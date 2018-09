Microsoft resucita el concepto del 'thin client': Windows Virtual Desktop es un Windows 10 'en streaming'

Los más veteranos del lugar puede que recuerden aquel eslogan utilizado por la mítica Sun Microsystems a mediados de los 90. 'The network is the computer' era esa filosofía en la que los 'clientes livianos' ("ordenadores tontos", para algunos) dependían de un servidor o servidores que realizaban todo el trabajo para luego transmitirlo a esos clientes. La potencia no estaba en el ordenador, sino en la red.

Ese concepto no quedó en desuso, y desde hace un tiempo estamos viendo cómo algunos plantean que el futuro de los videojuegos está en los videojuegos vía streaming. Ahora Microsoft ha recuperado el concepto y con su Windows Virtual Desktop nos invita a disfrutar de las virtudes de Windows 10, pero hacerlo por streaming, a través de la nube, y casi casi en cualquier dispositivo.

Windows 10 en streaming

La propuesta de Microsoft se basa, cómo no, en Azure, su plataforma en la nube, que sigue ganando enteros y ha sido la gran protagonista de su evento Ignite estos días.

En ese evento se ha presentado ese proyecto que permitirá proporcionar una experiencia Windows 10 multiusuario completamente virtualizada y que además integrará Office 365.

Esa experiencia dará aceso también a la tienda de Microsoft para descargar nuevas aplicaciones, y la empresa de Redmond, que claramente orienta esta solución al segmento empresarial, está preparando colaboraciones con socios como Citrix, Liquidware o CloudJumper para proporcionar servicios adicionales en esa oferta "llave en mano" a través de la nube.

A través de Windows Virtual Desktop el usuario podrá acceder a ese escritorio remoto como si en realidad estuviera usando un PC y sus aplicaciones en local, que es precisamente lo que Sun propuso en el año 1999 con su Sun Ray, aquel "thin client" con un lector de tarjetas inteligentes que planteaba ese modelo de computación en el que esos "terminales tontos" en realidad hacían poco más que dar salida visual a la señal que en realidad se procesaba en los servidores del mismo fabricante.

El servicio también da soportea entornos de virtualización tanto persistentes como no persistentes, pero es que la propuesta de Microsoft no solo se limita a Windows 10: también se soporta Windows 7, quizás por razones de compatibilidad con ciertos entornos empresariales.

Como explican en Ars Technica, es cierto que Windows Server proporcionaba una opción similar, pero la experiencia de escritorio no era la misma que la que se ofrece en Windows 10, y por ejemplo no había acceso a Microsoft Edge, a Store o a Cortana, y las actualizaciones se producían solo cada tres años.

El servicio es por tanto algo así como un "Windows 10 en streaming" para empresas que podrán configurar esta plataforma para sus necesidades añadiendo y quitando núcleos de procesador, memoria RAM o almacenamiento, e incluso hay soporte de máquinas virtuales especiales con GPUs dedicadas para poder ser también aprovechadas remotamente.

De momento no se ha especificado precio o fecha específica para la llegada de este servicio, pero los interesados ya pueden apuntarse a una lista en la que se les avisará de la disponibilidad de este servicio que casi un cuarto de siglo después recupera ese concepto de "thin client" que parecía que iba a conquistar el mundo.

Vía | TechCrunch

Más información | Microsoft