Las apps de Kaspersky han desaparecido de Play Store: esto es lo que ha pasado con el conocido antivirus

Las aplicaciones de Kaspersky, uno de los antivirus más conocidos en el mercado, ya no están disponibles en Google Play Store, la tienda de aplicaciones de Google en Android. Su cuenta de desarrollador ha sido cancelada y ya no es posible descargar ninguna de sus aplicaciones desde esta fuente.

Según el equipo de Kaspersky, la decisión que ha tomado Google atiende a recientes medidas del gobierno de los Estados Unidos. Estas, recogen que la distribución y venta de productos de la compañía quedan restringidas a partir del 29 de septiembre.

Qué ha pasado. La cuenta de desarrollador de Kaspersky se ha eliminado de Play Store. Al suspenderse la misma, desaparecen todas las aplicaciones de la tienda de Google. No es posible volver a acceder a la misma ni actualizar las aplicaciones que ya tengamos descargadas.

La empresa afirma que esta restricción se debe a "una interpretación excesiva de las restricciones estadounidenses". El jueves 20 de junio, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos prohibía el uso del software ruso Kaspersky a los clientes estadounidenses.

"Kaspersky ya no podrá, entre otras actividades, vender su software dentro de los Estados Unidos o proporcionar actualizaciones de software que ya se encuentre en uso".

La determinación final se debe, según el Departamento, a que "las operaciones continuas de la compañía en los Estados Unidos presentaban un riesgo para la seguridad nacional", acusando al gobierno ruso de utilizar y explotar a empresas como Kaspersky para recopilar información personal confidencial.

Estas medidas, no obstante, deberían afectar tan solo a los usuarios de Kaspersky en Estados Unidos. Pese a ello, Google ha eliminado la cuenta de desarrollador de la empresa también en Europa, impidiendo el acceso a sus apps. En el caso de iOS, las aplicaciones siguen disponibles a través de App Store.

Qué pasa con las apps que tengo instaladas. En el caso de que hayamos instalado aplicaciones de Kaspersky en nuestro móvil Android, podremos seguir utilizándolas y no se eliminarán sin nuestro consentimiento. El principal problema es que, al no estar alojadas en Play Store, no podremos actualizarlas desde la tienda de Google.

Kaspersky asegura que las apps seguirán funcionando con normalidad y que recibirán actualizaciones de las bases de datos a través de su infraestructura en la nube. Seguirán operativas todas las funciones de pago y nada cambiará, con la salvedad de no poder actualizar o reinstalar la app desde Play Store.

Desde dónde puedo instalar las apps de Kaspersky ahora. En el caso de que queramos seguir descargando aplicaciones de Kaspersky, puede seguir haciéndose desde cualquier otro repositorio externo a Play Store.

Samsung Galaxy Store

Huawei AppGallery

Xiaomi GetApps

APKPure

APKmirror

La compañía, del mismo modo, facilita instrucciones y archivos APK desde su propia página web. Desde Xataka hemos contactado con Kaspersky y Google para ampliar esta información y actualizaremos este artículo en cuanto tengamos respuesta.

