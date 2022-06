Vivo X80 Pro, primeras impresiones: un nuevo aspirante al trono móvil con la fotografía como principal arma

Esta semana hemos viajado a Berlín para conocer la nueva gran apuesta para la gama alta de la telefonía móvil que la compañía VIVO va a traer a nuestro país en las próximas semanas: el Vivo X80 Pro. Este nuevo flagship se une al catálogo de gama alta de la compañía y se plantea como uno de los candidatos a teléfono del año 2022, gracias a unas grandes especificaciones, un prometedor sistema de cámaras en el que la compañía ZEISS ha participado de forma muy activa, además de varias novedades muy interesantes que ya he podido probar.

Ficha técnica del Vivo X80 Pro

Vivo X80 Pro Pantalla Super AMOLED LTPO de 6,78 pulgadas

20:9

QHD+ a 3.200 x 1.440 píxeles

Refresco a 120 Hz Procesador Snapdragon 8 Gen 1 Versiones 12/256GB Cámara trasera Principal: 50 megapíxeles f/1.75

Gran angular: 48 megapíxeles f/2.2

Cámara de retratos: 12 megapíxeles f/1.85

Periscopio: 8 megapíxeles f/3.4, zoom óptico 5X Cámara frontal 32 megapíxeles f/2.45 Software Android 12

OriginOS Ocean Batería 4.700 mAh

Carga rápida con cable de 80W

Carga inalámbrica de 50W Conectividad y sonido Dual 5G/4G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC

GPS Dual

USB tipo C Otros Lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla

Altavoz estéreo dual

Protección IP68 Dimensiones y peso 164,57 x 75,3 x 9,1 milímetros

219 gramos Precio 1.199 euros

Un módulo de cámara descomunal y una pantalla a la que no le falta de nada

Que el Vivo X80 Pro es un teléfono de gama alta se percibe desde el primer momento en el que lo coges. Es un dispositivo muy agradable al tacto. De hecho, es de los más agradables que he probado en los últimos meses. Su superficie trasera es muy suave y los materiales empleados para su construcción (cristal y cerámica) repelen a la perfección las marcas de nuestras huellas y la suciedad.

En el apartado de diseño, lo que más destaca del Vivo X80 Pro es el descomunal módulo de cámaras, que se extiende de forma horizontal a lo largo de la parte suprior de la trasera. A decir verdad, pensaba que este módulo iba a sobresalir mucho más del cuerpo del dispositivo, en base a las imágenes que había visto. Pero una vez que lo he podido ver en persona, y después de utilizarlo, pienso que el trabajo de integración se ha hecho bastante bien, y no ocasiona ningún problema a la hora de sujetar el teléfono, con una, o dos manos.

A pesar de ser un dispositivo de grandes dimensiones, y con un peso de 219 gramos, el trabajo de compactación que ha hecho la compañía para su ensamblaje es bastante destacable, por lo que su uso en mano no me ha parecido ni pesado, ni incómodo en ningún momento.

La pantalla del Vivo X80 Pro llega cargada de tecnología, con un panel AMOLED LTPO de 6,78", resolución WQHD+ de 3.200 x1.440 píxeles y una tasa de refresco de 120Hz, características que la convierten en una pantalla digna de la gama alta. En las pruebas que hemos podido hacer hasta ahora, me ha dejado bastante satisfecho, a nivel de brillo, calidad y nitidez.

Tecnología AMOLED LTPO, resolución WQHD+ y tasa de refresco de 120Hz. A esta pantalla no le falta de nada

A nivel de diseño, el panel se extiende generosamente a lo largo de la superficie, dejando un fino marco a su alrededor que es algo más ancho arriba y abajo. Vivo ha querido apostar por un panel ligeramente curvo en los laterales. Las curvas quedan muy bien a nivel estético, pero como ya sabemos, no aportan nada a la experiencia (a veces, más bien lo contrario). La buena noticia es que, en el Vivo X80 Pro, la superficie de la curva es tan fina que al menos de momento no hemos tenido ningún toque accidental durante el uso.

Y ya que estamos hablando de la pantalla del Vivo X80 Pro, una de las novedades más interesantes que integra este teléfono y que me ha llamado mucho la atención ha sido su nuevo sensor de huellas ultrasónico que se encuentra bajo la pantalla. Este sensor, además de prometer una velocidad de desbloqueo de 0,2 segundos, según datos de la compañía, también cuenta con un área de lectura mucho más grande para poder identificar nuestra huella con mayor facilidad.

Sobre esto, me gustaría destacar algunos detalles. Para empezar, el proceso de configuración de huellas dactilares me ha parecido increíble. Basta con situar el dedo sobre el sensor una sola vez para que el sistema identifique nuestra huella por completo y la registre en el sistema. Es realmente sorprendente, porque es un proceso que se hace a la primera, en unos 3 segundos y sin errores.

El sensor de huellas está bajo la pantalla y, además de contar con un área más grande, se configura a la velocidad del rayo: basta con poner el dedo una vez y la huella queda registrada.

Por otro lado, este sensor cuenta con un área de desbloqueo más grande de lo habitual, y Vivo ha aprovechado esta ventaja para brindar un extra de accesibilidad, y también de seguridad, al teléfono. Por ejemplo, ahora tendremos la opción de poder bloquear diferentes aplicaciones del teléfono para pasar a desbloquearlas utilizando dos huellas de forma simultanea.

Pero aun hay más, porque sobre este sensor también se pueden configurar accesos directos a diferentes aplicaciones, para acceder a ellos directamente a través de la pantalla de bloqueo y gracias a nuestra huella dactilar.

