Huawei MatePad Pro 12.2, análisis: un golpe en la mesa en diseño y pantalla para aspirar a ser la mejor tablet del año

Huawei va muy en serio. Con la MatePad Pro 13.2 de principios de año ya vimos que tenían en el punto de mira a Apple y Samsung, pero es que con su nueva tablet han vuelto a pisar el acelerador. El iPad Pro es una bestia y tiene un software muy característico, pero la nueva Huawei MatePad Pro 12.2 tiene argumentos de sobra para presumir y aspirar a convertirse en la mejor tablet del año.

Por su pantalla Tandem OLED con tecnología PaperMatte, por tener el diseño más estilizado del mercado, por su lápiz o por esos cuatro altavoces. Hemos pasado las últimas semanas probando la MatePad Pro 12.2 y ya os anticipamos que estamos ante un producto de categoría. Esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica de la Huawei MatePad Pro 12.2



huawei MatePad Pro 12.2 dimensiones 182,5 x 271,2 x 5,5 mm peso 508 g pantalla 12,2 pulgadas Tandem OLED PaperMatte 2.880 × 1.840, 274 PPP 2000 nits 144 Hz procesador Kirin T91 memoria 12 GB almacenamiento 256 GB / 512 GB cámaras traseras Principal: 13 MP f/1.8 Gran angular: 8MP, f/2.2 cámara frontal 8 MP, f/2.0 conectividad Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz Bluetooth 5.2 USB-C 3.1 GEN1 sonido 4 altavoces + 4 micrófonos batería 10.100 mAh Carga rápida 100W otros GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS Sensor de luz ambiental Giroscopio Brújula Sensor de gravedad sistema operativo HarmonyOS 4.2 accesorios Compatible con el M-Pencil de 3ª generación y el Huawei Glide Keyboard precio Desde 999 euros

Diseño y pantalla: no existe tablet que entre mejor por los ojos

Yo tengo la mano bastante pequeña. Pero como se aprecia en las fotos, la sujeto con una mano fácilmente. Podría ser normal en una tablet más pequeña, pero es que estamos ante una tablet con una pantalla de 12,2 pulgadas.

Huawei tiene un diseño y peso de récord. La MatePad Pro 12.2 tiene solo 5,5 milímetros de grosor y un peso de 508 gramos. Se dice pronto. Y para entenderlo nada mejor que compararla con sus dos principales rivales. La Samsung Galaxy Tab S10+ de 12,4" tiene 5,6 mm de grosor pero pesa 571 gramos. El iPad Pro es más delgado, 5,1 mm, pero pesa 579 gramos.

Los acabados de la MatePad Pro 12.2 son excelentes. Los bordes son de aluminio, la botonera tiene buen recorrido y la parte trasera tiene un acabado bastante peculiar. Huawei opta por una carcasa de fibra de vidrio con un acabado arenoso que repele muy bien las huellas y transmite buena resistencia.

En el botón de apagado/encendido tenemos un lector de huellas que funciona correctamente. El módulo de cámara se sitúa en la esquina superior derecho. Sobresale ligeramente, pero no se nota absolutamente en nada cuando se coloca la tablet encima de la mesa. Mucho menos cuando añadimos la funda-teclado.

Pero es cuando nos fijamos en la pantalla cuando la MatePad Pro 12.2 acaba por destacar. La relación pantalla-cuerpo oficial es del 92%, menos que en el modelo de 13,2 pulgadas. Pero ojo, porque los bordes son prácticamente igual de reducidos y en esta ocasión tenemos una novedad que me parece todo un acierto a nivel de diseño: no hay 'notch', la cámara frontal está totalmente integrada en el borde.

Y qué decir de la calidad de la pantalla. No he podido compararlo frente a frente, pero tras haber probado las distintas tablets, me atrevería a decir que la pantalla de la MatePad Pro 12.2 es la mejor del momento. El panel Tandem OLED que tenemos es impresionante. Un gozo para la vista.

12,2 pulgadas en formato 3:2 con una resolución de 2.880 x 1.840 píxeles, lo que nos da unos 274 ppp. A esto le añadimos una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 2.000 nits. El resultado es una pantalla donde todo se ve super colorido (sin saturar en exceso), brillante y fluido. Un lujo para ver Netflix, Disney+ y cualquier tipo de contenido HDR.

Y luego está el PaperMatte. Siguiendo una tendencia que estamos viendo en múltiples tablets este año, Huawei apuesta por una pantalla de doble capa. Esto le permite por un lado reducir los reflejos de la luz ambiente y por otro lado activar un modo eBook, tanto a color como en blanco y negro.

Quizás no sea tan perfecto como una verdadera pantalla de tinta electrónica, pero el efecto si no te fijas es el mismo. Y retroiluminado como si fuera el Paperwhite. Leer con el modo eBook activado no cansa la vista y elimina todos los reflejos, pero lo mejor es que la pantalla sigue luciendo impresionante. Un trabajo sensacional de Huawei con la pantalla del MatePad Pro 12.2. De esas pantallas en las que te sumerges durante horas y ni te enteras.

