Twitter reactiva la verificación de perfiles: cuatro años después, vuelve a ser posible solicitar la insignia azul

Fue en noviembre de 2017 cuando Jack Dorsey, CEO de Twitter, admitió que el procedimiento para verificar cuentas estaba "roto". Era un proceso poco claro, confuso y, a falta de uno mejor, la red social del pajarito azul decidió cerrarlo. Cuatro años han pasado desde entonces y, tras haber recabado los comentarios de los usuarios, Twitter acaba de anunciar que retoma la verificación de perfiles.

Sabíamos desde junio (extraoficialmente) y desde noviembre (oficialmente) de 2020 que Twitter estaba trabajando en un nuevo método de verificación, un método que, aseguran desde la plataforma, da "más transparencia, credibilidad y claridad a la verificación en Twitter". A continuación repasaremos todas las novedades relacionadas con el nuevo sistema de verificación de Twitter y los planes que la empresa tiene en mente.

Verificación sí, pero no para todos

Para el que no sea usuario de Twitter, un perfil verificado es aquel que tiene una insignia azul a la derecha del nombre. Sirve para identificar la autenticidad de las cuentas que, según Twitter, "son de gran interés público". De acuerdo a la plataforma, las nuevas guías de verificación se basan en tres principios: "predicar con el ejemplo, tuitear a otros como nos gustaría que nos tuiteasen y servir a la conversación pública auténticamente, con respecto y consideración".

¿Quién puede ser verificado? Por el momento, gobierno; empresas, marcas y organizaciones; organizaciones de noticias y periodistas; entretenimiento; deportes y videojuegos; activistas, organizadores y otros individuos influyentes. Dentro de cada categoría hay una serie de requisitos que se deben cumplir y que están detallados en la política de verificación. Puedes encontrar todos los criterios aquí, pero para que nos hagamos una idea, esta es la definición de "gobierno" y sus criterios:

"Gobierno: cuentas de funcionarios y cargos públicos clave actuales, incluidos jefes de Estado, funcionarios elegidos, ministros nombrados, entidades institucionales, embajadores y portavoces oficiales. Los candidatos oficiales a cargos públicos a nivel estatal o nacional también pueden ser verificados en ciertos países, cuando los recursos disponibles nos permitan hacerlo de manera justa y equitativa. Para ello, debe haber una referencia pública a la cuenta en un sitio o publicación oficial del gobierno o del partido, o múltiples referencias en los medios de comunicación. Las cuentas oficiales de los servicios públicos y otros servicios también pueden ser verificadas, al igual que las personas en posiciones de liderazgo y los portavoces oficiales".

Por otro lado, las cuentas deben ser auténticas, es decir, tener una identidad verificada. Eso podrá hacerse mediante un link a una web oficial que se refiera a la persona u organización, mediante una foto de un documento de identificación expedido por un gobierno (DNI, pasaporte...) o con una cuenta de correo oficial con un dominio relevante en la categoría (@amazon.com, @educacion.gob.es, etc.).

Además, las cuentas tienen que tener un nombre de perfil, una foto de perfil y un correo electrónico o teléfono móvil confirmado. También será necesario que la cuenta haya estado activa en los últimos seis meses y que tenga un "registro de adhesión a las reglas de Twitter". Conviene destacar que las cuentas que ya estén verificadas no tendrán que repetir el proceso y mantendrán su estado.

Con esto sobre la mesa, ¿cómo se puede pedir la verificación? A lo largo de las próximas semanas, todo el mundo en Twitter verá una nueva opción en los ajustes de la app para solicitar la verificación. Simplemente tendrán que elegir la categoría que corresponda a su cuenta, ofrecer una verificación de identidad y esperar de una a cuatro semanas. El tiempo dependerá del volumen de solicitudes que reciba Twitter. En el caso de ser aceptada, la insignia aparecerá en la cuenta. En caso de ser denegada, podremos volver a intentarlo una vez pasen 30 días.

Lo que está por llegar a Twitter

La vuelta de la verificación de cuentas es, sin duda, la principal novedad, pero no es la única. Por un lado, desde Twitter afirman estar planeando añadir otras categorías elegibles para la verificación, como científicos, académicos y líderes religiosos, algo que debería llegar a lo largo de este verano. Por otro lado, están investigando nuevas formas de mejorar la identidad de los perfiles.

A lo largo de los próximos meses anunciarán una especie de insignia que permitirá identificar a las cuentas automatizadas o bots, lo que permitirá al usuario saber si detrás del perfil hay una persona o un sistema automático. También planean lanzar cuentas memoriales y nuevas opciones para los perfiles, a saber: una pestaña "Sobre mí", pronombres (He / Him, She / Her) y una insignia que indique que el perfil está confirmado, ya sea vía teléfono o vía correo.