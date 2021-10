Huawei Nova 9 y Nova 8i, primeras impresiones: esto es lo que ofrecen los nuevos móviles de Huawei tras un año de silencio

Ha llovido mucho desde el lanzamiento de los Huawei P40 y Huawei Mate 40 en nuestro país, pero al fin Huawei ha querido volver a la acción. Lo ha hecho a través de un evento presencial en Madrid en el que hemos tenido ocasión de probar sus dos nuevos teléfonos de gama media, el Huawei Nova 9 y el Huawei Nova 8i, que llegan ya a España.

Son dos teléfonos que, curiosamente, no llegan con HarmonyOS como sistema operativo como podíamos esperar, sino que se han mantenido tradicionales incorporando Android 11 con EMUI 12 como capa de personalización. Sinceramente, esperábamos que estos nuevos terminales ya hubiesen integrado el software propio de Huawei, pero parece ser que nos tocará esperar un poco más para verlo en acción. En cualquier caso, y a falta de probarlos en mayor profundidad, estas han sido nuestras primeras impresiones.

Ficha técnica de los Huawei Nova 9 y Huawei Nova 8i



huawei nova 9 huawei nova 8i dimensiones y peso 160 x 73,7 x 7,77 mm 175 gramos 161,85 x 74,7 x 8,58 mm

190 gramos pantalla OLED curva de 6,57 pulgadas Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles) 120 Hz 300 Hz refresco táctil HDR10 IPS/LCD de 6,67 pulgadas Resolución FullHD+ (2.376 x 1.080 píxeles) procesaDOR Snapdragon 778G 4G GPU Adreno 642L Snapdragon 662 GPU Adreno 610 MEMORIA RAM 8 GB 6 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB 128 GB CÁMARA TRASERa 50 MP f/1.9 Gran angular 8 MP f/2.2 Profundidad 2 MP f/2.4 Macro 2 MP f/2.4 64 MP f/1.9

Gran angular 8 MP f/2.4 120º

Profundidad 2 MP profundidad f/2.4 Macro 2 MP f/2.4 cÁMARA DELANTERA 32 MP f/2.0 16 MP f/2.0 BATERÍA 4.300 mAh Carga rápida 66W 4.300 mAh Carga rápida 66W SISTEMA OPERATIVO Android 11 con EMUI 12 Android 11 con EMUI 12 CONECTIVIDAD 4G NFC WiFi 6 Bluetooth 5.2 USB tipo C GPS, GLONASS, Galileo, QZSS 4G WiFi ac Bluetooth 5.0 USB tipo C GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo OTROS Lector de huellas bajo la pantalla Superdispositivo Sincronización con otros dispositivos Huawei Lector de huellas lateral PRECIO 449 euros 349 euros

El Huawei Nova 9 apunta maneras, pero sigue con un software sin Google

Del Huawei Nova 9 nos gustaría destacar su agradable tacto y que no resbala en exceso gracias, en parte, a su grabado antideslizante. Agradecemos también que cuente con un recubrimiento antihuellas, que no es perfecto, pero sí que consigue mantener la mayoría de nuestras huellas a raya.

Sobre la ergonomía y la comodidad, decir que el Huawei Nova 9 es un teléfono que se siente cómodo en mano, es ligero y fácil de manipular. Estamos hablando de un dispositivo que pesa 175 gramos con un grosor de 7,77 milímetros, dos datos favorables dentro de su apartado de diseño.

En la parte trasera del Nova 9 vuelve a saltar a la vista ese módulo de cámaras, que adopta el mismo formato que tenía el Huawei Nova 8 y que también hemos visto replicado en los esperados Huawei P50, con dos módulos circulares situados de forma vertical en la esquina superior izquierda. También se repite la presencia del logo de Huawei acompañado de la destacada tipografía de ‘Nova’, tatuada en el sector inferior.

Si le damos la vuelta al teléfono veremos una pantalla OLED de 6,57 pulgadas con unos bordes ligeramente curvados. Su resolución es FullHD+ y hasta aquí, ya que todas estas características se mantienen iguales a las de la generación anterior. El dato destacado en esta generación es la tasa de refresco de 120Hz, que brinda ese extra de fluidez al que nos estamos acostumbrando en la gama media de la mayoría de fabricantes.

A nivel de especificaciones, el Huawei Nova 9 llega con una potencia propia de su gama gracias al procesador Snapdragon 778 4G, con guarnición de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Y no, no tiene conectividad 5G, tal y como deja claro el nombre de su SoC. No es ningún drama, a pesar de que el 5G ya está entre nosotros, pero es cierto que para estar apunto de entrar en 2022 y viendo que el 5G ya se encuentra en la mayoría de teléfonos que llegan a nuestras manos su ausencia es, cuanto menos, sorprendente.

