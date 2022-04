Xiaomi 12 vs Xiaomi 12 Pro, ¿cuál me compro?

Tras analizar a fondo los Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro, la pregunta que surge es cuál de los dos es mejor opción de compra. El Xiaomi 12 Pro, a priori, es la opción más completa, pero el Xiaomi 12 es más económico y no parece sacrificar tantos aspectos respecto a su hermano mayor.

Hemos enfrentado estos dos teléfonos y, tras varias semanas de uso, tenemos claro cuál es el Xiaomi 12 que recomendamos. Comparamos a fondo los dos gama alta de Xiaomi y te contamos la opción ganadora.

Ficha técnica de los Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro



Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Pantalla 6,28" AMOLED a 120 Hz (sin LPTO)

2.400 x 1.080 px (20:9), 419 ppp

Dolby Vision, HDR10+, 1.100 nits

Gorilla Glass Victus 6,73” 2K (1.440 x 3.200 px), 522 ppp Tasa de refresco variable 10 - 120 Hz LPTO Tasa de muestreo táctil 480 Hz

10-bit AMOLED E4, 515 ppp

1.500 nits, HDR10+, Dolby Vision

Gorilla Glass Victus Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (SM8450) Octa-core (1 x 3 GHz Cortex-X2 + 3 x 2,5 GHz Cortex-A710 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (SM8450) Octa-core (1 x 3 GHz Cortex-X2 + 3 x 2,5 GHz Cortex-A710 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 730 Adreno 730 Memoria 8 GB LPDDR5 8 / 12 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.1 (no ampliables) 256 GB UFS 3.1 (no ampliables) Cámara trasera Principal: 50 MP f/1.9, 24 mm, tamaño 1/1,56", OIS, PDAF Macro: 5 MP, OIS Ultra gran angular: 13 MP f/2.4, 123˚ Grabación de vídeo a 8K@30FPS, 4K@60 FPS, 1080@240FPS, HDR10+ Chip Surge P1 Principal: 50 MP f/1.9, 24 mm, tamaño 1/1,28", OIS, PDAF Telefoto: 50 MP f/1.9, 48 mm, zoom 2x, OIS, PDAF Ultra gran angular: 50 MP f/2.2, 115˚ Grabación de vídeo a 8K@30FPS, 4K@60 FPS, 1080@240FPS, HDR10+ Chip Surge P1 Cámara FRONTAL 20 MP f/2.2 32 MP Audio Altavoces estéreo Calibrados por Harman Kardon Altavoces cuádruples (dos woofers, dos tweeters) Calibrados por Harman Kardon Conectividad 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive NFC Puerto infrarrojos A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, BDS 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive NFC Puerto infrarrojos A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, BDS Puertos USB-C 2.0 USB-C 2.0 Batería 4.500 mAh Carga rápida a 67W Carga rápida inalámbrica a 50W Carga inalámbrica inversa a 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ 4.600 mAh Carga rápida a 120W Carga rápida inalámbrica a 50W Carga inalámbrica inversa a 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ Dimensiones y peso 152,7 x 69,9 x 8,16 mm

180 g 163,6 x 74,6 x 8,16 mm 205 g Otros Lector de huellas bajo la pantalla Lector de huellas bajo la pantalla Sistema operativo Android 12 y MIUI 13 3 actualizaciones de Android 4 años de parches de seguridad Android 12 y MIUI 13 3 actualizaciones de Android 4 años de parches de seguridad Precio 8/128GB: 799,99 euros 8/256GB: 899,99 euros 8/256GB: 999,99 euros 12/256GB: 1.099,99 euros

Los parecidos

Como siempre hacemos, empezaremos por los parecidos entre estos dos teléfonos, ya que comparten buena parte del hardware y son idénticos en software. Los dos cuentan con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, el mejor procesador de Qualcomm hasta la fecha. La memoria RAM base parte en ambos casos de 8 GB, compartiendo asimismo conectividad: 5G SA/NSA, WiFi 6, NFC y puerto infrarrojo, entre otros.

Los dos llegan con doble altavoz firmado por Harman Kardon y, a nivel de diseño, son dos gotas de agua. Es exactamente el mismo teléfono con distinto tamaño, con acabado en cristal mate y aluminio.

Ambos dispositivos comparten buena parte del hardware y, si hablamos de software, son dos gota de agua

Si hablamos de software, ambos comparten MIUI 13 basado en Android 12, con la buena noticia de que actualizarán durante tres años su versión de Android, contando con otro año adicional para parches de seguridad. Una promesa de cuatro años de actualizaciones, según Xiaomi.

Por último, comparten sistema de carga inalámbrica de 50W, 10W en el caso de la carga inversa y son compatibles tanto con la última versión del protocolo Power Delivery como con Quick Charge 4+. Estas son las similitudes entre ambos modelos, así que vamos a ahondar ahora en sus principales diferencias.

