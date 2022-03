Lenovo Tab P12 Pro, análisis: una tablet sensacional en (casi) todos los aspectos

El mundillo de las tablets Android se está poniendo interesante. Samsung sigue apostando fuerte por ellas (y tan fuerte, véase la Tab S8 Ultra), Xiaomi ha vuelto al ruedo con la Xiaomi Pad 5, Huawei tiene su gama MatePad (ahora renovada con un curioso modelo de tinta electrónica) y Lenovo se ha traído a España recientemente la Lenovo Tab P12 Pro, su tablet más ambiciosa.

En Xataka ya hemos tenido ocasión de echarle el guante para traeros este, su análisis. Se trata de una tablet con una enorme pantalla 2K a 120 Hz, el procesador Snapdragon 870 y compatibilidad con el Precision Pen 3 de Lenovo. Una tablet, en definitiva, pensada para consumo multimedia, para productividad y, por qué no, para echarse alguna que otra partida. ¿Qué tal se comporta? Vamos a verlo.

Ficha técnica de la Lenovo Tab P12 Pro

LENOVO TAB P12 PRO DIMENSIONES Y PESO 285,61 x 184,53 x 5,63 mm

565 gramos PANTALLA AMOLED de 12,6 pulgadas

Resolución 2K (2.560 x 1.600 píxeles)

Tasa de refresco: 120 Hz

600 nits

HDR10+

Dolby Vision PROCESADOR Snapdragon 870

GPU Adreno 650 MEMORIA RAM 6 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB UFS 3.1 CÁMARA TRASERA 13 MP

Gran angular 5 MP CÁMARA DELANTERA 8 MP

ToF BATERÍA 10.200 mAh

Carga rápida 45W

Cargador 30W en la caja SISTEMA OPERATIVO Android 11 CONECTIVIDAD WiFi 6

Bluetooth 5.2

GPS, A-GPS, GLONASS

USB tipo C OTROS Lenovo Precisión Pen 3

4x altavoces JBL

Dolby Atmos

2x micrófono

Lector de huellas lateral

Project Unity PRECIO 799,00 euros

Diseño: enorme y delgada

La Lenovo Tab P12 Pro es una tablet enorme y sorprendentemente delgada. En dimensiones, es clavada a la Galaxy Tab S8+ de Samsung y en grosor, poco más gruesa que la Tab S8 Ultra. Estamos hablando de una enorme tablet grande, muy grande, que pesa 565 gramos y cuyo grosor se queda en 5,63 milímetros. Usarla en el día a día es una gozada, sobre todo cuando pierdes el miedo a romperla. Enseguida volveremos a esto.

El chasis de la tablet está hecho de aleación de aluminio en dos tonos (puede verse en las imágenes que la trasera tiene dos tonalidades de gris). Es muy agradable al tacto y la sensación es realmente premium. La trasera es muy sencilla, teniendo solo el logo de Lenovo grabado en un lateral, el puerto de carga magnética para el Precision Pen, las antenas y el módulo con la doble cámara, que sobresale ligeramente y hace que la tablet baile un poquito cuando la dejamos sobre una mesa.

Con la posición de la base de carga del Precision Pen me pasa lo mismo que con la ubicación del S-Pen en la Tab S7+. Al poner el lápiz a cargar, la tablet se queda ligeramente elevada de la superficie. Apenas unos cuantos milímetros, pero suficientes para tener esa sensación de que un mal golpe involuntario podría causar algún tipo de año a la pantalla. También habría agradecido que el imán fuese algo más fuerte o, al menos, más largo, ya que el lápiz solo se queda pegado por una parte muy pequeña de sus chasis.

En el canto superior, que es donde está la cámara delantera, tenemos los botones de volumen y dos micrófonos. La posición de estos botones quizá no sea la más cómoda, ya que lo más normal es que usemos la tablet en horizontal sujetándola por los lados. Al tener los botones ahí, tenemos que hacer un desplazamiento bastante largo para alcanzarlos. Entiendo la ubicación, ya que realmente no hay otro sitio para colocarlos, pero nunca esta de más comentar esto.

En el canto derecho tenemos dos altavoces y el puerto USB tipo C. No tenemos jack de auriculares, pero en la caja se incluye un adaptador USB C - Jack que ni tan mal. No obstante, siempre podremos usar unos modelos inalámbricos. En el canto inferior tenemos los pines de carga y los enganches que usaremos para conectar la funda con teclado (que nosotros no hemos tenido ocasión de probar) y, finalmente, en el canto izquierdo, otros dos altavoces, una bandeja para tarjetas microSD y el lector de huellas en la parte superior.