Una hoja técnica de altura

A nivel de especificaciones, tenemos una gran carga de potencia aprovechable gracias al procesador Snapdragon 8 Gen 1, un habitual en la mayoría de teléfonos de gama alta de Android en el mercado europeo.

Para completar la hoja de especificaciones, contamos con 12 GB de memoria RAM LPDDR5X y con 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. En otras palabras, el Vivo X80 Pro viene equipado a la última en cuestión de especificaciones, y mi experiencia con él, por el momento, ha sido rápida, fluida y no he experimentado ningún error en el uso.

En cuanto a la batería, el Vivo X80 Pro también cuenta con unas especificaciones de gama alta. Tiene una capacidad de 4.700 mAh, con soporte para carga rápida de 80W que podremos aprovechar gracias al cargador que se incluye en la caja del dispositivo.

Hablando de la carga, Vivo también ha tenido tiempo de mostrarnos un cargador inalámbrico vertical con capacidad de carga rápida de hasta 50W, que bien puede ser un compañero ideal para el Vivo X80 Pro, o también para cualquier teléfono que soporte carga inalámbrica, compatible con el estándar Qi, ofreciendo hasta 15W de potencia de carga.

Según Vivo, este dispositivo es capaz de cargar la batería del Vivo X80 Pro del 0 al 50% en tan solo 23 minutos, alcanzando la carga completa en unos 50 minutos aproximadamente. De Berlín también me he traído este cargador inalámbrico, por lo que, de cara al análisis del dispositivo, os contaré qué tal se comporta, tanto la batería del teléfono, como su carga rápida por cable, como su carga inalámbrica.

Una fuerte apuesta fotográfica que nos deja con ganas de más

Dentro de estas primeras impresiones, lo que menos he tenido tiempo de probar ha sido el apartado de cámaras de este Vivo X80 Pro, que es justamente el punto fuerte del terminal y ya no solo a nivel de hardware, sino también de software. Pero aun así, he podido hacer algunas fotos en diferentes condiciones, para que podáis ver de primera mano, qué tal se comporta.

Como os contaba en la introducción, Vivo ha vuelto a trabajar codo con codo con la compañía ZEISS, fabricante alemán de equipos ópticos y lentes, entre otras cosas. Para la cámara del Vivo X80 Pro, ZEISS ha aportado su granito de arena en el apartado del hardware, y también en el del software, y por lo que he podido probar, parece que de forma bastante satisfactoria.

Vivo ha vuelto a trabajar codo con codo con la compañía ZEISS, que ha aportado su granito de arena en el apartado del hardware y también en el software. Ya os adelantamos que con resultados bastante satisfactorios.

A nivel técnico, Vivo ha integrado un sensor principal de 50MP, más concretamente, el recién presentado sensor ISOCELL 3.0 GNV firmado por Samsung. Obviamente, este sensor no está solo, ya que viene muy bien acompañado de un sensor gran angular de 48MP, un teleobjetivo de 12MP, que cuenta con estabilización gimbal, que está destinado al modo retrato, y un sensor periscópico adicional de 8MP que le permite tener un zoom óptico de hasta 5 aumentos.

Este conjunto de cámaras trabaja junto con la última versión del procesador dedicado a la fotografía de la compañía, el Vivo V1+. Según la marca, este elemento es capaz de mejorar el procesamiento de las imágenes y vídeos tomados con la cámara para realzar la iluminación, mejorar el detalle y optimizar la toma en su conjunto.

Todas estas lentes han sido firmadas, como os he comentado anteriormente, por la compañía ZEISS, que también ha tenido una presencia importante en el apartado del software. A modo de resumen, los esfuerzos se han centrado en mejoras de imagen a nivel de color, naturalidad de la luz, una mejora en el modo noche, y un apartado de vídeo, donde el estilo cinematográfico prima por encima de lo demás, gracias a diferentes efectos para realzar el bokeh.

Habrá que esperar al análisis para extraer conclusiones, pero lo que sí os puedo adelantar es que el modo retrato parece haber recibido un grandísimo trabajo de desarrollo. Las capturas que he podido realizar tienen una calidad de imagen, recorte y procesado muy sorprendentes.

Además, la cámara también se ha comportado muy bien en condiciones de baja luminosidad o de luces directas apuntando al sensor. Con estas primeras horas de uso quedo bastante sorprendido y con ganas de probar más. Ya veremos a ver qué ocurre cuando pueda hacer más pruebas de cara al análisis final del teléfono.

Vivo X80 Pro, primer contacto

Vivo trae a España su apuesta más fuerte para reinar en el panorama móvil, y lo hace con la fotografía como principal argumento. Habrá que esperar a la review completa para ver qué tal se desenvuelve en distintos escenarios, pero lo cierto es que en estas primeras impresiones nos deja con muy buen sabor de boca y con ganas de probar más sus cámaras. También convence su diseño con esa trasera suave tan agradable, su excelente pantalla y a nivel técnico parece que estará a la altura de la gama en la que compite.

El Vivo X80 Pro tiene argumentos para destacar en la gama alta; cámaras, buen diseño, gran pantalla y una hoja técnica de nivel (también un precio bastante alto)

También está a la altura en precio, y no precisamente por ser barato. El teléfono estará disponible en España a partir del próximo 1 de julio de 2022, a un precio de venta recomendado de 1.199 €. Veremos si Vivo consigue destacar en una gama alta muy consolidada. Argumentos, desde luego, no le faltan. Nos vemos en la review.