Funda, teclado y M-Pencil

La MatePad Pro 12.2 es una tablet de gama alta que aspira a competir contra los portátiles ligeros. Huawei regala el lápiz M-Pencil de tercera generación e incluye la funda-teclado Huawei Glide.

Se trata de una completa funda con teclado incluido, touchpad y stand ajustable. Se adhiere magnéticamente y además incluye una ranura para colocar el lápiz óptico.

El acabado de la funda es suave y, como la propia tablet, repele bien las huellas y las manchas. Es muy ligera, 420 gramos y 5,15 mm de grosor, y se sincroniza inmediatamente con la tablet. Aquí Huawei hace uso de NearLink, su propia tecnología inalámbrica que puede entenderse como un Bluetooth vitaminado y funciona realmente bien.

El teclado tiene teclas con un amplio recorrido (1,5 mm) y un generoso touchpad de 107 x 55 mm con gestos para abrir aplicaciones. La sensibilidad y precisión es correcta, aunque cuesta acostumbrarse al tacto.

Echamos también en falta que no sea un teclado retroiluminado. Es una funda-teclado de muy buen nivel, aunque no diríamos que es la referencia dentro de las de su categoría.

El M-Pencil de tercera generación lo conocimos con la anterior MatePad Pro 13.2. En este nuevo modelo tenemos el mismo lápiz óptico. Es cómodo, buen agarre y ofrece 10.000 niveles de presión diferentes.

Como novedad tenemos la aplicación GoPaint. Se trata de una completa suite de dibujo que admite lienzos a una escala enorme de hasta resolución 8K. La aplicación permite crear hasta 500 capas, una velocidad de 120fps y trabajar con hasta 150 tipos de pinceles distintos. Huawei quiere convencer a los artistas para que trabajen con la MatePad Pro 12.2 y mi sensación es que GoPaint ha sido desarrolla con mucho esmero.

Software: HarmonyOS bien, AppGallery sigue siendo insuficiente

HarmonyOS 4.2 es la versión que encontramos en la MatePad Pro 12.2. Se trata de la última versión global de HarmonyOS, el sistema operativo propio de Huawei. A la práctica tenemos una versión alternativa de Android 12, pero sin los servicios de Google preinstalados.

Cuando configuramos la tablet nos encontramos con la tienda de aplicaciones AppGallery y una enorme cantidad de iconos de aplicaciones recomendadas. No significa que estén instaladas, sino que nos aparece el icono directo para que las instalemos con un clic.

HarmonyOS 4.2 de serie

El sistema operativo funciona correctamente. Es fluido; los menús son limpios y tenemos aplicaciones interesantes como la de notas, muy bien integrada con el M-Pencil. También tenemos un modo para tener hasta dos ventanas flotantes en pequeño, muy útil para aprovechar el tamaño de la pantalla.

Creemos que HarmonyOS todavía tiene margen para implementar mejoras en el sistema que permitan aprovechar mejor el formato tablet, pero no diríamos que las capas de personalización de Android hacen un mejor trabajo.

App Gallery, la tienda de aplicaciones de Huawei

Lo que claramente sigue siendo un paso atrás respecto a sus rivales es AppGallery. Es sencillo: las principales aplicaciones que usamos todos no están allí. Afortunadamente sí está Aurora Store. Es una tienda de aplicaciones alternativa desde donde podemos instalar tanto Gmail, Google Maps como Spotify, Slack, ChatGPT, Disney+ y todas las aplicaciones que habitualmente son las más descargadas en la Play Store de Google.

Con AppGallery la experiencia a nivel de aplicaciones se queda corta, pero la solución es muy sencilla. Y una vez ya tienes instaladas todas las que quieres, la experiencia con HarmonyOS mejora mucho.

Rendimiento y batería: unos números mejor que otros

El procesador elegido por Huawei para la MatePad Pro 12.2 es el Kirin T91. Se trata de un procesador de 12 núcleos, similar al Kirin 9000S. Viene acompañado de 12 GB de memoria RAM y una memoria interna de 512GB de los cuales quedan libres 465 GB.

Contamos con una CPU compuesta de cuatro núcleos Cortex A510 a 1.550 MHz, 6 núcleos HiSilicon Taishan a 2.180 MHz y dos núcleos HiSilicon a 2.189 MHz.

En el día a día obtenemos una potencia digna de la gama alta, pero sin llegar a destacar. El sistema se mueve fluido y sin tirones pese a que tengamos múltiples aplicaciones en multitarea. Tampoco se calienta, aunque a destacar siendo tan delgada.