Si la ubicación de los botones de volumen no nos convence, la del lector de huellas nos parece óptima (para el uso en horizontal, cabe matizar). El lector de huellas queda justo donde reposa el dedo índice de la mano izquierda, por lo que es muy cómodo y accesible. Sin embargo, si usamos la tablet en vertical, será imposible alcanzarlo sin mover las manos. Su rendimiento es realmente bueno, aunque más adelante hablaremos del desbloqueo facial vía ToF.

Decíamos antes que da algo de miedo usarla, y es que es extraño sujetar un dispositivo tan grande, pero a la vez tan delgado. Literalmente, al usarla las primeras veces da la sensación de que se va a doblar, pero la realidad es bien distinta. El aluminio agarra bien y en ningún momento se nos escapa de las manos. Es una tablet que, al menos durante el tiempo que la hemos estado usando, no ha dado signos de fragilidad de ningún tipo.

A pesar de que pesa 565 gramos, la Tab P12 Pro se siente muy equilibrada. No es tedioso sujetarla durante sesiones largas, aunque lo cierto es que pide a gritos una funda con soporte que la pueda mantener recta para ver pelis o jugar con un mando conectado. Habría sido un puntazo tener un pequeño soporte integrado, al estilo del dock de la Switch OLED, para poder hacer esto sin accesorios externos, pero no.

En cualquier caso, y salvando algunos aspectos relacionados con el diseño que ya hemos comentado, la tablet nos ha gustado mucho. Es grande, pero a la vez cómoda, y ahora veremos que el apartado multimedia también acompaña.

Pantalla y audio: una gozada

Pasamos así a hablar de la pantalla y el sonido, un apartado que, simple y llanamente, nos ha encantado. Por un lado, la pantalla. La Lenovo Tab P12 Pro monta un panel AMOLED de 12,6 pulgadas en formato 16:10. De esa forma, Lenovo ha conseguido darle algo más de espacio por arriba, algo que está bastante bien para trabajar con documentos o jugar, si bien supondrá tener barras negras en algunos vídeos grabados en formato 16:9. No se puede tener todo en esta vida, qué le vamos a hacer.

La resolución es de 2.560 x 1.200 píxeles, lo que se traduce en 240 píxeles por pulgada. Sin ser la densidad de píxeles más alta, es más que suficiente para ver películas o jugar sin apreciar píxeles o dientes de sierra desde una distancia prudencial. El panel tiene un buen nivel de brillo, suficiente para poder usar la tablet en exteriores (aunque un poquito más no le habría venido mal), y los colores están perfectamente calibrados (aunque desde los ajustes se pueden modificar). Es una pantalla de nivel y nosotros no hemos detectado problemas con los ángulos de visión.

La tablet es compatible con Dolby Vision y HDR10+, por lo que podremos disfrutar del contenido compatible sin mayor problema. Otro aspecto interesante es su tasa de refresco de 120 Hz. Viene activada por defecto y, personalmente, recomiendo dejarla así porque la autonomía, como veremos, no es un problema. Es una gozada usar una tablet de este tamaño, con esta pantalla y esta tasa de refresco.

A la hora de leer o navegar, la tablet se comporta perfectamente. La fluidez que nos ofrece la pantalla, unida a la resolución de la misma, hace que sea cómodo estar al día de la actualidad, consultar Twitter o trabajar con documentos. Ayuda, evidentemente, ese formato 16:10, más cuadrado y apto para estas tareas. De hecho, leyendo o navegando es cuando más he usado la tablet en vertical. Para el resto de cosas, lo más probable es que acabemos usándola en horizontal.

En lo que se refiere al sonido, la Lenovo Tab P12 Pro es una bomba. La tablet nos ofrece cuatro altavoces JBL compatibles con Dolby Atmos y la experiencia sonora es deliciosa. Da gusto escuchar música, jugar o ver películas en la tablet. Los altavoces tienen sonido estéreo y buena pegada. No tienen el mismo rendimiento que nos auriculares de gama alta, evidentemente, pero es complicado sacarle pegas.

Como mucho, lo único negativo que se puede comentar es que al sujetar la tablet en horizontal corremos el riesgo de tapar los altavoces. ¿Recordáis lo de tener un soporte para poner la tablet en horizontal? Pues eso jugaría muy a favor del sonido. También podría criticarse el hecho de no tener jack de auriculares, aunque teniendo el adaptador en la caja, eso no supone un problema mayor.

