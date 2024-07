Suiza lleva años coqueteando con el Open Source: finalmente obligará a todos los organismos a hacer un cambio definitivo

El software Open Source ser una amenaza o una oportunidad. Depende de a quién le preguntes. Google, por ejemplo, no estaba muy contenta con el veloz desarrollo de los modelos de inteligencia artificial (IA) de código abierto. El Gobierno de Suiza, por su parte, lleva más de una década impulsando alternativas Open Source, aunque recientemente ha dado un paso significativo en su misión: obligar a la administración pública a abrazar el código abierto.

ZDNET explica que la "Ley Federal sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Cumplimiento de Tareas Gubernamentales" (EMBAG) ahora obliga a las agencias federales del país a utilizar software de código abierto ya sea desarrollado por ellas o por terceros para ellas. La normativa también establece la publicación del código fuente del software bajo licencia abierta "a menos que los derechos de terceros o razones relacionadas con la seguridad lo excluyan o restrinjan".

Suiza y su enfoque de software abierto

Las agencias alcanzadas por la legislación no solo deberán actualizar sus sistemas, sino que también deberán divulgar públicamente datos administrativos no personales y no sensibles a la seguridad. Bajo esta dinámica, los suecos pueden consultar "información de interés público” relacionada a más de 140 organizaciones públicas y privadas a través de un portal dedicado llamado Open Data que no requiere registro para acceder a sus contenidos.

El portal presenta datos categorizados en secciones como población y sociedad, educación, cultura y deporte, salud, medio ambiente, economía y finanzas o energía. Con un par de clics, por ejemplo, es posible acceder a las zonas en las que se prestan servicios de Internet por fibra óptica o un listado de las estaciones de carga para coches eléctricos. Los datos se encuentran disponibles en diferentes formatos, como el conocido JSON o XML.

La adopción, ahora obligada, del software de código abierto y la publicación de datos administrativos gubernamentales tienen como objetivo “mejorar la transparencia, la seguridad y la eficiencia”. Ahora bien, estas iniciativas también se han encontrado con detractores. Una compañía de software propietario llamada Weblaw se mostró en contra, posiblemente porque tal apertura acabaría perjudicando parte de su negocio con el estado.

Cada alternativa tiene sus propias ventajas y desventajas. El software de código abierto, disponible a través de diferentes licencias, permite cualquier persona puede analizarlo, modificarlo y distribuirlo. Por tal razón, está asociado a una mayor confianza. El software de código cerrado, por su parte, mantiene su código fuente oculto a los usuarios, por lo que solo los desarrolladores autorizados pueden acceder a él, y se distribuye con licencias que suelen ser bastante restrictivas.

