Super Mario Run llega a Android el 23 de marzo

23 de marzo, o lo que es lo mismo, el próximo jueves. Super Mario Run lleva con nosotros desde mediados de diciembre, pero de forma exclusiva para la plataforma iOS. Afortunadamente para los usuarios Android esa ventaja se acabó y ya podrán disfrutar de la aplicación móvil de Nintendo.

Tuvimos la ocasión de analizarla para vosotros, así que teniendo en cuenta que estaremos ante el mismo título, os sirve para haceros una idea de lo que se avecina. Lo primero que hay que saber es que su descarga desde Google Play será gratuita, la gracia del asunto es que para jugar al título completo sí habrá que pasar por caja, y serán 9,99 euros.

Al tiempo que llega la versión Android, se propone una actualización 2.0 para la existente en la plataforma de Apple, obviamente también es la versión que vendrá con el juego para Android. Lo dicho, ambas estarán disponibles el día 23 de marzo:

Android version of #SuperMarioRun will be available on 3/23 with the Ver.2.0.0 update! Pre-register now: https://t.co/dAxzTlppnG pic.twitter.com/nQ0T4znOBt