Sea como fuere, podemos resumir este apartado diciendo que la Lenovo Tab P12 Pro nos ha encantado. La pantalla se ve de miedo, el sonido es muy bueno y la experiencia global es muy positiva. Es, en pocas palabras, lo que se le podría pedir a una tablet de este rango de precios.

Rendimiento y software: ay, Android…

Visto el dispositivo por fuera, veamos qué nos ofrece por dentro. La Lenovo Tab P12 Pro incorpora un procesador Snapdragon 870, que hemos visto en infinidad de móviles de gama alta el año pasado. No es lo más potente de Qualcomm, sin lugar a dudas, pero es un procesador solvente tanto para tareas del día a día como para jugar. Además, se acompaña de seis gigas de memoria RAM LPDDR5 y 128 GB de almacenamiento interno UFS 3.1.

Aunque seis gigas de memoria RAM puedan parecer pocos, lo cierto es que no hemos echado en falta más memoria a la hora de abrir aplicaciones o mantenerlas en la multitarea. Todo se mueve con fluidez, como era de esperar. En cuanto a la memoria, 128 GB me parecen una buena cifra para mantener archivos en local, pero si por algún motivo se antojasen escasos, una buena microSD resolverá el problema sin lugar a dudas.

El rendimiento de la tablet es muy bueno, tanto para tareas del día como para jugar. No hemos tenido problemas de ningún tipo navegando, manipulando documentos, consultando el correo, viendo contenido multimedia y echándonos alguna que otra partida a 'Brawl Stars', 'Call of Duty: Mobile' o 'Genshin Impact'. En ese sentido, es una tablet muy versátil y capaz. No hemos notado que se caliente más de la cuenta, incluso al exigirle más de la cuenta.

Por cerrar el tema del rendimiento, quedémonos con la idea de que vayamos para lo que vayamos a usar la tablet, la Lenovo Tab P12 Pro conseguirá sacar pecho. Otro tema, desgraciadamente, es que Android para tablet sigue sin ser, ni de lejos, lo mismo que iPadOS en términos de apps optimizadas. Por no hablar de que la tablet llega al mercado con Android 11, una versión antigua del sistema operativo de Google, y con la siguiente declaración de Lenovo: "Las tablets de Lenovo suelen recibir al menos un ciclo de actualización del sistema operativo Android. Puede variar en función del modelo, el país, la región, regiones, el distribuidor y el operador".

Ejemplos hay a patadas, pero la app más sangrante es Twitter. Twitter tiene una app para iPad perfectamente adaptada y optimizada, pero en Android la experiencia que tenemos es tan mediocre como la que puedes ver en la captura superior. Y no hablemos ya de Instagram o TikTok. Y esto no es un problema de la tablet, como no lo es en ninguna tablet Android, es un problema de que las aplicaciones Android no están optimizadas para este formato.

Hay algunas aplicaciones que sí podemos usar y aprovechar en la tablet, como la de notas de Lenovo, PenUp o Sketchbook, que sirven para dibujar, pero por lo demás, no hay aplicaciones pensadas por y para formato tablet. Y es una pena, porque la tablet bien lo merece. Apps multimedia, check, todas las que quieras. Juegos, check. Apps para el día a día: desgraciadamente, la inmensa mayoría, no están bien optimizadas.

Y hablando de pintar, hablemos del Lenovo Precision Pen 3. Este nuevo boli pesa 16 gramos, tiene una sensibilidad de 4.096 niveles de presión y una batería de 30 mAh que nos dan para hasta 15 horas de uso. Se empareja a la tablet mediante Bluetooth y su rendimiento es realmente bueno. La latencia es muy reducida y la experiencia es muy positiva. Lo que no lo es tanto es el sonido al dibujar, que parece como si estuviéramos pintando con spray. Viene desactivado y mejor dejarlo así.

El lápiz nos permite controlar la interfaz sin tener que tocarla y lo cierto es que es realmente cómodo. Es de esas cosas que no me esperaba acabar usando y que, al final, han resultado ser de lo más útil. Por defecto, el lápiz viene configurado para abrir la app de notas en una ventanita, pero yo lo he explotado más cambiándolo a control remoto. De esa forma, podemos controlar la música o un vídeo con el botón del lápiz sin tocar la pantalla.

