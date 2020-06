LG Gram (17Z90N), análisis: el ultrabook de 17 pulgadas de 1.3 kg que es un sueño para quien trabaja en movilidad

Con la llegada masiva al mercado de los nuevos procesadores Intel de décima generación, un clásico como el LG Gram se pone al día para mantener su "status" de ultrabook de referencia cuando estamos hablando de máxima portabilidad sin renunciar a una enorme pantalla.

El LG Gram de 2020, en su versión de 17 pulgadas, se mantiene como el modelo más diferente del mercado por lo que consigue proporcionar a nivel de equilibrio en todos sus apartados. Pero especialmente en lo que a peso se refiere. La nueva versión (17Z90N) ya ha pasado por la mesa de pruebas de Xataka para que comprobemos si sigue siendo la referencia de los portátiles ligeros.

LG Gram (17Z90N), ficha técnica

LG Gram (17Z90N) Pantalla IPS LCD de 17 pulgadas, WQXGA (2560 X 1600 px) con ratio 16:10 y sRGB al 96%. Brillo de 300 nits Procesador Intel Core i7-1065G7 Gráficos Intel Iris Plus 655 RAM 16 GB (DDR4 3200 MHz) Almacenamiento 512 GB SSD NVMe Sistema operativo Windows 10 Home Batería 80 Wh Conectividad 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C (Thunderbolt 3 y PD 18 W), 3 x USB 3.1 Tipo A, 1 x HDMI, 1 x microSD, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 Tamaño 380,6 x 262,6 x 17,4 mm Peso 1,35 kg Otros Lector de huellas, touchpad de cristal, certificación militar MIL-STD-810g Precio 1.599 euros en Amazon

Como en generaciones anteriores, el LG Gram deja algo de margen al usuario para actualizar tanto memoria RAM como unidad de almacenamiento. Es algo que no es ya nada habitual. En este caso, la memoria RAM de 16 GB se divide en dos módulos de 8 GB, solo uno de los cuales es integrado.

El LG Gram es de los pocos portátiles del mercado que admiten mejorar tanto la RAM como el SSD por parte del usuario

En cuanto al SSD, se dispone en el equipo de una segunda ranura M.2 (2280) con la que podemos completar una capacidad de almacenamiento interno de hasta 4 TB.

El LG Gram sigue dando lecciones de peso a todos los portátiles

Cuando en el mercado se hace referencia a un portátil con pantalla de diagonal de 17 pulgadas, en la ficha técnica tanto dimensiones como especialmente peso no son apenas tenidas en cuenta porque a priori es una cifra que no tenemos en mente situar entre las mejores del equipo. En el LG Gram en su versión de 17 pulgadas no es justo lo contrario sino que el peso es precisamente su gran valor en el mercado. No hay un portátil de 17 pulgadas que pese tan poco.

Estéticamente el LG Gram es conservador. Su carcasa gris es sobria así que estamos ante un portátil que no llamará nada la atención sobre una mesa excepto por su tamaño. Por si acaso viene listo para protegerlo con un candado Kensington.

El acabado es a simple vista básico, pero en realidad la carcasa está fabricada con una aleación de nano carbono y magnesio. Al golpearlo parece plástico por el ruido pero el tacto y la sensación de robustez va mucho más allá. De hecho tiene certificación STD-MIL 810G que lo hace resistente a golpes, presion, humedad y corrosion según dicho estándar militar de durabilidad.

La estética clásica se mantiene en el interior, donde aunque los marcos de la pantalla son reducidos, no se llega al nivel de otros ultrabooks que apuran hasta el final de la carcasa. Lógicamente, con una pantalla de 17 pulgadas, el espacio disponible tanto para teclado como para touchpad y el apoyo de muñecas es enorme.

Entre los detalles físicos que nos gustan está por ejemplo la muesca para abrir la tapa, la cual se puede levantar con un solo dedo y sin que el resto del equipo se mueva. La bisagra es resistente y admite un buen margen de ángulos de colocación.