Diseño: el tamaño es la clave

El acabado de ambos móviles es idéntico.

Xiaomi no ha hecho distinciones a nivel de materiales con sus Xiaomi 12 y 12 Pro. Los dos son premium y representan el mejor acabado de la compañía asiática. No obstante, en esta generación hay diferencias clave en el tamaño, y es que el Xiaomi 12 es uno de los pocos gama alta "compactos" del mercado, con unas dimensiones de 152,7 x 69,9 x 8,16 milímetros y 180 gramos de peso.

Así sienta en la mano el Xiaomi 12 Pro.

El Xiaomi 12 Pro, por su lado, tiene unas dimensiones de 163,6 x 74,6 x 8,16 milímetros y 205 gramos de peso. En otras palabras menos técnicas, uno es enorme, y el otro es bastante manejable. En lo personal, diría que el tamaño del Xiaomi 12 es prácticamente perfecto: tiene una pantalla lo suficientemente grande, no pesa mucho y cabe muy bien en cualquier tipo de bolsillo.

Y así sienta en la mano el Xiaomi 12.

El ancho de los dispositivos también es clave de cara a la ergonomía. Al ser tan ancho el Xiaomi 12 Pro, se hace ingobernable en el uso a una mano. El Xiaomi 12 es bastante estrecho, por lo que se convierte en tarea fácil usarlo de forma más sencilla.

La ubicación de la botonera y puertos es idéntica, con la principal diferencia entre ambos del propio tamaño del módulo. El Xiaomi 12 Pro, al ser más grande y contar con sensores de mayor tamaño, tiene un módulo más voluminoso, en consonancia con el cuerpo del terminal.

Por delante ambos son terminales curvos, sin mayor diferencia que el propio tamaño de los dispositivos. Los marcos tienen buen aprovechamiento en ambos casos, y el agujero en pantalla tiene el mismo tamaño.

El resumen, hablando de diseño, es que el Xiaomi 12 es más equilibrado. Un móvil que si bien no deja de ser grande (más de 15 centímetros de alto), se aleja del gigantismo que sufre la gama alta actual, lo que supone un buen alivio para el bolsillo.

Pantalla: el Pro es el claro ganador

No me andaré con muchos rodeos: la pantalla del Xiaomi 12 Pro es bastante mejor que la del Xiaomi 12. El modelo Pro compite de tú a tú con los mejores exponentes de la gama alta, con un panel AMOLED con resolución Quad HD+, tasa de refresco adaptativa gracias a la tecnología LTPO y con un brillo máximo y ángulos de visión bastante buenos (aunque alejados de la perfección).

El Xiaomi 12 tiene un panel más contenido, de 6,28 pulgadas. También es AMOLED, pero ni es de tipo LTPO ni tiene resolución 2K. Pero no es en la resolución ni en la tecnología donde notamos el problema, sino en el brillo y ángulos de visión. Al Xiaomi 12 le falta algo de brillo en exteriores, y es que con alta incidencia de luz solar tenemos algunos problemas para ver el panel, y en un móvil que ronda los 1.000 euros no debería ser algo habitual. Los ángulos de visión son muy mejorables, ya que tienden al verde en cuanto inclinamos un poco el teléfono.

Por su parte, el panel del Xiaomi 12 Pro es superlativo, sin problemas de brillo y con un blanco de pantalla que permanece prácticamente impertérrito por más que lo inclinemos. También encontramos que la tasa de refresco es adaptativa en el caso del modelo Pro, algo que permite que, a pesar de ser una pantalla más grande, sea más eficiente. La pantalla es una de las mayores diferencias entre estos dos modelos, con clara victoria del Xiaomi 12 Pro.

Las pantallas curvas pequeñas son aún más molestas. Es fácil rodear el teléfono con la mano y sufrir pulsaciones fantasma

Del mismo modo, aunque ambos tienen pantalla curva, en el Xiaomi 12 es más incómoda. Al ser un móvil pequeño es más fácil de abrazar por la mano, por lo que se maximiza el contacto de los bordes con la palma de la mano y los toques fantasma aparecen con mayor facilidad. Mediante software podemos configurar las zonas muertas del panel para evitarlo, pero es un paso adicional que nos ahorramos en el Pro.

Autonomía: dos amigos del enchufe

Si sacamos la lupa de la medición, observamos ligeras diferencias a favor del Xiaomi 12, pero hablamos de escasos minutos que apenas tienen impacto en el día a día. Ambos móviles se quedan, con suerte, en unas 4 horas de pantalla con uso intenso, cifra bastante baja. Podemos rondar las 6 horas con uso de WiFi, brillo bajo y sin jugar ni usar la cámara. Es cierto que se cargan muy rápido, pero lo vamos a pasar mal si el día se alarga.

