Desde hace unos días estoy probando el JBL Pulse 6 y tenía especial curiosidad. Eeste tipo de altavoces no es nuevo para mí ya que tengo en casa un JBL Pulse 2 que compré en su momento. Una prueba que me va a servir para comprobar cuánto ha evolucionado este altavoz y su sistema de iluminación.

Lo que no esperaba era acabar utilizándolo tanto en la mesita de noche. Llegó para escuchar música y ha terminado acompañándome también cuando quiero desconectar un rato. Después de estos días, tengo bastante claro qué es lo que más me gusta y qué me cuesta justificar de su propuesta.

✅ Cómpralo si...

Quieres un diseño llamativo, con iluminación de 360 grados que puedes usar cómo lámpara.

No quieres complicarte para conectarlo con el Bluetooth.

Lo puedes usar en fiestas y reuniones sin miedo: tiene resistencia al agua y al polvo.

❌ No lo compres si...

Si buscas algo que pese poco.

Buscas que tenga conexión WiFi o asistentes de voz.

Aunque resiste a polvo y salpicaduras, el cristal es muy delicado.

JBL Pulse 6: lo esencial en 30 segundos

El JBL Pulse 6 es un altavoz que llama la atención desde el primer momento. No solo por su diseño, con un sistema de iluminación de 360 grados, sino también por la sensación de calidad que transmite al tenerlo en las manos. Eso sí, es más pesado de lo que parece.

Una de las cosas que más me han gustado es lo sencillo que resulta utilizarlo. Basta con conectarlo por Bluetooth para empezar a escuchar música y, además, sus luces permiten crear distintos ambientes, incluso sin tener música sonando.

Y como curiosidad, algo que me ha gustado: es ideal para crear un ambiente a modo vida slow porque incluye sonidos relajantes y de la naturaleza, por lo que también sirve para crear ambientes tranquilos.





Nuestra experiencia con el JBL Pulse 6

Un diseño que llama la atención. Lo primero que noté al sacar el JBL Pulse 6 de la caja fue su peso: casi kilo y medio. A cambio, transmite una buena sensación de calidad, con acabados que combinan plástico, metal y goma agradable al tacto. Su forma recuerda a un candil, con un asa superior que facilita transportarlo. Tiene resistencia al agua y al polvo, aunque conviene tener cuidado con el cristal.

También hace de lámpara. Al encenderlo, todo el cilindro se llena de colores, incluso parte del asa. Puedes alternar entre 16 efectos pulsando un botón o utilizarlo como luz ambiental sin música. Esta última opción es la que más he aprovechado en la mesita de noche, junto con los sonidos relajantes y de la naturaleza que incluye.

Conectarlo no tiene misterio. Basta con emparejarlo por Bluetooth con el móvil para empezar a escuchar música. Si quieres más opciones, la aplicación JBL One permite personalizar las luces, ajustar el sonido y conectar otros altavoces compatibles. Aquí me quedé con las ganas de probarlo junto al Pulse 2 que tengo en casa: el modelo antiguo no es compatible con el sistema de conexión del nuevo.

Con el Pulse 2 que ya tenía en casa

¿Y cómo suena? Me ha gustado el equilibrio del sonido, con unos graves que tienen bastante presencia y potencia suficiente para llenar una habitación. Cuenta con un sistema de 40 W y altavoces dedicados a los graves y a las frecuencias altas. También incorpora AI Sound Boost, una tecnología que, según JBL, ajusta el sonido para reducir la distorsión al subir el volumen. No obstante, tengo que reconocer que, a volúmenes elevados, el sonido me ha parecido algo menos limpio. Y es ahí donde entra en juego la conexión por cable... pero ahora te lo cuento.

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El USB-C, una gran diferencia. JBL anuncia que el altavoz también puede reproducir música a través de este puerto gracias a su DAC integrado. Y después de varias pruebas, tengo que decir que se nota. Lo he probado tanto con un iPhone como con un Samsung Galaxy S26 Ultra reproduciendo música en streaming y he apreciado diferencias respecto a la conexión por Bluetooth (bajo estas líneas te dejo un ejemplo de la reproducción por cable).

Un cambio sutil, pero que se nota. Es cierto que en el vídeo resulta difícil apreciarlo, pero al conectarlo por cable he notado unas voces ligeramente más naturales y, sobre todo, unos agudos más limpios y una mayor definición de los instrumentos. Incluso podría decir que el sonido me ha parecido más limpio al subir el volumen. No es una diferencia espectacular, pero sí una mejora sutil que he podido apreciar durante las pruebas.

Batería para unas diez horas. JBL promete hasta 12 horas de reproducción y, en mis pruebas, me he quedado en torno a las diez utilizando mucho la iluminación y con el volumen alto. Me parece una autonomía suficiente para el uso que le he dado por casa. La carga lleva unas cuatro horas, así que he aprovechado la noche para dejarlo listo.

JBL Pulse 6: ficha técnica

Características JBL Pulse 6 Potencia 40 W RMS Woofer 30 W RMS Tweeter 10 W RMS Respuesta en frecuencia 42 Hz – 20 kHz Conectividad Bluetooth 6.0 Códecs SBC, AAC y LC3 Auracast Conexión por cable USB-C con DAC integrado iluminación 360 grados, hasta 16 patrones resistencia IP68 Batería 34 Wh Hasta 12 horas Carga en aproximadamente 4,5 horas peso Aproximadamente 1,49 kg app JBO One para iOS y Android precio 299,99 euros

JBL Pulse 6, la opinión de Xataka

El JBL Pulse 6 ha encontrado su sitio en casa, aunque no exactamente donde yo pensaba. Lo he utilizado para escuchar música, pero lo que más he acabado valorando es poder dejarlo en la mesita de noche y aprovecharlo también cuando no me apetece poner una canción. Es ese uso diario el que me ha terminado convenciendo.

Mi principal pega es el precio. Por casi 300 euros, esperaba algo más en calidad sonora. Me ha gustado cómo suena, sobre todo si se usa el cable y el DAC incorporado, pero una parte importante de lo que pagas está en el diseño y la iluminación. Y ahí la compra depende mucho de cuánto vayas a aprovecharlos.

¿Te lo recomiendo?

Si te atrae esa combinación y tienes pensado darle uso a diario, lo tendría en cuenta. En mi caso, la función de lámpara ha acabado teniendo más protagonismo del que esperaba. Si lo que buscas es principalmente escuchar música, compararía otras opciones antes de gastar los 299,99 euros que cuesta.

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