Conectividad

En un portátil con diagonal de 17 pulgadas y sin necesidad de espacio para colocar salidas de aire para la refrigeración del equipo, la conectividad está asegurada. En este LG Gram 17 es así a medias.

Los puertos están repartidos casi equitativamente entre los dos laterales. En el derecho encontramos la salida/entrada de auriculares, dos puertos USB 3.1 tipo A y la ranura para tarjetas microSD.

En el izquierdo quedan la salida HDMI, otro puerto USB de tipo A y el puerto USB-C compatible con Power Delivery y Thunderbolt 3. También ahí queda el conector de alimentación propietario.

Para usuarios profesiones y de consumo es una conectividad suficiente (quizás menos USB-A y más de tipo C estaría mejor) pero que hubiera quedado redondeada al menos con un puerto Ethernet, aunque por por grosor iría muy justo en el diseño.

El apartado de conectividad se completa a nivel inalámbrico con Wifi 6 y Bluetooth 5.0, un combo ya imprescindible en equipos actuales.

Una enorme pantalla para trabajar y trabajar y trabajar ...

Que un portátil con gran diagonal no te de pereza moverlo de un lado a otro es ya un enorme (si no el principal) motivo de compra. Si estamos hablando encima de una diagonal de 17 pulgadas con buena resolución, más motivo para querer tener este LG Gram como equipo principal de trabajo.

Es cierto que no nos cabe en cualquier mochila, pero lo que sí que no notaremos es su peso. Ya hemos adelantado que son solo 1.3 kilogramos, una cifra incluso interesante para modelos de 13 pulgadas, así que en uno de 17 pulgadas es en realidad como no llevar nada a cuestas.

Al igual que pasa con la conectividad o la ficha técnica, la pantalla del LG Gram 17 se sitúa justo en la medida esperada para un equipo de amplio abanico de usuarios sin condiciones específicas de partida. Ni es para jugadores ni tampoco para creativos.

El panel IPS del LG Gram 17 se sitúa en la parte alta de los modelos de tipo ultrabook generalistas. No es un panel 4K pero cumple muy bien con su resolución de 2560x1600 píxeles tanto por espacio de trabajo disponible como por nitidez. Su ratio es de 16:10, lo que lo hace también muy disfrutable para contenidos multimedia. Ahí el panel de tipo brillante y su diagonal nos sacan una sonrisa al ver vídeos.

La fidelidad de color, cifrada en un 96% del espacio de color sRGB, es correcta, y la reproducción de colores y contraste son de nivel alto. También los ángulos de visión y el brillo de 300 nits. Eso sí, no es un panel mate, así que tanta pantalla hay que saber gestionarla para que los reflejos no nos causen molestias.

Una de las mejoras que esperaba en esta generación del LG Gram de 17 pulgadas tenía que ver con el sonido. Este equipo cuenta con altavoces potentes pero en los que seguimos echando de menos más refuerzo de graves y separación entre frecuencias. Con el espacio disponible en la carcasa, una colocación en la parte superior (ahora están situados debajo y sin mucho margen de espacio entre carcasa y mesa) sería bienvenida.

Teclado y touchpad

Una de las novedades del LG Gram 17 respecto al modelo del año pasado que también pude analizar para Xataka está en el teclado. El diseño ha cambiado ligeramente, con algunas teclas añadidas en la zona del teclado numérico para optimizar el uso de ese elemento.

Un teclado con teclas de mayor tamaño es lo que le queda al LG Gram para redondear la experiencia con él

Se mantienen las numerosas teclas de función, contando con una para bloquear el touchpad en caso necesario y otra para acceder de manera directa al software de control del equipo que pone LG sobre Windows 10, más intuitivo que el del sistema nativo de Microsoft.

