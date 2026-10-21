Samsung Galaxy S26 FE, análisis: tener una pantalla 'Plus' por 200 euros menos tiene truco (y bastante sentido)

La saga Fan Edition nació con una misión sencilla: acercar las bondades de la primera línea de Samsung a un público que no quería, o no podía, romper la barrera de las cuatro cifras. El año pasado, el Galaxy S25 FE demostró que la versatilidad pesaba más que el rendimiento, consolidando una fórmula reconocible. En esta ocasión, el Samsung Galaxy S26 FE aterriza manteniendo ese mismo ADN, eso sí, aunque en un escenario bastante más hostil.

He pasado las últimas semanas con el Galaxy S26 FE en el bolsillo y las sensaciones son tan familiares como reveladoras. Es un dispositivo bien rematado, solvente y con empaque de gama alta que busca servir de alternativa asequible al Galaxy S26+ por su diagonal de 6,7 pulgadas. El dilema no está en lo que hace, sino en entender su papel: en un año complicado por el encarecimiento de componentes, este FE defiende una brecha frente al precio de salida de sus hermanos mayores. La experiencia lo sitúa en un terreno muy interesante, eso sí, no es perfecto. Te cuento por qué.

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Lo esencial en 30 segundos

El Samsung Galaxy S26 FE es un teléfono digno de la gama alta que no defrauda en lo fundamental. Está bien construído, hereda el diseño de sus hermanos mayores y ofrece una pantalla de 6,7 pulgadas que resulta un placer para consumir contenido o jugar. No se siente un móvil barato ni recortado a la ligera; Samsung domina este formato a la perfección.

Su reto es defender esta subfamilia en un momento complejo. Con un precio de partida de 799 euros, logra mantener una distancia razonable respecto al Galaxy S26 base y una rebaja aún mayor frente al S26+. A cambio de ese ahorro, exige concesiones como montar el Exynos 2500 en lugar del 2600 (o un Snapdragon Elite) o renunciar a sensores fotográficos más ambiciosos. Pero si lo que buscas es una pantalla grande, soporte a largo plazo y la fiabilidad de One UI, la ecuación encaja.

8,4 Diseño 9,0 Pantalla 8,5 Rendimiento 7,8 Cámara 7,8 Software 9,0 Batería 8,5 A favor Construcción y acabados que transmiten sensación de gama alta en mano.

La cámara principal ofrece un nivel de detalle y balance de blancos sobresaliente.

One UI 9 sobre Android 17 vuela y otorga siete años de soporte oficial. En contra Los 799 euros de partida pesan dadas las concesiones en chip y cámaras secundarias

El teleobjetivo y el ultra gran angular quedan por detrás del sensor principal.

La trasera atrapa las huellas con facilidad.

Nuestra experiencia con el Samsung Galaxy S26 FE

El empaque de la gama alta en un cuerpo familiar. Nada más sacarlo de la caja, el Galaxy S26 FE deja claro de dónde viene: es un calco de los Galaxy S26 y S26+. Se siente bien construido, sólido y con ese tacto noble que Samsung lleva años perfeccionando.

Con sus 193 gramos y un perfil de 7,4 milímetros, es algo pesado pero sin caer en lo excesivo; tiene la densidad justa que transmite solidez sin fatigar la muñeca. Para mi gusto personal sigue siendo un teléfono un pelín grande debido a sus 6,7 pulgadas, pero es una cuestión de preferencias de tamaño más que un defecto.

Ergonomía y construcción. Una de las quejas que tuvimos en la generación anterior eran unos laterales afilados que podían llegar a molestar al rato. En este S26 FE, Samsung parece haber tomado nota: los cantos se notan pulidos, con una transición suave que hace que sujetarlo a pelo sea placentero.

La cruz de la moneda está en la trasera de cristal. En la unidad de color azul que he estado probando, las huellas y su grasilla se quedan marcadas a la mínima, obligando a limpiarlo cada poco. Lo mejor: ponerle una funda.