Algo interesante es que, cuando estamos usando el lápiz, la tablet ignora los toques en la pantalla. Pensemos, por ejemplo, en dibujar. Salvo que seas un experto, lo más normal es que tengas que apoyar la mano sobre la pantalla para pintar en condiciones. Si tienes el lápiz en la mano, la pantalla ignorará que la estás tocando y solo responderá a los gestos del lápiz. Es de esas cosas que no se ven, pero que afectan claramente en el día a día.

También me ha gustado la función de escritura manuscrita en cualquier cuadro de texto. Por ejemplo, para buscar en Google lo que harías normalmente sería tocar el cuadro de texto y escribir con el teclado, ¿no? Pues si tienes el lápiz, puedes escribir directamente sobre el campo de texto con tu letra y el sistema convertirá tu letra manuscrita a texto digital en el cuadro de texto. Funciona sorprendentemente bien y probablemente lo haga mejor si no escribes en rúnico como yo.

Otro aspecto a destacar es Project Unity. ¿Qué es eso? Una aplicación para convertir la Lenovo Tab P12 Pro en una pantalla secundaria para nuestro ordenador. Simplemente hay que descargar la app de escritorio en el PC, instalarla y vincular el PC con la tablet. Tiene un pelín de latencia, apenas apreciable, y la verdad que funciona realmente bien. Esto nos permite, por ejemplo, usar la tablet como una tableta gráfica para dibujar, tomar notas dibujando sobre la pantalla o, simplemente, tener un doc abierto en la tablet y una videollamada en el PC. Sobra decir que el teclado y ratón de tu PC servirán para interactuar con las apps que hayas abierto en la pantalla secundaria / tablet.

En resumidas cuentas, tenemos una tablet muy solvente cuyo peor enemigo es su sistema operativo: Android. El rendimiento de la tablet es excelente, pero la falta de un ecosistema de aplicaciones bien optimizado hace que la experiencia se quede a medias. Y volvemos a lo mismo: no es un problema de la tablet, es un problema de Google y los desarrolladores. Esperemos que Android 12L consiga solucionar este problema.

Mientras tanto, podemos conformarnos con el modo productividad. ¿Y eso qué es? Una interfaz completamente nueva que permite convertir la tablet en un portátil, al estilo Samsung DeX. Necesitaremos un teclado y ratón para sacarle todo el jugo, pero si tenemos estos periféricos, esta interfaz es una forma excelente de sacarle todo el juego a la tablet.

Con el modo productividad, podemos usar las aplicaciones de la tablet en modo ventana, como si de un PC se tratase, y tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo. Además, en la parte inferior aparecen las aplicaciones que tenemos abiertas en segundo plano y podemos cerrarlas dejando pulsando el icono. Las apps que sean a pantalla completa, como Netflix o los juegos, se lanzan automáticamente a pantalla completa.

Esta interfaz es una gozada y es mucho más cómoda de usar que la interfaz normal. Yo, personalmente, la he dejado siempre activada porque me parece más intuitiva y más "lo que Android para tablet debería ser". La experiencia global con la tablet no cambia (las apps que no están optimizadas no van a estarlo tampoco en este modo), pero al menos es más accesible y más intuitiva.

Por último, y aunque no por ello menos importante, biometría. Decíamos antes que el lector de huellas funciona bien, pero también lo hace de miedo el ToF frontal. El ToF detecta bien nuestra cara, incluso en condiciones de luz tenue o escasa. Va tan bien que, a la larga, se ha acabado convirtiendo en mi sistema biométrico por defecto. Como recomendación personal: activad la opción de levantar la pantalla para despertarla, aligera bastante el proceso de desbloqueo.

Autonomía: nada de lo que preocuparse

En lo que concierne a la batería, Lenovo ha conseguido hacer un trabajo excepcional. La Lenovo Tab P12 Pro incorpora una batería de 10.200 mAh, más que suficiente para darle un uso intenso a la tablet y llegar al final del día sin problema. Haciendo un uso más normal, con apps de productividad, alguna partida y navegación, es fácil llegar a los dos días de uso. Si buscáis una tablet para hacer deberes, ver contenido y navegar, la Tab P12 Pro es una candidata firme.

En cuanto a la carga, la tablet es compatible con carga rápida de 45W, pero el cargador que tenemos incluido en la caja es de 30W. Si queremos aprovechar al máximo la carga, tendremos que hacernos con un cargador nuevo. Con el que viene en la caja, la tablet se carga por completo en alrededor de dos horas. No está mal teniendo en cuenta la autonomía, pero no es la carga más rápida del mercado.

