Samsung Galaxy Tab S10 Ultra y Galaxy Tab S10+: potencia bruta, pantallas de escándalo e IA para apuntar a la yugular de Apple

Samsung ha actualizado la familia de tablets más avanzadas de su catálogo. Estamos hablando de la propuesta que sucede a las Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ y Galaxy Tab S9 Ultra presentadas el año pasado. Lo primero que podemos decir es que este anuncio tiene dos grandes particularidades. Por un lado, ha desaparecido el modelo pequeño. Por otro lado, el chip Snapdragon ha sido sustituido por una alternativa de MediaTek. Así son las nuevas Galaxy Tab S10 Ultra y la Galaxy Tab S10+ que compiten con el iPad Pro.

Ficha técnica de las nuevas Samsung Galaxy Tab S10 Ultra y la Galaxy Tab S10+



Samsung Galaxy Tab S10 Ultra samsung Galaxy Tab S10+ dimensiones y peso 208,6 x 326,4 x 5,4 mm 718 gramos (WiFi) 723 gramos (5G) 185.4 X 285.4 X 5.6 mm 571 gramos (WiFi) 576 gramos (5G) pantalla Dynamic AMOLED 2X 14,6 pulgadas 120 Hz Dynamic AMOLED 2X 12,4 pulgadas 120 Hz procesador MediaTek Dimensity 9300+ MediaTek Dimensity 9300+ memoria ram 12 GB/16 GB 12 GB almacenamiento interno 256 GB/512 GB/1 TB Ampliable con microSD (hasta 1 TB) 256 GB/512 GB Ampliable con microSD (hasta 1 TB) cámara trasera 13 MP + 8 MP Ultra Wide 13 MP + 8 MP Ultra Wide cámara delantera 12 MP + 12 MP Ultra Wide 12 MP Ultra Wide batería 11.200 mAh 10.090 mAh CARGA RÁPIDA 45 W 45 W sistema operativo Android 14 con One UI Android 14 con One UI conectividad 5G, Sub-6 (opcional) WiFi 7 WiFi-Direct Bluetooth 5.3 5G, Sub-6/mmW (opcional) WiFi 6E WiFi-Direct Bluetooth 5.3 otros S Pen incluido Samsung Knox 4 x altavoces AKG Dolby Atmos Sensor de huellas en pantalla S Pen incluido Samsung Knox 4 x altavoces AKG Dolby Atmos Sensor de huellas en pantalla precio Desde 1.339 euros Desde 1.239 euros

Diseño continuista, potencia bruta y más dosis de IA

A simple vista, todo parece indicar que no hay cambios en el diseño exterior de las tabletas en relación a la generación anterior. Las dos propuestas equipan unas estupendas pantallas Dynamic AMOLED 2X con tasa de refresco de hasta 120 Hz. El apartado visualización sigue siendo uno de los destacados. Mientras que en la Galaxy Tab S10 Ultra tenemos una diagonal de 14,6 pulgadas, en la Galaxy Tab S10+ el tamaño se queda en las 12,4 pulgadas. Ya no hay versión de 11 pulgadas disponible.

Samsung promete que el panel nos permitirá disfrutar de imágenes desde “cualquier ángulo”. Un punto interesante es que ambos modelos tienen tecnología antirreflectante. Esto debería minimizar el deslumbramiento y la tasa de reflexión. Para impulsar el apartado multimedia, nuevamente tenemos cuatro altavoces, aunque prometen mejorar con un sistema impulsado por inteligencia artificial (IA) llamado Dialogue Boost. La generación pasada estrenó la protección IP68, y vuelve a estar presente.

El rendimiento es clave en un producto de esta gama. La compañía surcoreana ha decidido cambiar de Snapdragon a Mediatek. Esto no quiere decir que sea una mala opción. Al contrario. El MediaTek Dimensity 9300+ que integran estos dispositivos se presenta como una de las pocas propuestas del mercado capaces de rivalizar con lo mejor de Apple. Se trata del SoC. más avanzado del fabricante taiwanés cuya principal ventaja está en su optimización para la IA, elemento importante por estos tiempos.

La Galaxy Tab S10 Ultra presume de un rendimiento un 18% superior en CPU, un aumento del 28% en GPU y un aumento del 14% en NPU en comparación con la Galaxy Tab S9 Ultra. A nivel de batería, no hay cambios. El modelo “plus” tiene 10.090 mAh mientras que el modelo Ultra incorpora 11.200 mAh. Podremos utilizar carga rápida hasta 45 W, pero el cargador no está incluido en la caja, por lo que nos veremos obligado a realizar una inversión adicional. Eso sí, no necesariamente tiene que ser de marca Samsung.

Galaxy AI, la gran apuesta de Samsung para la IA, aterriza en las nuevas Galaxy Tab S10 Ultra y Galaxy Tab S10+. Tendremos una variedad de funciones desde Rodea para buscar hasta el traductor integrado. Pero también hay otras muy interesantes como Note Assist y Drawing Assist, optimizadas para el factor de forma del dispositivo. La firma ha trabajado para fortalecer su ecosistema brindando un mapa 3D con una descripción visual del hogar y de todos los dispositivos conectados con SmartThings.

Sí encontraremos en la caja el S Pen. El lápiz también cuenta con certificación IP68. Como hemos visto, tendrá las funcionalidades clásicas como gran sensibilidad para evitar clics accidentales, enganche magnético y carga bidireccional. A nivel de cámaras traseras, ambos modelos tienen la combinación 13 MP + 8 MP gran angular. En la parte delantera, el modelo Ultra tiene dos sensores (12 MP + 12 MP gran angular) y el modelo “plus” se queda con un único sensor de 12 MP.

Precio y disponibilidad de las nuevas Samsung Galaxy Tab S10 Ultra y Galaxy Tab S10+

Las nuevas Samsung Galaxy Tab S10 Ultra y Galaxy Tab S10+ ya se pueden reservar en la página de Samsung España. Eso sí, estarán disponibles a partir del próximo 3 de octubre. A continuación, te dejamos los precios oficiales en sus diferentes versiones.

Galaxy Tab S10 Ultra 12 GB + 256 GB: 1.339 euros.

Galaxy Tab S10 Ultra 12 GB + 512 GB: 1.459 euros.

Galaxy Tab S10 Ultra 16 GB + 1 TB: 1.759 euros.

Galaxy Tab S10+ 12 GB + 256 GB: 1.239 euros.

Galaxy Tab S10+ 12 GB + 512 GB: 1.459 euros.

Imágenes | Samsung