Un panel AMOLED disfrutable que sabe a lo que juega. En el frontal me he encontrado un panel de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ de notable. En estas diagonales no he extrañado nunca más resolución: la nitidez es muy buena y se ve de cine.

La calibración de fábrica llega con ese punto colorido y vibrante que uno busca en un panel AMOLED, pero con la madurez suficiente para no caer en la saturación tan exagerada de antaño.

En exteriores responde con soltura para responder un mensaje o consultar el mapa, si bien es cierto que cuando el sol aprieta con fuerza toca forzar el brillo al tope; cumple bien, aunque sin llegar a los picos de los modelos más caros de la surcoreana.

Un sonido digno para el día a día. El apartado de audio acompaña la experiencia: su pareja de altavoces ofrece un volumen generoso y limpio que he disfrutado tanto para escuchar música de fondo por casa como para devorar podcasts sin necesidad de ponerme auriculares. La separación de canales y la claridad de las voces están conseguidas, aunque puesto a ser exigente, he echado en falta un punto extra de pegada y contundencia en los graves, algo que hubiese redondeado el conjunto.

Un rendimiento solvente al que se le notan las costuras. El cerebro que mueve este S26 FE es el Exynos 2500 que debutó en el Galaxy Z Flip7. Tras estas semanas, debo decir que se desenvuelve genial en la inmensa mayoría de escenarios típicos: navegación web, redes sociales y consumo multimedia van sobre ruedas.

Sin embargo, no puedo ignorar que se siente un pelín más perezoso si lo comparo directamente con la experiencia que tuve mismamente con el Galaxy S25 base. Aunque este chip rinde de forma más que digna, no juega en el top del mercado y eso se traduce en pequeños tirones, muy esporádicos pero perceptibles al esperar transiciones más inmediatas. Cumple con lo esperado, aunque una optimización más afinada le habría sentado de lujo.

One UI 9, en plena forma. En el apartado del software, Samsung vuelve a dar una lección de madurez. Su capa, corriendo sobre Android 17, se mueve con una velocidad y una fluidez exquisitas; las animaciones acompañan y visualmente luce de diez.

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Por mis hábitos y necesidades no suelo recurrir al paquete de Galaxy AI, pero al ponerlo a prueba —tras haberlo exprimido en su día en el Galaxy S24 Ultra— da buenos resultados: son herramientas orientadas a un público nicho, pero ejecutadas con un nivel altísimo. Entre ellas, la función de intérprete sigue coronándose como la más práctica y mejor resuelta.

Biometría: rápida y fiable, pero con tecnología óptica. A la hora de desbloquear este S26 FE nos topamos con un sensor óptico, claro, bajo la pantalla. Viniendo de los ultrasónicos se nota la diferencia: la zona de lectura es algo más reducida y la animación de desbloqueo tarda una milésima más.

Dicho esto, está lejos de ser un mal sensor; es rápido, no me ha fallado, así que poco se le puede reprochar. En cuanto al reconocimiento facial por cámara frontal, se mantiene en la tónica del mercado: es instantáneo cuando la luz acompaña, pero en cuanto cae la iluminación o estamos a oscuras muestra sus limitaciones frente a un sensor dedicado.

Un sensor principal que saca pecho y dos secundarios que se desinflan. A la hora de sacar fotos, me he encontrado dos realidades muy distintas. La cámara principal de 50 megapíxeles rinde como debería: me ha gustado mucho la definición que consigue, el balance de blancos es muy certero y la apertura contiene el ISO para no meter ruido cuando la escena se complica.

El contraste llega al cambiar de lente. Tanto el teleobjetivo de 8 megapíxeles como el ultra gran angular de 12 MP entregan colores bastante más apagados y acusan una pérdida de detalle, evidente por su menor resolución.