En lo referente al Precision Pen, su autonomía roza las 15 horas (por lo que es prácticamente imposible agotar su batería en un día normal) y en diez minutos se carga al 50%. La carga completa lleva menos de media hora. En definitiva, no os preocupéis por el Precision Pen, porque la batería aguanta y se carga muy, muy rápido.

Cámaras: bien para hacer videollamadas

Cerramos este artículo hablando de las cámaras. Es cierto que una tablet no es un dispositivo para hacer fotos y, francamente, me extrañaría ver a alguien con un cacharro de casi 13 pulgadas sacado fotos en su escapada a Ciudad Real. En ese sentido, la tablet está pensada para el teletrabajo y la universidad y, por ello, lo más probable es que la cámara que más usemos sea la delantera.

La calidad de la cámara delantera es suficiente, y ya está. Podemos echarnos un selfie y que salga con un nivel de detalle aceptable, pero la iluminación, que en esta escena era buena, no termina de ser la mejor. También podemos usar el modo retrato si así lo deseamos y, aunque el recorte es preciso, la foto queda demasiado artificial.

Imagen superior: gran angular. Imagen inferior: angular.

Con la cámara delantera, los resultados son los esperables. No tenemos el rendimiento de una cámara móvil de gama alta, ni siquiera de gama media. ¿Es un problema? Personalmente, lo dudo. No creo que usemos mucho la cámara trasera en el día a día. En cualquier caso, destacar que podemos usar el angular y el gran angular y que el resultado es, sencillamente, suficiente, pero sin más.

Imagen superior: selfie. Imagen inferior: selfie con modo retrato.

En lo que concierne al vídeo, la cámara trasera puede grabar en 4K, aunque el nivel de detalle no es el más alto del mundo y la estabilización brilla por su ausencia. No obstante, y de nuevo, lo más probable es que solo usemos la cámara delantera para hacer videollamadas de trabajo o de la universidad. Dicha cámara se comporta correctamente, pero sin llegar a la calidad que nos ofrecería un móvil de gama media, mucho menos uno de gama alta.

Lo que sí merece un aplauso es el sonido. Los micrófonos recogen realmente bien nuestra voz, algo que vamos a agradecer a la hora de hacer videollamadas. Para muestra, los vídeos que podéis encontrar sobre estas líneas.

Lenovo Tab P12 Pro, la opinión de Xataka

Tras haber usado la Lenovo Tab P12 Pro, podemos concluir que es una tablet realmente capaz e idónea para consumir contenido multimedia, navegar y productividad. Es una tablet que, aunque se queda por debajo de otras alternativas de gama alta como las Tab S8 o los iPad Pro de Apple, da lo que cabría esperar de un dispositivo que cuesta 800 euros.

La pantalla es sensacional, el sonido es brutal y el rendimiento global de la tablet es muy bueno. Ha sido capaz de comportarse en tareas del día a día y en juegos. Es cierto que Android para tablet sigue teniendo margen de mejora y que los desarrolladores de apps deberían hacer un esfuerzo en adaptar sus apps a este formato, pero al menos Lenovo nos ofrece ese "modo productividad" que nos permite tener una interfaz más similar a la de un PC.

Es, en definitiva, una buena tablet de gama alta, pero su precio la pone en un terreno espinoso. La tablet se queda más o menos al mismo nivel que la Galaxy Tab S8, que parte de los 749 euros en su versión más básica; por encima de la Xiaomi Pad 5 (que parte de los 369 euros) y por debajo de los iPad más competentes y los modelos más potentes de Samsung. Por no hablar de que por 799 euros podemos conseguir un portátil bastante solvente.

De cada usuario dependerá poner en una balanza qué valora más, si la calidad de una tablet de gama alta o la versatilidad que nos puede ofrecer un portátil de 800 euros. Si miramos esta tablet de forma aislada, podemos decir que es un dispositivo competente y recomendable, a la altura de lo esperable, pero eso no quiere decir ni que sea el mejor ni que no tenga competencia.

8,7 Diseño9 Pantalla9,5 Rendimiento8,75 Software7,75 Autonomía8,5 A favor La pantalla es un espectáculo.

El rendimiento es muy bueno.

El sonido es una gozada. En contra Android, desgraciadamente, no ofrece la mejor experiencia en formato tablet.

Android 11 a estas alturas...

Tiene carga de 45W, pero el cargador incluido se queda en 30W.



La tablet ha sido cedido para la prueba por parte de Lenovo. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.