pueda "continuar con una sólida historia de crecimiento recurrente de los ingresos, de adquisición orgánica de usuarios y una propuesta única para los consumidores". El valor de la transacción es de 345 millones de dólares y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2020, aunque está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes.

MyFitnessPal es "Selección del editor" en Google Play Store.

Tanto MyFitnessPal como Endomondo forman parte del segmento Connected Fitness de Under Armour, que también comprende MapMyFitness que, a su vez, está formada por Corre con MapMyRun, camina con MapMyWalk, MapMyRide: ciclismo con GPS y Entrenador MapMyFitness. Son demasiadas aplicaciones con objetivos y propuestas demasiado parecidas, por lo que tiene sentido que Under Armour quiera deshacerse de las dos que hoy no ocupan para centrar esfuerzos y liberar activos.

En palabras de Patrik Frisk, CEO de UnderArmour, este movimiento permite "una mayor alineación con nuestra estrategia digital a largo plazo" y "nos ofrece flexibilidad de inversión para impulsar un mayor retorno y valor para nuestros accionistas a largo plazo". Tocará esperar para ver en manos de quién acaba MyFitnessPal. En lo referente a Endomondo, los usuarios que no quieran perder sus datos tendrán que migrarlos a MapMyRun, que también es gratuita y está disponible en iOS y Android.

Más información | Under Armour