Sea como fuere, las especificaciones del Nova 9 de Huawei apuntan maneras y, en nuestra experiencia, destacamos que se comporta según lo esperado, sin ninguna sorpresa desagradable, ni nada malo que debamos comentar. Además, la costumbre de uso de EMUI en un terminal Huawei, hace que su uso nos resulte familiar, al igual que ya estamos acostumbrados a no encontrar ni un solo servicio de Google en su interior. Habrá que esperar a su análisis para ponerlo a prueba.

El sistema de cámaras del Huawei Nova 9 destaca por tener cuatro sensores capitaneados por un sensor principal de 50 megapíxeles. Este llega acompañado de un sensor con lente gran angular de ocho megapíxeles, un sensor dedicado a la lectura de la profundidad de dos megapíxeles y otro sensor dedicado al macro, también de dos megapíxeles. Volvemos a echar en falta un sensor más aprovechable como puede ser el teleobjetivo, si bien es cierto que no es frecuente en la gama media.

El Nova 8i se nota mucho más modesto

Hablemos ahora del otro gran protagonista de la presentación de Huawei: El Nova 8i. Lo primero que debe quedar claro es que estamos también ante otro teléfono de gama media, pero más modesto en líneas generales si lo comparamos con el Huawei Nova 9. Sus dimensiones son muy similares entre sí, pero en relación a su diseño destacamos que tiene una trasera más sencilla, aunque con un módulo de cámaras que recuerda mucho al de los Huawei Mate 40.

Tiene ese formato circular, de tamaño generoso y con cuatro lentes de las que hablaremos más adelante, aunque podemos decir que no sobresalen mucho del cuerpo del dispositivo, algo que agradecemos. En este caso, el Huawei Nova 8i estará disponible en dos colores: plateado rosado y negro. Sobre su acabado trasero, destacar que es un gran imán tanto para los reflejos de luz como para nuestras huellas dactilares.

Como decíamos antes, el Huawei Nova 8i es un teléfono más modesto en la mayoría de apartados, y eso también lo notamos en la pantalla. En este caso, el terminal monta un un panel IPS/LCD de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+. A diferencia del otro modelo, este no tiene una tasa de refresco elevado, sino que se queda en 60 Hz.

Tras probarlo, y si bien es cierto que no hemos podido hacerlo en profundidad (eso ya llegará), la sensación es el que el panel tiene un brillo máximo demasiado bajo. Cuando lo hemos estado utilizando hemos intentado subir el brillo a su máxima intensidad y debemos decir que no era especialmente luminoso. Aun así, probaremos este apartado más en profundidad en otras condiciones para ver cómo afecta a la experiencia de uso final.

Sobre el apartado de cámaras integradas en ese círculo trasero, cabe comentar que tenemos el pack habitual que nos hemos encontrado en el camino muchas veces. Así pues, tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles, un gran angular de ocho megapíxeles, y dos sensores, uno para profundidad y otro para macro, de dos megapíxeles cada uno.

Finalmente, hay que hablar de la batería. Ambos terminales tienen una capacidad de 4.300 mAh. No es el valor máximo que nos hemos encontrado en la gama media de la telefonía móvil, pero debemos tener en cuenta que estamos hablando de dos teléfonos comedidos en grosor y peso. Lo que sí destacamos de forma positiva, al menos sobre el papel, es la carga rápida de ambos terminales: 66W. Huawei promete que es capaz de cargar hasta el 50% de la batería del Nova 9 en media hora, pero veremos.

Como estamos ante unas primeras impresiones no podemos ampliar mucho los apartados de cámara, rendimiento o batería de estos dos nuevos teléfonos de Huawei. No obstante, lo haremos en el futuro, cuando tengamos ocasión de analizarlos en mayor profundidad.

La vuelta de Huawei tiene luces y sombras

Huawei ha lanzado al mercado dos teléfonos cuyas características y especificaciones tienen cuerpo como para plantar cara a otros competidores de la gama media actual. Siempre y cuando no tenemos en cuenta la falta de conectividad 5G, una ausencia que en pleno 2021 es bastante notable, y la carencia de los servicios de Google, evidentemente.

El precio de 449 euros en el caso del Nova 9 y de 349 euros en el caso del Nova 8i los convierten en terminales, sobre el papel, atractivos para todo aquel que no quiera desembolsar mucho dinero en un teléfono móvil. No obstante, el precio real a pagar en estos dos nuevos terminales es la ausencia de los servicios de Google. Tocará esperar para ver qué experiencia ofrecen en el día y a día y cómo ha conseguido Huawei solventar esta carencia.

