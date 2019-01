La limitación de cinco reenvíos por mensaje de WhatsApp se hace global a partir de hoy: así siguen su lucha contra las 'fake news'

El envío masivo de mensajes es una práctica habitual en según qué usuarios de apps de mensajería, y en ocasiones no sólo puede ser molesto, sino que favorece los efectos de las campañas con las llamadas fake news. De ahí que en la app de mensajería del imperio de Facebook hayan decidido intentar parar estos reenvíos y limitar los reenvíos de mensajes a cinco usuarios.

Como ya explicamos, la limitación existía en un principio para la India, pero los responsables de la app han decidido extenderla a nivel global y su distribución ha empezado hoy mismo. Así que si somos de reenviar el último meme a todos nuestros grupos y contactos, ahora lo tendremos un poco más difícil (aunque no imposible).

Una actualización que ya está llegando a los móviles de todo el mundo

La comunicación la ha realizado Victoria Grand, vicepresidenta de Política y comunicaciones de WhatsApp, en un evento en Jakarta (Indonesia) como recogen en Reuters. Así, desde hoy la limitación irá llegando a los usuarios de todo el mundo, tal y como ha especificado la ejecutiva, con el fin de "luchar contra la desinformación y los rumores".

Si aún no hemos recibido la actualización y nos disponemos a reenviar un mensaje veremos que nos deja seleccionar hasta 20 usuarios o grupos (es decir, un grupo cuenta como un envío, aunque esté formado por más usuarios). ¿Qué ocurre si ya hemos recibido la actualización? Que no nos dejará seleccionar más de cinco usuarios o grupos por envío en cada mensaje, de modo que al sexto intento de selección nos aparecerá una notificación.

La limitación afecta a cualquier tipo de reenvío, sea como sea el mensaje. Es decir, nos aparecerá siempre que tratemos de reenviar el texto, mensaje, vídeo o audio a más de cinco chats, sean individuales o grupales.

Aún puede hacerse mucho más

Eso sí, por el momento lo que no está restringido es el número de reenvíos que se hacen en total, tanto por usuario como en un día. Es decir, no podremos hacer un reenvío masivo, pero nada nos limita hacer muchos reenvíos a cinco chats o al menos no se ha especificado, pudiendo realizar numerosos reenvíos incluso a los mismos chats a los que ya hemos realizado alguno previamente.

La actualización ha empezado a circular hoy tras un periodo de prueba, así que en las próximas horas probablemente veáis el mensaje si intentáis pasar de cinco usuarios por reenvío. Está claro que aquellos que deseen continuar con los reenvíos masivos van a poder seguir haciéndolo aunque con más pasos, pero se trata al menos de otra medida de cara a evitar el problema del spam y las fake news.