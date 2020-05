DingTalk: así es el "Slack chino" con videollamadas al estilo Zoom que presume de 300 millones de usuarios en plena pandemia

En su cuenta de Weibo, DingTalk informa hoy que ha alcanzado los 300 millones de usuarios. Y es que esta aplicación de mensajería y trabajo colaborativo del grupo Alibaba es otra de las ganadoras de la pandemia. Una aplicación que combina chats como en Slack con videollamadas al estilo Zoom.

Fundada a finales de 2014, la actual crisis ha servido a DingTalk para posicionarse entre las herramientas más utilizadas por empresas e instituciones. También en más de 140.000 escuelas chinas, que han utilizado DingTalk para ayudar a realizar las clases online. Una aplicación que además ha recibido miles de críticas negativas, precisamente por hacer bien lo que promete.

Mientras a principios de año reportaban 200 millones de usuarios, el crecimiento de DingTalk durante los últimos meses ha sido notable y ya la utilizan más de 15 millones de empresas, según datos de Chen Hang, CEO de Dingtalk. En comparación, durante el mes de marzo su rival Slack anunciaba que disponía de 12,5 millones de usuarios activos al día.

La compañía ha dado a conocer cifras de uso de su plataforma durante la presentación de su versión 5.1, que incluye herramientas para retransmisión por streaming así como una llave de seguridad para permitir que compañías y escuelas almacenen sus datos en servidores privados. En total, más de 130 millones de estudiantes utilizan DingTalk. En parte gracias a que la UNESCO incluía esta plataforma de Alibaba entre las herramientas recomendadas para la enseñanza digital.

Al igual que Slack o Zoom, DingTalk es una herramienta multiplataforma, con aplicaciones propias para Android, iOS, Mac o Windows. La aplicación recibe su nombre de "Ding Ding", recordando el sonido que reciben los usuarios cuando se envía un mensaje. Originalmente, la plataforma se creó como una manera de Alibaba de rivalizar con WeChat de Tencent.

DingTalk dispone de mensajería grupal como en Slack, con distintos canales y la posibilidad de compartir archivos. Pero también dispone de videollamadas como en Zoom. Y aquí reside su fortaleza, pues combina varias herramientas en un mismo lugar.

La primera versión lanzada en 2015 era muy similar a WeChat y consistía principalmente en una aplicación de mensajería y gestión para empresas y equipos. El eslogan de DinTalk para la época era "la herramienta de comunicación para los equipos de nueva generación".

La segunda versión llegaría ese mismo año, con nuevas funciones relacionadas con los archivos, así como la posibilidad de solicitar días de fiesta, hacer anuncios y enviar correos a través de la plataforma. No fue hasta 2018 cuando DingTalk lanzó su versión en inglés. Actualmente, la herramienta se define como "un lugar de trabajo móvil todo en uno".

Con la versión DingTalk Lite se ofrece un sistema de videollamadas con hasta 302 participantes, mensajería y retransmisión en directo hasta 45.000 asistentes.

Una de las funciones que ofrece DingTalk para empresas son los mensajes Ding, que permiten establecer contacto con los empleados y solicitar su disponibilidad. Estos mensajes no solo se envían a través de la aplicación, también puede ser a través de llamadas o SMS. DingTalk también incorpora herramientas de reconocimiento facial para fichar y localización, aunque no para realizar una monitorización en tiempo real sino para poder indicar cuál es tu actual posición.

Otra función relacionada con el trabajo es un sistema de recordatorios que avisa al trabajador cuantos minutos faltan para volver al trabajo. Se trata de una función que permiten establecer un mejor control del tiempo, pero también son un perfecto ejemplo de los peligros de la monitorización al trabajador. Esta alerta ha llevado a considerar DingTalk como "la aplicación más odiada de China", según describen distintos trabajadores a Hypp Jonson.

Este exhaustivo control fue una de las motivaciones que llevaron a los estudiantes a puntuar DingTalk con una estrella. Aunque según sugiere la empresa, cuando los trabajadores y los estudiantes otorgan bajas puntuaciones están "usando la aplicación como excusa porque no les gusta su trabajo".

Otro de los pasos importantes de DingTalk es cuando se convirtió en un proveedor de software como servicio para otras empresas (SaaS). DingTalk ha ido evolucionando con el paso del tiempo, pasando de ser una aplicación especializada a toda una plataforma que abarca numerosos sectores. En junio de 2018, Chen Hang presentaba una aplicación para buscar trabajo, donde los usuarios podían crear vídeos de 30 segundos y utilizarlos como curriculum.

En esa misma época, DingTalk lanzaba una herramienta de traducción en tiempo real, en sincronización con el equipo de Alibaba DAMO Academy.