Aunque el tamaño de las teclas no parece haber variado, su funcionamiento ha mejorado. El tacto es más agradable y el recorrido y sonoridad es correcto para estar bastante tiempo escribiendo. Pese a ello, todavía le queda margen de mejora a nivel de tamaño para estar entre mis teclados preferidos así como por el mantenimiento de teclas Enter o direccionales de tamaño reducido pese a tener espacio para reconfigurarlo.

Es por supuesto un teclado con retroiluminación, contando con dos niveles de brillo. El resultado es una visualización perfecta de las teclas con poca o ninguna luz.

En el teclado encontramos también el sensor de huellas para identificarnos en el sistema. Está situado en el botón de encendido y también hemos apreciado una sustancial mejora de su funcionamiento, tanto en velocidad de lectura como en eficiencia cuando el ángulo del dedo no era el ideal. Imprescindible desde hace tiempo en cualquier portátil que se precie.

El touchpad parece pequeño en el cuerpo metálico de este portátil, pero no es así. Tiene unas dimensiones muy aceptables y que permite su uso cómodo. Es muy preciso con gestos y toques sobre su superficie, deslizando de manera fluida.

Rendimiento y batería de ultrabook

El principal motivo de renovación del LG Gram está íntimamente relacionada con la llegada masiva de la décima generación de procesadores de Intel. En este modelo, LG ha apostado por integrar el Intel Core i7-1065G7 a 1.30 GHz (Turbo hasta 3,90GHz) con TPD de 15 W y acompañado de la gráfica integrada Iris Plus 655 con soporte para pantallas 4K a 120 Hz.

La memoria RAM de serie es de 16 GB, divididas en dos módulos de 8 GB, uno de los cuales es ampliable por el usuario. Lo mismo ocurre con la unidad SSD. Viene de serie una de 512 GB (NVMe) pero podemos recurrir a una segunda ranura M.2 para ampliarla nosotros hasta un máximo en total de 4 TB. Nada mal.

Con esa ficha técnica, este LG Gram 17 pasó nuestros correspondientes test de rendimiento habituales con los siguientes resultados: 1171 puntos en Cinebench r20, 3729 y 4723 en las pruebas Home y Work de PCMark 8 respectivamente.

En el día a día, estas cifras nos aseguran un funcionamiento muy fluido del sistema y abarcar con solvencia y seguridad la mayoría de tareas habituales de un profesional o consumidor en el que la navegación, ofimática, redes sociales, correo y tareas similares son su principal ocupación delante de este LG Gram 17.

El LG Gram todavía deja al usuario la posibilidad de mejorar él mismo tanto la cantidad de memoria RAM como añadir una segunda unidad SSD

Cuando las pruebas se centraban en el rendimiento gráfico, pese a la mejora que supone las nuevas gráficas integradas de Intel, queda claro que éste no es un equipo para profesiones de la imagen/vídeo ni por supuesto jugar con pretensiones más allá del juego ocasional y a títulos menores. En los test de 3DMark este LG Gram 17 alcanzó 7547 en la prueba Night Raid y unos reducidos 730 puntos en el test Time Spy.

También se sometió a nuestro habitual test de rendimiento la unidad SSD del LG Gram 17, que con datos de casi 3500 MB/s y 1900 MB/s en lectura y escritura respectivamente, queda como uno de los componentes hardware más destacados del portátil.

Esa potencia contenida tiene ventajas a nivel de autonomía así como de calor generado y ruido en funcionamiento. De lo primero hablaremos más adelante, pero si nos centramos en el ruido de los ventiladores de este LG Gram 17, cuando se ponen en marcha por tareas algo exigentes (en general suelen estar inactivos), el ruido es muy reducido, no molesta nada y permite incluso usarlo en una biblioteca en silencio sin que obtengamos miradas de reprobación a cambio de estar allí trabajando.

En cuanto al calor, está en todo momento controlado y no nada preocupante. Incluso en épocas en que la temperatura ambiente no sea muy elevada, su uso sobre las rodillas es posible. La zona principal de calentamiento es el centro de la carcasa en su parte inferior.

