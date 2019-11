Google Maps ya dispone de modo incógnito en Android: para qué sirve y cómo activarlo

El modo incógnito de Google se está expandiendo más allá del anvegador Chrome. Primero llegó a YouTube y ahora llega a Google Maps. El servicio de navegación ha empezado a implementar un modo de uso en incógnito para los usuarios de Android, tal y como se anunció a principios del mes de octubre.

La nueva funcionalidad se ha hecho oficial gracias a una nueva página de soporte de Google, en la que se indica que el modo incognito llega a los usuarios de Google Maps en Android, así como lo que aporta y cómo habilitarlo en la app Google Maps de Android.

Una de las cosas más importantes que hay que saber del modo incógnito (tanto en Google Maps como en Chrome o YouTube) es que "incógnito" no significa "anónimo". Al contrario de lo que se pueda pensar, se sigue recopilando información de uso del servicio incluso en modo incógnito (y algunos métodos son de lo más complejos).

¿Qué aporta entonces usar el modo incógnito en Google Maps? Según ha indicado Google, principalmente estas opciones:

No se guardarán las búsquedas de ubicaciones en el historial del usuario.

No se actualizará el historial de ubicaciones con los lugares donde se ha estado en modo incógnito.

No se compartirá la ubicación con nadie.

No se utilizarán los datos de uso para personalizar la experiencia en Google Maps.

Pasos para activar el modo incógnito en Google Maps

Los pasos para activar el modo incógnito en Google Maps para Android son muy simples, aunque todo dependerá de si la función ya está activada en el dispositivo. Se está desplegando paulatinamente, por lo que el usuario sólo debe actualizar la app a la última versión y, en caso de que no aparezca, esperar. Para activarlo hay que seguir los siguientes pasos:

Abrir Google Maps. Pulsar el icono del perfil de usuario en la barra de búsqueda. Seleccionar 'Activar el modo de navegación de incógnito'.

Pasos para activar el modo incógnito. Vía Xataka Android.

Una vez activado, para distinguirse del uso normal, aparecerá una barra negra en la parte superior indicando que el modo está activo. También dejarán de aparecer los marcadores y las notificaciones del usuario. Por otro lado, en este modo no es posible dejar reseñas en locales, guardar sitios o crear listas. Es básicamente como un "usuario invitado". Para desactivarlo solamente hay que seguir los mismos pasos de antes.

Como último detalle, el modo incógnito en Google Maps, si bien deja de recopilar datos y de compartirlos, no impide que otras apps no lo hagan. Para gestionar qué apps tienen permisos para acceder a la ubicación del usuario hay que hacerlo desde los ajustes del teléfono, ya que no depende de Google Maps que se obtengan estos datos.

El modo incógnito se está desplegando poco a poco a todos los usuarios de Google Maps en Android. Cuestión de horas o días para que llegue a aquellos que aún no lo tienen. Respecto a la versión web si se desea utilizar el modo incógnito es tan fácil como usar el navegador en modo incógnito. Y por último, los usuarios de Google Maps en iPhone aún tendrán que esperar, ya que no se ha anunciado este modo para la app de iOS de momento.

Más información | Google Support y Xataka Android

Imagen | Henry Perks