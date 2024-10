Samsung promete seis años de actualizaciones en un Galaxy de poco más de 200 euros. Se abre una veda maravillosa

Samsung ha presentado en Europa el Galaxy A16 5G, un terminal de gama de entrada con un Exynos 1330 (o un MediaTek Dimensity 6300, según versión), memoria base de 4 GB de RAM y acabados en plástico. Un producto sencillo y sin grandes pretensiones con una característica nunca antes vista en esta gama: seis años de actualizaciones de sistema.

La compañía, una de las actuales líderes en lo que respecta a actualizaciones, ha querido dotar también a su móvil económico más reciente con seis años de actualizaciones. Se espera, del mismo modo, que terminales de la misma familia -A- vayan aterrizando en el mercado con esta propuesta de software.

One UI, el gran caballo de batalla. Samsung está redoblando esfuerzos para lograr que One UI sea un pilar cada vez más importante en la compañía. Recientemente recogíamos un gran cambio en naming relativo al mismo. A partir de 2025, todos los productos de Samsung tendrán One UI como software.

Se trata de un cambio de nombre en productos como auriculares o electrodomésticos, cuyo software no tenía hasta ahora apenas identidad. Que todo pase a llamarse One UI es una declaración de intenciones.

Pioneros en actualizaciones. La primera compañía en ofrecer siete años de actualizaciones y adelantar así a los propios Google Pixel. Samsung daba un importante golpe en la mesa cambiando la política de actualizaciones en su Galaxy S24 Ultra y convirtiéndose en los actuales referentes.

No es una política que afectara solo a la gama más alta. Los Samsung Galaxy A55 y A35 subieron hasta los cuatro años de actualizaciones, y el nuevo movimiento con el A16 deja entrever que esta cifra puede seguir aumentando.

Una tendencia seguida por cada vez más fabricantes. Motorola lanzó recientemente el Moto G75, el primer teléfono de la compañía con seis años de soporte. Se suma así a la lista de fabricantes que más actualizan sus teléfonos y deja claro que la gama media también puede ser líder en actualizaciones.

Dudas con la potencia. Los fabricantes están empezando a ofrecer una friolera de años de actualizaciones, pero la duda es si los procesadores serán capaces de soportarlas. Cada actualización de Google va a acompañada de nuevas funciones, nuevos requisitos y, en un horizonte de seis a siete años, más peso.

La gama de entrada suele venir acompañada de procesadores que funcionan bastante ajustados desde el primer día, por lo que el principal reto de los fabricantes estará en optimizar al máximo sus ROMs para que puedan correr en hardware más modesto.