Los dos flaquean en autonomía, pero la carga rápida de 120W del modelo Pro es un salvavidas. Se carga en poco más de 15 minutos

Respecto a la carga, el Xiaomi 12 Pro es el ganador, con 120W que permiten cargarlo en apenas 17 minutos. El Xiaomi 12 tarda el doble, unos 40 minutos con su carga de 67W. Aunque la carga del 12 parezca "lenta" al lado del modelo Pro, cargar el 50% en apenas 20 minutos es una pasada y, de hecho, el Xiaomi 12 Pro viene con 67W por defecto, subiendo a 120W solo si activamos la opción desde los ajustes de batería.

En ninguno de los dos casos hemos notado calentamiento al cargar, excelentes noticias de cara a cuidar la longevidad de las baterías. Quedará por ver si la temperatura aumenta más cuando empiece a apretar el calor, pero los 120W de momento no se plantean como un peligro para nuestros teléfonos.

Cámara: coge una silla, que tenemos que hablar

Comparar tantos teléfonos de gama alta me está llevando a una conclusión que no me termina de gustar, pero que llevo comprobando desde hace un par de años: los fabricantes no le sacan demasiado partido a los sensores grandes. A nivel de cámara principal los dos Xiaomi 12 y 12 Pro tienen 50 megapíxeles. Pero conviene saber que el Xiaomi 12 Pro estrena en exclusiva el Sony IMX707, un sensor de nueva generación que roza la pulgada de tamaño. Muy, muy grande.

Tener un sensor más grande siempre es bueno, pero no va de la mano de hacer mejores fotos

El Xiaomi 12 cuenta con el Sony IMX766, el sensor de imagen con el que cuentan buena parte de los sensores del momento, también grande, pero no tan enorme como el 707. Sobre el papel, el Xiaomi 12 Pro debería tener ventaja. Pero el OnePlus 9 Pro no hacía mejores fotos que el OnePlus 9 con más sensor, el S21 Ultra tampoco mejoraba mucho respecto al S21, y el iPhone 13 Pro Max tampoco aprovechaba su sensor más grande que el del iPhone 13 Pro. ¿Adivinas qué ha pasado ahora?

Xiaomi 12 vs 12 Pro. Más rango dinámico en sombras en el Xiaomi 12.

Xiaomi 12 vs Xiaomi 12 Pro. Misma imagen con recorte al 100%.

Has adivinado, el Xiaomi 12 Pro no hace mejores fotos con el sensor principal respecto al Xiaomi 12. Es más, en algunas es incluso menos natural. Parece no ser sencillo procesar imágenes de sensores tan grandes, y es que el Xiaomi 12 Pro, si bien es un claro sobresaliente en fotografía diurna, peca de ser ligeramente artificial en algunas tomas. Por su lado, el Xiaomi 12 es igual de espectacular, pero separa mejor las texturas e incluso tiene mejor rango dinámico.

Al ojo inexperto no hay apenas diferencias entre uno y otro. Si somos unos locos del detalle, notaremos que el Xiaomi 12 está ligeramente por encima

Xiaomi 12 vs Xiaomi 12 Pro. Colorimetría más precisa en el Xiaomi 12.

En esta imagen podemos apreciar que la colorimetría del Xiaomi 12 tiende a ser más precisa. Lo notamos principalmente en la sobresaturación que acusa la variante Pro tanto en los naranjas del suelo como en el azul del cielo.

Zoom 2x óptico en Xiaomi 12 Pro | Zoom 2x digital en Xiaomi 12.

Si hablamos de los sensores secundarios. La gran diferencia está en zoom. El Xiaomi 12 Pro tiene un teleobjetivo, por lo que las fotografías a 2X serán bastante más nítidas que las de su hermano menor.

Gran angular Xiaomi 12 Pro | Gran angular Xiaomi 12.

Si hablamos de ultra gran angular, el Xiaomi 12 Pro deja notar su mejor sensor, mucho más luminoso y capaz de captar más detalle. El modelo más caro recupera la ventaja que pierde con el sensor principal cuando utiliza sus dos sensores secundarios.

No obstante, son diferencias mínimas y casi imperceptibles para cualquiera que no amplíe hasta los límites de la foto, así que conviene quedarse con la idea de que ambos móviles están en el top actual de fotografía móvil, tanto de día como de noche.

Xiaomi 12 o Xiaomi 12 Pro, ¿cuál me compro?

Todo dependerá del tamaño que busques. Si quieres un móvil compacto sí o sí, el Xiaomi 12 es una de las compras con más sentido del mercado. Hace check prácticamente punto por punto, con el compromiso de tener una autonomía justa (problema que también tiene su hermano mayor).

Al haber tan poca diferencia de precio, el Xiaomi 12 Pro se antoja como la compra más golosa

Si estás dispuesto a tener un móvil grande, por los 100 euros de diferencia que hay, el Xiaomi 12 Pro mejora en cámara, carga rápida, teleobjetivo, ultra gran angular... Es más móvil, por muy poco dinero extra.