Al pasarle un benchmark como GeekBench 6 obtenemos 1.303 puntos en Single-Core y 4.182 puntos en Multi-Core. Para hacernos una idea, estamos ante un procesador ligeramente inferior al Google Tensor G4 de los Pixel 9 Pro en las pruebas 'single', pero ligeramente superior en las 'multi', debido a sus doce núcleos. Eso sí, queda lejos de los Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm y a un mundo de distancia de los M4 de Apple.

En la prueba 3DMark Extreme hemos obtenido 1.079 puntos, muy alejado de los Snapdragon 8 de última generación. Si en CPU la MatePad Pro 12.2 se queda algo corta, en GPU su Maleoon 910 MP4 claramente queda lejos de lo deseable.

En el apartado de la batería, la Huawei MatePad Pro 12.2 cumple con muy buena nota. Tenemos una capacidad de 10.100 mAh, que en el día a día se traslada en que la tablet aguanta fácilmente una jornada de trabajo.

Con un brillo por encima del 60%, el teclado conectado, escuchando música en segunda plano y con el navegador siendo utilizando casi todo el rato, la MatePad Pro 12.2 me aguantaba fácilmente ocho horas. Un tiempo algo superior, unas 10 horas, cuando la hemos utilizado para leer (mangas), aprovechando la pantalla PaperMatte. No hemos obtenido una autonomía de locura, pero más que contentos.

La experiencia aquí se redondea con un cargador de 100W incluido con la tablet que permite cargar al completo el dispositivo en unos 55 minutos. Una de las mejores cifras obtenidas en una tablet. Por comparar, el iPad Pro tarda casi dos horas. Del mismo modo que la MatePad Pro 12.2 queda corta en rendimiento, presume en autonomía y carga.

Cámara y sonido: redondeando la experiencia

Las cámaras de la MatePad Pro 12.2 son complementarias. Tenemos un sensor principal de 13 megapíxeles con una apertura de f/1.8 y un sensor gran angular de 8 megapíxeles con una lente de apertura f/2.2. En la parte frontal, ubicada bajo el marco y sin 'notch' tenemos una cámara frontal que hace selfies a una resolución base de 8 megapíxeles.

En general el resultado es correcto cuando hay buena iluminación, pero el ruido es evidente cuando baja la luz. Para las videollamadas la resolución y calidad de la cámara frontal es correcta, aunque donde realmente destaca la MatePad Pro 12.2 es con el sonido.

Nos encontramos con un sistema de cuatro micrófonos y después cuatro altavoces, colocados dos y dos en los laterales de la tablet. El resultado a nivel de sonido es excelente, con una fidelidad digna de su categoría y con una buena presencia tanto en graves como agudos.

Este resultado del sonido hace que, junto a la pantalla, tengamos una experiencia multimedia sensacional. Gran trabajo por parte de Huawei en un apartado tan importante como el sonido.

Huawei MatePad Pro 12.2, la opinión y nota de Xataka

Huawei no lo tenía fácil, pero ha logrado ofrecernos una de las mejores tablets del año. El bloqueo se nota en apartados como el procesador, un paso por detrás de la competencia. También en la eterna falta de aplicaciones. Pero en el resto, la MatePad Pro 12.2 es un dispositivo brutal. Estamos ante una tablet que logra ser referencia en todos aquellos apartados donde la influencia estadounidense no ha logrado afectarles.

La pantalla Tandem OLED es sensacional. Si lo combinamos con un sonido excelente hace que si buscas una tablet para multimedia, sea una opción perfecta. Pero si combinas esa pantalla con el M-Pencil también tenemos una tablet para creadores muy buena. Y si la queremos para leer, la tecnología PaperMatte es super efectiva. Todo gira alrededor de esa pantalla, que me enamoró nada más verla y ha seguido cautivándome con el paso de las semanas.

El diseño ultraligero es otro de los puntos fuertes de la tablet insignia de Huawei. Cuando la usamos con la funda-teclado no importa tanto, pero cuando la tenemos en mano como cualquier otra tablet sorprende. Un nivel superlativo al más puro estilo Pro. Porque si no fuera por el software, seguramente no tendríamos dudas de que esta MatePad Pro 12.2 merece estar en lo más alto.

8,6 Diseño 9,25 Pantalla 9,5 Rendimiento 8,25 Software 7 Autonomía 9 A favor El diseño es superlativo: ultraligero y con excelentes acabados

La pantalla Tandem OLED es de las mejores del mercado. Y la capa PaperMatte es el remate final

Un sonido brutal En contra La potencia gráfica queda por detrás de las tablets más top

Para disfrutar del software seguimos necesitando muchos rodeos

No tenemos jack de 3.5mm y la calidad de la cámara es justita



HUAWEI MatePad Pro 12,2 Pulgadas, Pantalla Tandem OLED PaperMatte, 144 Hz, 12GB+512GB, Teclado Glide, aplicación GoPaint, una Batería de 10100 mAh y Diseño Seda Dorada Amazon — 999,00 € Huawei — 999,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Huawei. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.