Una jornada de trabajo fuera de casa sin problemas

Junto con la gran pantalla y su peso de récord, la autonomía es el gran cartel de bienvenida de este LG Gram 17. En el modelo que hemos probado, las cifras que da el fabricante de manera general para toda la gama quedan lejos, pero en todo caso, estamos ante un equipo que supera de forma solvente la jornada de trabajo intensiva.

La estupenda portabilidad de este portátil de 17 pulgadas se complementa con una autonomía de más de 8 horas y la posibilidad de carga vía USB-C

En nuestras pruebas de uso real, con conectividad siempre activa, brillo sobre el 50% y tareas algo exigentes y continuas, la media de autonomía del LG Gram 17 fue de entre 7.5 y 9 horas de batería. Hablamos de cifras reales de uso. Con algo más de reproducción de vídeo y sin abusar del sonido ni brillo, esa cifra incluso podemos estirarla algo más. Ocurre lo mismo si cuidamos el brillo y el modo de ahorro de batería más extremo en uso básico del equipo.

Como ya estamos viendo en cada vez más equipos portátiles, el fabricante combina la carga propietaria con la posibilidad de usar un puerto USB-C. En este último caso vuelve a no ser recomendable usarla en caso de necesitar recuperar pronto la batería.

Con un adaptador de 65 W nuestra media de tiempo de carga fue superior a las 3.5 horas. Es recomendable por comodidad en casa (siempre tengo un cargador USB-C sobre la mesa por donde van pasando varios cacharros compatibles) o para una urgencia, pero recomendamos recurrir al cargador de serie, que además es bastante compacto y no pesa mucho. Con él la carga no supera por mucho las dos horas y media.

Ese puerto USB-C podemos configurarlo para que sea un punto de recarga de otros dispositivos tanto cuando tenemos el LG Gram en funcionamiento como cuando está apagado. Las opciones para hacerlo están dentro del LG Control Center.

El sistema operativo de serie es Windows 10 Home, sin apenas bloatware pero sí personalizado en los colores con el morado del fabricante, algo que lógicamente podemos retocar si así nos parece mejor. También viene software específico para reproducir contenido multimedia y edición básica de fotografía.

El LG Gram 17 viene bien equipado con software de LG para la gestión del equipo de manera más sencilla e intuitiva que en el propio sistema. Tenemos principalmente un gestor de actualizaciones del equipo y otro para opciones rápidas en una especie de centro de control con diversa información del sistema y configuración.

LG Gram 17 (2020), la opinión y nota de Xataka

Pocos son los fabricantes que, con una gama de productos en el mercado, no acaban saturando el mercado con diferentes opciones que hacen compleja la elección para el consumidor. LG, con su gama de portátiles, es un ejemplo a seguir como modelo de concisión y acierto.

Sus LG Gram se han ganado un reputado puesto como equipos portátiles de consumo y profesionales generalistas para quien busca dos aspectos clave en un portátil: movilidad extrema y buen equilibrio de prestaciones. Y todo ello sin que el precio se dispare especialmente como ocurre con equipo que ofrecen algo diferente y especial.

Quien busca movilidad y batería con una gran pantalla no tiene mejor opción actualmente en el mercado

El LG Gram de 17 pulgadas de 2020 mejora su ficha técnica en lo esencial pero mantiene lo realmente importante de este equipo: un espacio de trabajo de calidad y único donde la pantalla de 17 pulgadas y una gran batería son la base de una experiencia que no por conocida nos deja de asombrar: su peso de solo 1.3 kg.

8,8 Diseño9,25 Pantalla 9 Rendimiento7,75 Teclado/trackpad8,5 Software8,75 Autonomía9,5 A favor Asombroso el poco peso de un equipo de estas dimensiones

Pantalla grande y equilibrada para trabajar en movilidad cómodamente

Autonomía que supera de sobra la jornada laboral En contra Diseño básico y sin detalles más allá del acabado

Teclas de un tamaño mejorable todavía

El apartado gráfico es de equipo poco ambicioso