El procesado protege el detalle del ultra gran angular pero abusa de sharpening

Ahora bien, el telefoto, para la mayoría de fotos retrato, es insuperable frente al gran angular. Aisla muy bien al sujeto del fondo y aplana la perspectiva por su focal equivalente.

Este mismo teleobjetivo salva los muebles de día, pero flaquea en cuanto cae la noche. Con todo, es un conjunto solvente y polivalente, aunque en esta categoría Samsung debería haber dado un paso adelante en estas cámaras secundarias.

Sobre la grabación de vídeo, cumple: permite un máximo de 8k30 o 4k 60 fps. El clip de abajo está grabado precisamente en esta resolución y tasa de fotogramas, sin que sea posible cambiar al ultra gran angular o al telefoto por estar limitados a 4K 30 fps.

Una autonomía que cumple con su tamaño. Con 4.900 mAh —la misma cifra que monta el Galaxy S26+—, la batería se comporta decentemente. Como he dicho anteriormente, marcado por la crisis de componentes, Samsung ha logrado mantener el tipo, también en autonomía: estando de viaje, en jornadas más relajadas me ha aguantado día y medio, y en días exigentes con GPS, 5G y fotos alcanza las seis horas de pantalla activa para llegar a la noche con un pelín de margen. No marca récords frente a las baterías de silicio-carbono que empiezan a poblar los móviles chinos, pero para el usuario medio está bien. Además, carga a 45 W, que con la citada pila, devuelve el 100% en apenas una hora.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S26 FE

SAMSUNG GALAXY S26 FE DIMENSIONES Y PESO 161,6 x 76,9 x 7,4 mm 193 gramos PANTALLA AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ 120 Hz de tasa de refresco 1.900 nits de brillo máximo Corning Gorilla Glass Victus PROCESADOR Exynos 2500 MEMORIA 8 GB ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB / 512 GB BATERÍA 4.900 mAh Carga rápida a 45 W por cable Carga a 15 W inalámbrica Compatible con carga inalámbrica inversa CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 MP con f/1.8 y OIS Telefoto: 8 MP con f/2.4, zoom óptico 3x Gran angular: 12 MP con f/2.2 CÁMARA FRONTAL 12 MP, f/2.2 SISTEMA OPERATIVO One UI 9 basado en Android 17 SONIDO Doble altavoz estéreo CONECTIVIDAD 5G Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 NFC GPS Dual Nano SIM Multi eSIM OTROS IP68 Sensor de huellas en pantalla Disponible en colores Blueberry, Graphite, Pistachio PRECIO Desde 799 euros

Samsung Galaxy S26 FE, la opinión de Xataka

El Samsung Galaxy S26 FE es un teléfono notable que cumple con dignidad la papeleta de acercar la experiencia de la familia Galaxy S a un precio inferior. Está bien rematado, su pantalla de 6,7 pulgadas es un disfrute para consumir multimedia (o jugar), el sensor principal rinde bien y One UI 9 demuestra por qué Samsung sigue marcando el ritmo en estabilidad y soporte.

Sin embargo, sus sombras no vienen tanto de sus recortes como de su etiqueta y el calendario. Con el Exynos 2500 mostrando algún pequeño titubeo y una trasera bonita pero sucia, este Galaxy vuelve a exponerse al gran reto de los Fan Edition: convencer al usuario de que el ahorro compensa sus renuncias.

¿Te lo recomiendo?

Sí. Si buscas un smartphone con pantalla generosa, la madurez de One UI 9 y un soporte que garantiza años sin pagar los precios de la primera línea, este S26 FE es una compra sensata. La única duda es de formato: si tu prioridad es la ergonomía, el Galaxy S26 base sigue siendo la referencia; pero si lo tuyo son las 6,7 pulgadas para jugar y ver mucho vídeo, este Fan Edition da una experiencia digna del modelo 'Plus' por bastante menos dinero.

Imágenes | Xataka

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