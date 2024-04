El emulador iGBA ha durado poco, pero este emulador de NES ha durado menos aún. Continúa el culebrón en App Store

Lo de los emuladores en iOS empieza a sonar a broma de mal gusto. Recientemente te contábamos el culebrón de iGBA, el primer emulador gratuito para iOS. Una aplicación que fue aprobada por App Store pero que, horas después, se eliminaba de la tienda de Apple por violar los términos de las App Review Guidelines. Curioso, cuanto menos.

Anoche teníamos noticias de un nuevo emulador: Bimmy. Este era el primer emulador de NES para el iPhone, uno aparentemente sin adware ni prácticas que incumplan las normativas de Apple. Por "miedo", el desarrollador ha decidido eliminarlo de la tienda de apps de Google.

Continúa el culebrón: Bimmy es el primer emulador de NES en aterrizar en App Store. No era mucho más que esto: una app que permitía ejecutar cualquier tipo de ROM NES. Se trataba de una aplicación muy prometedora, sin anuncios ni recopilación de datos.

Pese a que todo estaba aparentemente perfecto con el emulador, no han pasado ni 24h: si tratamos de buscarlo en App Store no encontraremos nada. El desarrollador lo ha eliminado.

Por qué desaparece Bimmy. Al contrario que en el caso de iGBA, Bimmy no ha desaparecido por las políticas de Apple. Ha sido el propio desarrollador el que, por miedo, ha decidido eliminarlo.

"Nadie me presionó para hacerlo, pero me puse más nervioso a medida que avanzaba el día."

Esta app ya no se encuentra disponible en la tienda de aplicaciones de Apple, y nada parece indicar que vaya a regresar. Su desarrollador asegura que los nervios han sido los causantes de la decisión.

Un miedo con cierta base. Lanzar un emulador es una idea de valientes, principalmente, porque los más populares quedan bajo el ojo de Nintendo: NES, GameBoy, GameCube, N64, etc. El gigante japonés logró el cierre de Yuzu y Citra, los emuladores más conocidos para Nintendo Switch y Nintendo 3DS.

Nintendo lleva tiempo en guerra contra los emuladores, una bastante compleja ya que los emuladores en sí no son ilegales: lo ilegal es descargar archivos que no cumplan con los derechos de autor, las copias no autorizadas.

Lo mejor está por llegar. Como apuntábamos al hablar de iGBA, la guerra por lanzar los mejores emuladores gratuitos está ya iniciándose. A lo largo de los próximos días, con bastante seguridad, iremos viendo cómo App Store se inunda de aplicaciones de este tipo.

La clave será qué intenciones tiene cada emulador, si las revisiones se hacen con algo más de mimo que la de iGBA, y cómo lidiará Nintendo con un aluvión de desarrolladores aprovechando que ya está permitido publicar emuladores en App Store.

